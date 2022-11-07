Ингулец - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 ноября 2022

"Заря" - лучшая команда УПЛ на дистанции последних четырех поединков. Коллектив ван Леувена здорово прибавил, особенно что касается собственной стабильности. Лидеры прогрессируют, молодежь крепнет, а разговоры про третье место становятся все актуальнее. Впереди луганчан ожидает поединок против "Ингульца", который ни разу не побеждал в этом сезоне, но всегда может доставить немало проблем. Так что на легкую прогулку гостям настраиваться не стоит.

"Ингулец" 13:00 "Заря"

VBET-лига. 12-й тур

8 ноября, Киев, УТК имени Банникова

Арбитр: А.Деревинский

Интернет-трансляция: OOT-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Ингулец":

Коллектив Лавриненко продолжает стараться играть в свою силу, но получается у немногое. "Казаки" остаются одной из двух команд, которые идут без побед в этом сезоне, и нельзя сказать, что это какой-то несправедливый результат. "Ингулец" традиционно старается играть от обороны, но все равно много пропускает. Что касается атакующих действий, что здесь лучше мы просто промолчим. Ибо говорить особо не о чем.

Единственная хорошая новость для тренерского штаба "Ингульца" - стабилизация кадров. Против "Шахтера" "желто-красные" почти полностью собрали заявку на поединок, ведь после травм вернулись Одарюк, Ковалев, Коробенко, Козак. Увеличение ширины заявки дает тренерскому штабу место для маневра, а потому не исключаются кадровые перестановки перед 12-м туром. К слову, отсидел свою дисквалификацию лучший снайпер команды Смоляков.

Ориентировочный состав: Кучер - Сидоренко, Ковалев, Павлов, Сакив - Коробенко, Кухарук - Нагиев, Запорожец, Смоляков - Марусич

"Заря":

В 11-м туре луганчане добыли весьма эмоциональную победу над "Металлистом", забив решающие голы на 89-й и 90-й минутах. Стоит похвалить ван Леувена за правильные замены по ходу матча, а футболистов за характер, вот только нас тревожит один вопрос: "Как быстро молодая команда сможет вернуться после такого матча?". Кто-то может сказать, что сразу, но в субботу "Заря" оставила на поле немало сил - физических и моральных - и далеко не факт, что их запас удастся быстро восполнить.

Патрік ван Леувен: «Я відчував, що у нас ще будуть шанси забити»



Головний тренер «Зорі» Патрік ван Леувен розповів про свої враження після гри з «Металістом»: https://t.co/v5CgFSY6MM pic.twitter.com/9LrnbC2uYM — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) November 5, 2022

К тому же, ван Леувен не любитель ротации состава. Лично мы прогнозируем лишь одно изменение - своим голом Шахов доказал, что должен играть с первых минут. Если Чурко и Булеца в центре поля отвечают за креатив, то опытный Евгений сможет добавить жесткости, чего временами не хватало против "Металлиста". В остальном ожидаем увидеть на поле прежний набор игроков.

Ориентировочный состав: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Бутко - Шахов, Чурко, Булеца - Кирюханцев, Нагнойный, Русин

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 3 Заря 10 7 1 2 23-15 +8 22 15 Ингулец 9 0 4 5 7-14 -7 4

Статистика команд

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"Заря":

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"Ингулец" - "Заря": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ингулец" - "Заря" от UA-Football

Победа "Зари" 2:0. Чем быстрее фаворит забивает "Ингульцу", тем проще ему играть. "Казаки" Лавриненко - достаточно неприятный соперник и если луганчане хотят облегчит себе жизнь, то лучше не затягивать с забитыми мячами. Атакующий потенциал команды ван Леувена весьма велик, а потому у нас нет сомнений, что они сумеют нанести один-два точных удара. Что касается "Ингульца", то их задача сделать матч с минимальным количеством эпизодов у тех и у других ворот, при этом надеясь на свои контратаки. План рабочий, но все же "Заря" сейчас выглядит увереннее, интереснее и разнообразнее, а потому сделаем ставку на их победу.