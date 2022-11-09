Минай - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.11.2022

"Минай" еще не побеждал дома. А "Черноморец" еще не побеждал в этом сезоне вообще. Для обеих команд отчетный матч будет шансом наконец-то закрыть те гештальты, которые не позволяют с оптимизмом смотреть вперед.

В таких матчах вряд ли стоит рассчитывать на яркий результативный футбол. Но будет борьба, будет напряжение. Кто не сломается под давлением, тот и отпразднует успех.

УПЛ. Двенадцатый тур. 10.11.2022

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Анастасия Романюк

"Минай" 13:00 "Черноморец"

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Новости "Миная"

Команда в этом сезоне еще ни разу не победила дома, и это давит психологически не только на тренеров, но и на игроков "Миная". Все словно зациклены, а в таких условиях достигать цели еще труднее. Однако закарпатцы отлично понимают, что матч с "Черноморцем" – это уникальный шанс. Ведь сейчас в гости к закарпатцам приедет последняя команда турнирной таблицы. Команда не безнадежная, но уязвимая. Так что шансы у "Миная" точно будут.

Тем более в условиях отсутствия кадровых проблем. Состав у команды Владимира Шарана стабильный, травмированных нет. Также на этот тур удалось избежать дисквалификаций. Больше всего вопросов вызывает позиция нападающего: стабильно играет Вишневский, но его результативностью не слишком доволен Шаран. Может, дождемся момента, когда в основном составе дебютирует Коломоец?

Ориентировочный состав: Бандура – ​​Гончар, Немчанинов, Горин, Трубочкин – Хахлев, Витенчук – Воробчак, Твердохлиб, Кулиев – Вишневский

Новости "Черноморца"

У "Черноморца" практически не осталось путей для отступления. Ближайший конкурент впереди – всего в трех очках, однако зона, которая дает право спокойно находиться в элите и дальше, отдалилась уже на девять баллов. И ближайшая команда из этой зоны – "Минай". Поэтому одесситы, несмотря на гостевой статус матча, вынуждены играть только на победу.

Отрезками "морякам" удается показывать неплохой футбол, но не хватает целостности. В последних турах еще и календарь не позволял расправить плечи, ведь определил команде Григорчука матчи с лидерами/грандами – то против "Днепра-1", то против "Динамо". Им одесситы, что не удивительно, проиграли, но ориентироваться могут на ничью с "Колосом", предшествующую двум поединкам с яркими фаворитами.

Проблемы со здоровьем не позволили Юсову даже попасть в заявку матча с "Днепром-1" в десятом туре. Одиннадцатый (против "Динамо") он также пропускал, поэтому на "Минай-Арене" со старта увидим, вероятно, либо Гладкого, либо Кувембу.

Ориентировочный состав: Непогодов – Путря, Ермаков, Джеймс, Селин – Политыло, Кравченко, Бобко – Кузик, Брагару – Гладкий

"Минай" - "Черноморец". Статистика личных встреч

История этого противостояния не богата. Команды сыграли между собой три матча, и ни разу победа не доставалась одесситам.

"Минай" победил летом 2019-го года, а затем два поединка закончились вничью.

"Минай" - "Черноморец". Последние матчи команд

У "Миная" была историческая серия из трех подряд матчей без поражений (впервые на элитарном уровне украинского футбола), но два следующих, - хронологически последние на это время, - поединки закарпатцы проиграли. Особо расстроен Шаран был после "Днепра-1", ведь львиную часть того поединка закарпатцы действовали разумно и грамотно. Но терпения и хладнокровия не хватило.

"Черноморец" не проиграл только один из последних семи матчей. Ориентиром является ничья с "Колосом", которая, однако, не имеет признаков тенденциозности. Проблема еще и в том, что одесситы не забивали в трех из последних четырех матчей. Против надежной защиты "Миная" также будет тяжело.

"Минай" - "Черноморец". Турнирное положение команд

"Минай" – первая команда над зоной переходных матчей. Собственно, после победы "Кривбасса" над "Ворсклой" закарпатцы опережают криворожцев только по дополнительным показателям.

"Черноморцу" нужны минимум две победы и ничья, чтобы выбраться на свет. Хотя и три очка станут серьезным достижением. Особенно – в плоскости психологии.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 11 10 1 0 27-6 +21 31 0 2 Шахтер 10 8 2 0 23-5 +18 26 0 3 Заря 11 7 1 3 23-16 +7 22 0 4 ФК Александрия 9 6 2 1 17-9 +8 20 0 5 Верес 12 5 2 5 15-15 0 17 0 6 Динамо 9 5 1 3 15-11 +4 16 0 7 Колос 11 4 3 4 10-14 -4 15 0 8 Металлист 11 4 3 4 15-18 -3 15 0 9 Ворскла 12 4 2 6 13-15 -2 14 0 10 Рух 10 3 2 5 12-16 -4 11 0 11 Металлист 1925 11 2 5 4 9-16 -7 11 0 12 ФК Минай 10 2 3 5 7-12 -5 9 0 13 Кривбасс 11 2 3 6 7-13 -6 9 0 14 Ингулец 10 1 4 5 8-14 -6 7 0 15 ФК Львов 10 1 3 6 7-16 -9 6 0 16 Черноморец 10 0 3 7 5-17 -12 3 0

"Минай" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Возможно, "Минай" выглядит более организованной командой, но в этом матче закарпатцам придется действовать от себя, а не от соперника. А это всегда придает трудности. Кроме того, "Черноморец" уже не раз показывал, что способен отрезками играть в агрессивный футбол. Против опытных соперников этого не хватает, а против молодой команды Шаран может принести результат в виде ничьей. Можно рискнуть и выбрать ставку, что гости не проиграют.