Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз на матч УПЛ 06.11.2022
Чего ждать от матча Черноморец – Динамо, чемпионат Украины, 6 ноября 2022
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Когда-то – в середине 90-х – это было главное соперничество в украинском футболе. Одесситы бросили вызов киевлянам, но сбросить гегемона им тогда не удалось. Сейчас это противостояние двух кризисных команд. "Черноморец" до сих пор находится в поисках первой победы в сезоне, "Динамо" пытается одолеть апатию, которая, похоже, пожирает команду изнутри. Реальность заставляет не завышать ожидания, но вдруг этот матч станет толчком для одного из соперников?
VBET лига. 11-й тур
6 ноября. Одесса. Стадион "Черноморец". Начало 15:00
Арбитр: Андрей Коваленко
"Черноморец" (Одесса) – "Динамо" (Киев)
Трансляция – OTT-платформа Setanta Sports
Текстовую трансляцию читайте на сайте UA-Футбол >>>>
Новости Черноморца
В прошлом туре одесситы по счету проиграли "Днепру-1" весьма достойно – всего 1:0, но по игре как обычно. Когда "Черноморец" дал бой "Шахтеру" и упустил почетную ничью на последних секундах, казалось, что Роман Григорчук на правильном пути и совсем скоро его команда выйдет на новый уровень. Однако что-то идет не так. Понятно, что и подбор исполнителей не тот, но к тренеру накапливаются вопросы.
В игре против "Днепра-1" Григорчук не смог использовать Юсова, у которого было микро повреждение. Если Дмитрий не успел восстановиться, снова в основе увидим Гладкого. Интересно, выйдет ли с первых минут Бадибанга, которого тренер снял с прошлой игры на 43-й минуте. Предположим, что в этот раз в старт вернется Наумец. Ну и открытый вопрос по позиции центрального атакующего полузащитника – это будет Бобко или Кузик?
Ориентировочный состав: Непогодов – Путря, Джеймс, Ермаков, Селин – Кравченко, Политило – Наумец, Бобко, Брагару – Гладкий
Новости Динамо
Киевляне снова будут играть на фоне матча в Лиге Европы - то есть после длительного переезда и моральных страданий. В поединке с "Фенербахче" хлопнуть дверью не удалось – абсолютно заслуженное поражение. Луческу попытался вернуть в основу Беседина, но уже во втором тайме позицию на острие атаки занял Ванат, что сразу же оживило игру у ворот соперника (но ненадолго).
На этот раз следует ожидать в основе Лонвейка, возможно, и Кахрим Перрис появится на фланге атаки. В центре поля вместо Шепелева может появиться Андриевский. В общем, выбор у тренера есть, одна беда – он никак не может найти оптимальное сочетание.
Ориентировочный состав: Бущан – Кендзера, Сирота, Попов, Караваев – Сидорчук, Лонвейк – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Ванат
Статистика противостояния
Нынешний матч станет 50-м между "Черноморцем" и "Динамо" в рамках Чемпионатов Украины. Понятно, что "Динамо" выиграло львиную долю, но и одесситы периодически огорчают киевлян, как, например, в 2017-м, когда "Черноморец" выиграл на своем поле 2:1. Правда, от последней встречи у моряков, наверное, остались неприятные воспоминания – они проиграли 1:6 с дублями Буяльского и Витиньо.
Статистика: +5 =8 –36, счет 38:109. Матчи в Одессе: +3 =8 -14, 20:47
Последние матчи
"Черноморец":
- 30.10.2022. УПЛ. "Днепр-1" – "Черноморец" 1:0
- 24.10.2022. УПЛ. "Колос" – "Черноморец" 1:1
- 18.10.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Заря" 0:4
- 08.10.2022. УПЛ. "Ворскла" – "Черноморец" 2:1
- 02.10.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Александрия" 1:2
"Динамо":
- 03.11.2022. ЛЕ. "Динамо" - "Фенербахче" 0:2
- 30.10.2022. УПЛ. "Динамо" - "Кривбасс" 3:1
- 27.10.2022. УПЛ. АЭК – "Динамо" 3:3
- 23.10.2022. УПЛ. "Динамо" – "Ворскла" 1:1
- 16.10.2022. УПЛ. "Шахтер" – "Динамо" 3:1
Турнирное положение
"Динамо" по итогам тура может подняться сразу на шестое место. "Черноморец" в случае победы вырвется из зоны вылета и попадет в зону переходных матчей
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|9
|8
|1
|0
|21-4
|+17
|25
|2
|Шахтер
|9
|7
|2
|0
|21-5
|+16
|23
|3
|Заря
|10
|7
|1
|2
|23-15
|+8
|22
|4
|ФК Александрия
|9
|6
|2
|1
|17-9
|+8
|20
|5
|Верес
|11
|5
|2
|4
|15-13
|+2
|17
|6
|Колос
|10
|4
|3
|3
|9-11
|-2
|15
|7
|Металлист
|10
|4
|2
|4
|15-18
|-3
|14
|8
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13-14
|-1
|14
|9
|Динамо
|8
|4
|1
|3
|12-11
|+1
|13
|10
|Металлист 1925
|10
|2
|4
|4
|9-16
|-7
|10
|11
|ФК Минай
|9
|2
|3
|4
|6-9
|-3
|9
|12
|Рух
|9
|2
|2
|5
|10-15
|-5
|8
|13
|Кривбасс
|9
|1
|3
|5
|5-11
|-6
|6
|14
|ФК Львов
|10
|1
|3
|6
|7-16
|-9
|6
|15
|Ингулец
|9
|0
|4
|5
|7-14
|-7
|4
|16
|Черноморец
|9
|0
|3
|6
|5-14
|-9
|3
Котировки букмекеров
Прогноз на матч Черноморец – Динамо
Как бы тяжело Мирчи Луческу не было организовывать тренировочный процесс, но его команда будет считаться безоговорочным фаворитом в этом матче. У румынского тренера достаточно резервов, чтобы заменить уставших. При этом уровень Буяльского, Цыганкова и Ваната позволяют воплощать преимущество на уровне УПЛ в забитые голы. По крайней мере, в противостоянии с командами из нижней части турнирной таблицы. Так что ожидаем победы "Динамо", возможно даже большой.
Популярное сейчас
- Сын Паоло Мальдини, арендованный Специей, забил в ворота родной команды своей династии
- Сборной Камеруна угрожает недопуск до ЧМ-2022. Федерация футбола нарушила договор с производителем формы
- Пике вывел Барселону в качестве капитана на свой прощальный матч
- Заря – Металлист. Анонс и прогноз на матч УПЛ 05.11.2022
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО