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Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз на матч УПЛ 06.11.2022

Украина
(3 голосов)

Чего ждать от матча Черноморец – Динамо, чемпионат Украины, 6 ноября 2022

Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз на матч УПЛ 06.11.2022

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

Когда-то – в середине 90-х – это было главное соперничество в украинском футболе. Одесситы бросили вызов киевлянам, но сбросить гегемона им тогда не удалось. Сейчас это противостояние двух кризисных команд. "Черноморец" до сих пор находится в поисках первой победы в сезоне, "Динамо" пытается одолеть апатию, которая, похоже, пожирает команду изнутри. Реальность заставляет не завышать ожидания, но вдруг этот матч станет толчком для одного из соперников?

Зміст

VBET лига. 11-й тур
Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз на матч УПЛ 06.11.2022 - изображение 16 ноября. Одесса. Стадион "Черноморец". Начало 15:00Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз на матч УПЛ 06.11.2022 - изображение 2
Арбитр: Андрей Коваленко

"Черноморец" (Одесса) – "Динамо" (Киев)

Трансляция – OTT-платформа Setanta Sports
Текстовую трансляцию читайте на сайте UA-Футбол >>>>

Новости Черноморца

В прошлом туре одесситы по счету проиграли "Днепру-1" весьма достойно – всего 1:0, но по игре как обычно. Когда "Черноморец" дал бой "Шахтеру" и упустил почетную ничью на последних секундах, казалось, что Роман Григорчук на правильном пути и совсем скоро его команда выйдет на новый уровень. Однако что-то идет не так. Понятно, что и подбор исполнителей не тот, но к тренеру накапливаются вопросы.

В игре против "Днепра-1" Григорчук не смог использовать Юсова, у которого было микро повреждение. Если Дмитрий не успел восстановиться, снова в основе увидим Гладкого. Интересно, выйдет ли с первых минут Бадибанга, которого тренер снял с прошлой игры на 43-й минуте. Предположим, что в этот раз в старт вернется Наумец. Ну и открытый вопрос по позиции центрального атакующего полузащитника – это будет Бобко или Кузик?

Ориентировочный состав: Непогодов – Путря, Джеймс, Ермаков, Селин – Кравченко, Политило – Наумец, Бобко, Брагару – Гладкий

Новости Динамо

Киевляне снова будут играть на фоне матча в Лиге Европы - то есть после длительного переезда и моральных страданий. В поединке с "Фенербахче" хлопнуть дверью не удалось – абсолютно заслуженное поражение. Луческу попытался вернуть в основу Беседина, но уже во втором тайме позицию на острие атаки занял Ванат, что сразу же оживило игру у ворот соперника (но ненадолго).

На этот раз следует ожидать в основе Лонвейка, возможно, и Кахрим Перрис появится на фланге атаки. В центре поля вместо Шепелева может появиться Андриевский. В общем, выбор у тренера есть, одна беда – он никак не может найти оптимальное сочетание.

Ориентировочный состав: Бущан – Кендзера, Сирота, Попов, Караваев – Сидорчук, Лонвейк – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Ванат

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Статистика противостояния

Нынешний матч станет 50-м между "Черноморцем" и "Динамо" в рамках Чемпионатов Украины. Понятно, что "Динамо" выиграло львиную долю, но и одесситы периодически огорчают киевлян, как, например, в 2017-м, когда "Черноморец" выиграл на своем поле 2:1. Правда, от последней встречи у моряков, наверное, остались неприятные воспоминания – они проиграли 1:6 с дублями Буяльского и Витиньо.

Статистика: +5 =8 –36, счет 38:109. Матчи в Одессе: +3 =8 -14, 20:47

Последние матчи

"Черноморец":

  • 30.10.2022. УПЛ. "Днепр-1" – "Черноморец" 1:0
  • 24.10.2022. УПЛ. "Колос" – "Черноморец" 1:1
  • 18.10.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Заря" 0:4
  • 08.10.2022. УПЛ. "Ворскла" – "Черноморец" 2:1
  • 02.10.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Александрия" 1:2

"Динамо":

  • 03.11.2022. ЛЕ. "Динамо" - "Фенербахче" 0:2
  • 30.10.2022. УПЛ. "Динамо" - "Кривбасс" 3:1
  • 27.10.2022. УПЛ. АЭК – "Динамо" 3:3
  • 23.10.2022. УПЛ. "Динамо" – "Ворскла" 1:1
  • 16.10.2022. УПЛ. "Шахтер" – "Динамо" 3:1

Турнирное положение

"Динамо" по итогам тура может подняться сразу на шестое место. "Черноморец" в случае победы вырвется из зоны вылета и попадет в зону переходных матчей

# Команда И В Н П М РМ О
1 СК Днепр-1 9 8 1 0 21-4 +17 25
2 Шахтер 9 7 2 0 21-5 +16 23
3 Заря 10 7 1 2 23-15 +8 22
4 ФК Александрия 9 6 2 1 17-9 +8 20
5 Верес 11 5 2 4 15-13 +2 17
6 Колос 10 4 3 3 9-11 -2 15
7 Металлист 10 4 2 4 15-18 -3 14
8 Ворскла 11 4 2 5 13-14 -1 14
9 Динамо 8 4 1 3 12-11 +1 13
10 Металлист 1925 10 2 4 4 9-16 -7 10
11 ФК Минай 9 2 3 4 6-9 -3 9
12 Рух 9 2 2 5 10-15 -5 8
13 Кривбасс 9 1 3 5 5-11 -6 6
14 ФК Львов 10 1 3 6 7-16 -9 6
15 Ингулец 9 0 4 5 7-14 -7 4
16 Черноморец 9 0 3 6 5-14 -9 3

Котировки букмекеров

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Прогноз на матч Черноморец – Динамо

Как бы тяжело Мирчи Луческу не было организовывать тренировочный процесс, но его команда будет считаться безоговорочным фаворитом в этом матче. У румынского тренера достаточно резервов, чтобы заменить уставших. При этом уровень Буяльского, Цыганкова и Ваната позволяют воплощать преимущество на уровне УПЛ в забитые голы. По крайней мере, в противостоянии с командами из нижней части турнирной таблицы. Так что ожидаем победы "Динамо", возможно даже большой.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Прогнозы
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.11.2022 в 10:42
Мирову, щоб нікому не було обідно!
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0
0
Hanter44 (Baburka)
06.11.2022 в 08:28
Динамо,Динамо!!! Вперед Динамо! Вот здесь Динамо оторвется! Вот здесь то они покажут всю свою мощь!Да и Буяльский будет буять! И Динамо с судьями будут прилагать максимум усилий для впечатляющей победы и успехов Буяльского..Ведь надо же хотя бы где то,хотя бы как то,хот бы в чем то быть впереди.
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+1
-2
Hanter44 (Baburka)
06.11.2022 в 09:53
Ну не зря ведь судьи в предыдущем туре удалили Прядуна. Думаю-не зря!Хотел написать слово СТРАННО! Но думаю- ЗАКОНОМЕРНО.что дряхлеющие эксперты никак не отреагировали на явно заказное удаление.Динамо вперед! Буяльский,не подведи надежды!
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0
-1
Nyva_vn_uа (Vinnytsia)
06.11.2022 в 08:26
6:0
Ответить
0
0

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