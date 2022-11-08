Колос – Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ 09.11.2022

Одной из тем перед стартом сезона были легионеры: как они будут себя вести во время воздушной тревоги и останется ли в УПЛ хоть один из них. В итоге, каждый клуб сейчас имеет несколько иностранных футболистов, от которых мы особых возражений не слышим, а больше поддержку Украине и нашему народу. Другая ситуация в "Днепре-1", где из легионеров можно собрать чуть ли не команду: в заявке клуба восемь футболистов, у которых нет паспорта нашего государства. Поехать в Ковалевку вызвались не все из них. И это еще Пурита и Бланко травмированы, иначе речь бы шла о бунте на корабле. Впрочем, такой вектор развития для своего проекта избрал Евгений Красников, поэтому к этому нужно быть готовым всегда. Все приглашенные им едут сюда не из-за личного знакомства с гендиром днепрян, а из-за денег, которые он им предлагает, а также из-за еврокубков. Поэтому Александру Кучеру и приходится перед отдельными матчами думать не о структуре игры, а как вообще набрать заявку.

"Колос" - "Днепр-1"

Vbet-лига. 11-й тур

9 ноября. Ковалевка. Стадион: "Колос". Начало в 13:00

Главный арбитр – Виктор Копиевский

Ассистенты: Максим Чертоляс и Александр Холодинский

Трансляция на ТВ – не запланирована

Интернет-трансляция – платформа Setanta Sports

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Колос": последние новости

Не хочу сейчас казаться гениальным провидцем, но о будущих проблемах "Колоса" я намекал еще год назад. Ярославу Вишняку очень везло с первыми шагами во главе наставника команды, когда и залетало почти все, и арбитры благосклонно относились к коллективу из Киевской области. Сейчас ситуация другая: впереди у команды огромные проблемы, нет порядка и сзади. До конца первой части сезона осталось четыре тура, решить обе трудности за это время почти невозможно. Поэтому надежд на скорейшее возвращение позиций старта сезона, когда "Колос" считался едва ли не главным претендентом на единственную путевку в Лигу Европы, почти нет.

"Колос" не сможет рассчитывать против "Днепра-1" на Лысенко, однако нападающий в последнее время все больше отходит на второй план. Возможно, пора снова показать себя в старте Попову. Также ожидаю возвращения в основу Мякушко, который предыдущий тур начинал в резерве. В защите, как бы ни хотел Вишняк, какие-то качественные изменения вряд ли будут.

Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Зозуля, Новак, Чоботенко, Емец - Милько, Ореховский - Мякушко, Смирный, Ильин - Попов.

"Днепр-1": последние новости

Ставки на легионеров в нынешние времена имеют свои минусы. Главный из них – прихоти самих иностранцев играть или не играть в тех или иных регионах страны из-за военных действий. Один такой матч "Днепр-1" уже провел против "Рух", когда остался, например, без Бузанелло, Амаша и Балули. На неделе появилась информация, что и в Ковалевку не все футболисты без украинского паспорта хотят ехать.

Украинские клубы, в том числе "Днепр-1", держат предматчевую заявку в страшной тайне до стартового свистка. Считается, что именно этот фактор сломает все планы на игру, а не мастерство игроков или талант тренеров, хотя все наоборот. Помогло ли днепрянам в игре против "АЗ" то, что они знали, кто против них сыграет? Поэтому сейчас приходится просто угадывать, что легионеров днепрян в Ковалевке мы увидим не всех. К тому же стоит помнить, что команда переживает очень непростой период из-за травм и не смогла в течение последнего месяца ни разу набрать полную заявку: Громов, Лучкевич, Пурита, Бланко и, похоже, Горбунов все еще на больничном.

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева – направо): Валеф – Бузанелло, Сваток, Сарапий, Адамюк – Рубчинский, Бабенко – Гуцуляк, Пихаленок, Назаренко – Довбик.

Статистика команд

За пять первых туров чемпионата "Колос" одержал три победы, однако в следующих пяти встречах - лишь одну. Подопечные Ярослава Вишняка теряли очки не только против вышестоящих коллективов ("Шахтер" и "Александрия"), но и из группы аутсайдеров ("Ингулец" и "Черноморец"). Единственное, что пока остается относительно устоявшимся, это собственный бастион. На родной арене "черно-белые" не знали горечи поражений с седьмого ноября прошлого года, когда уступили дома "Шахтеру". То есть на днях прошел как раз год от этой даты.

Днепряне продолжают жить в режиме двух игр в неделю. Еврокубковая осень завершилась, но есть игры чемпионата: как календарные, так и перенесенные. Впрочем, это пока коллективу Александра Кучера не мешает удерживать первую строчку. В прошлом туре СК не без труда, но все же праздновал волевую победу над "Минаем". Хотя даже при таких обстоятельствах стоит отметить, что днепряне выглядели на голову лучше своих оппонентов.

Турнирное положение

В УПЛ остаются две команды, которые в этом сезоне еще не проигрывали: "Днепр-1" и "Шахтер". Очный поединок лидеров чемпионата состоится через десять дней. Даже в случае поражения гости сохранят за собой первую строчку, однако "Шахтер" сможет этим воспользоваться и подтянуться на расстояние матча в запасе ("горняки" ранее пропустили игру с "Минаем"). "Колос" сейчас делит седьмую строчку с "Металлистом" и в случае очередной потери очков рискует пропустить вперед еще и "Ворсклу". Впереди видны силуэты "Динамо" и "Вереса": если эти коллективы в текущем туре проиграют, то будет возможность обойти их в таблице.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 10 9 1 0 24-5 +19 28 2 Шахтер 9 7 2 0 21-5 +16 23 3 Заря 11 7 1 3 23-16 +7 22 4 ФК Александрия 9 6 2 1 17-9 +8 20 5 Верес 11 5 2 4 15-13 +2 17 6 Динамо 9 5 1 3 15-11 +4 16 7 Колос 10 4 3 3 9-11 -2 15 8 Металлист 11 4 3 4 15-18 -3 15 9 Ворскла 11 4 2 5 13-14 -1 14 10 Рух 10 3 2 5 12-16 -4 11 11 Металлист 1925 11 2 5 4 9-16 -7 11 12 ФК Минай 10 2 3 5 7-12 -5 9 13 Ингулец 10 1 4 5 8-14 -6 7 14 Кривбасс 10 1 3 6 6-13 -7 6 15 ФК Львов 10 1 3 6 7-16 -9 6 16 Черноморец 10 0 3 7 5-17 -12 3

Личные встречи

Впервые коллективы пересекались еще на уровне Первой лиги, когда в сезоне-2018/19 заняли два первых места в таблице и повысились в классе. Тогда по сумме двух встреч и месту в итоговой таблице оказался лучше "Днепр-1". Однако уже на уровне УПЛ ковалевцы реваншировались благодаря двум разгромным победам, в том числе - в стыковых играх за еврокубки. Именно благодаря двум встречам, в которых "аграрии" забивали днепрянам по четыре мяча, они удерживают небольшое преимущество в личных встречах. По другим показателям – паритет.

"Колос" - "Днепр-1": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Колос" - "Днепр-1" от UA-Футбол

В прошлых сезонах ковалевцы стабильно считались грозой авторитетов и за счет быстрых атак отбирали очки даже у наших грандов. Но в текущем сезоне у команды Ярослава Вишняка даже в этом компоненте хватает проблем: без шансов в прошлом туре уступили "Александрии", а еще раньше разгромно проиграли "Шахтеру". У днепрян все еще присутствует кадровый голод, однако в первую очередь из-за индивидуально более сильных игроков команда пока дает результат. Должна дать и в Ковалевке.

Ставка: победа "Днепра-1"

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз – лишь один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.