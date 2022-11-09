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Минай - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.11.2022
Минай - Черноморец: Прогноз и анонс матча ⋉ 10.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Минай" еще не побеждал дома. А "Черноморец" еще не побеждал в этом сезоне вообще. Для обеих команд отчетный матч будет шансом наконец-то закрыть те гештальты, которые не позволяют с оптимизмом смотреть вперед.
В таких матчах вряд ли стоит рассчитывать на яркий результативный футбол. Но будет борьба, будет напряжение. Кто не сломается под давлением, тот и отпразднует успех.
- "Минай" 13:00 "Черноморец"
- Новости "Миная"
- Новости "Черноморца"
- "Минай" - "Черноморец". Статистика личных встреч
- "Минай" - "Черноморец". Последние матчи команд
- "Минай" - "Черноморец". Турнирное положение команд
- "Минай" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты
- "Минай" - "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. Двенадцатый тур. 10.11.2022
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Анастасия Романюк
"Минай" 13:00 "Черноморец"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports+, YouTube-канал Setanta Sports УПЛ
Новости "Миная"
Команда в этом сезоне еще ни разу не победила дома, и это давит психологически не только на тренеров, но и на игроков "Миная". Все словно зациклены, а в таких условиях достигать цели еще труднее. Однако закарпатцы отлично понимают, что матч с "Черноморцем" – это уникальный шанс. Ведь сейчас в гости к закарпатцам приедет последняя команда турнирной таблицы. Команда не безнадежная, но уязвимая. Так что шансы у "Миная" точно будут.
Тем более в условиях отсутствия кадровых проблем. Состав у команды Владимира Шарана стабильный, травмированных нет. Также на этот тур удалось избежать дисквалификаций. Больше всего вопросов вызывает позиция нападающего: стабильно играет Вишневский, но его результативностью не слишком доволен Шаран. Может, дождемся момента, когда в основном составе дебютирует Коломоец?
Ориентировочный состав: Бандура – Гончар, Немчанинов, Горин, Трубочкин – Хахлев, Витенчук – Воробчак, Твердохлиб, Кулиев – Вишневский
Новости "Черноморца"
У "Черноморца" практически не осталось путей для отступления. Ближайший конкурент впереди – всего в трех очках, однако зона, которая дает право спокойно находиться в элите и дальше, отдалилась уже на девять баллов. И ближайшая команда из этой зоны – "Минай". Поэтому одесситы, несмотря на гостевой статус матча, вынуждены играть только на победу.
Отрезками "морякам" удается показывать неплохой футбол, но не хватает целостности. В последних турах еще и календарь не позволял расправить плечи, ведь определил команде Григорчука матчи с лидерами/грандами – то против "Днепра-1", то против "Динамо". Им одесситы, что не удивительно, проиграли, но ориентироваться могут на ничью с "Колосом", предшествующую двум поединкам с яркими фаворитами.
Проблемы со здоровьем не позволили Юсову даже попасть в заявку матча с "Днепром-1" в десятом туре. Одиннадцатый (против "Динамо") он также пропускал, поэтому на "Минай-Арене" со старта увидим, вероятно, либо Гладкого, либо Кувембу.
Ориентировочный состав: Непогодов – Путря, Ермаков, Джеймс, Селин – Политыло, Кравченко, Бобко – Кузик, Брагару – Гладкий
"Минай" - "Черноморец". Статистика личных встреч
История этого противостояния не богата. Команды сыграли между собой три матча, и ни разу победа не доставалась одесситам.
"Минай" победил летом 2019-го года, а затем два поединка закончились вничью.
"Минай" - "Черноморец". Последние матчи команд
У "Миная" была историческая серия из трех подряд матчей без поражений (впервые на элитарном уровне украинского футбола), но два следующих, - хронологически последние на это время, - поединки закарпатцы проиграли. Особо расстроен Шаран был после "Днепра-1", ведь львиную часть того поединка закарпатцы действовали разумно и грамотно. Но терпения и хладнокровия не хватило.
"Черноморец" не проиграл только один из последних семи матчей. Ориентиром является ничья с "Колосом", которая, однако, не имеет признаков тенденциозности. Проблема еще и в том, что одесситы не забивали в трех из последних четырех матчей. Против надежной защиты "Миная" также будет тяжело.
"Минай" - "Черноморец". Турнирное положение команд
"Минай" – первая команда над зоной переходных матчей. Собственно, после победы "Кривбасса" над "Ворсклой" закарпатцы опережают криворожцев только по дополнительным показателям.
"Черноморцу" нужны минимум две победы и ничья, чтобы выбраться на свет. Хотя и три очка станут серьезным достижением. Особенно – в плоскости психологии.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|11
|10
|1
|0
|27-6
|+21
|31
|0
|2
|Шахтер
|10
|8
|2
|0
|23-5
|+18
|26
|0
|3
|Заря
|11
|7
|1
|3
|23-16
|+7
|22
|0
|4
|ФК Александрия
|9
|6
|2
|1
|17-9
|+8
|20
|0
|5
|Верес
|12
|5
|2
|5
|15-15
|0
|17
|0
|6
|Динамо
|9
|5
|1
|3
|15-11
|+4
|16
|0
|7
|Колос
|11
|4
|3
|4
|10-14
|-4
|15
|0
|8
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15-18
|-3
|15
|0
|9
|Ворскла
|12
|4
|2
|6
|13-15
|-2
|14
|0
|10
|Рух
|10
|3
|2
|5
|12-16
|-4
|11
|0
|11
|Металлист 1925
|11
|2
|5
|4
|9-16
|-7
|11
|0
|12
|ФК Минай
|10
|2
|3
|5
|7-12
|-5
|9
|0
|13
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7-13
|-6
|9
|0
|14
|Ингулец
|10
|1
|4
|5
|8-14
|-6
|7
|0
|15
|ФК Львов
|10
|1
|3
|6
|7-16
|-9
|6
|0
|16
|Черноморец
|10
|0
|3
|7
|5-17
|-12
|3
|0
"Минай" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты
"Минай" - "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Возможно, "Минай" выглядит более организованной командой, но в этом матче закарпатцам придется действовать от себя, а не от соперника. А это всегда придает трудности. Кроме того, "Черноморец" уже не раз показывал, что способен отрезками играть в агрессивный футбол. Против опытных соперников этого не хватает, а против молодой команды Шаран может принести результат в виде ничьей. Можно рискнуть и выбрать ставку, что гости не проиграют.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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