Динамо - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ 10.11.2022

11-й тур украинской Премьер-лиги закрывает центральный поединок между "Динамо" и "Александрией". Киевляне наконец-то ожили, по крайней мере, в чемпионате, но их последние успехи связаны прежде всего со слабым уровнем соперников. В свою очередь, команды Юрия Гуры в этом сезоне уже доказывала, что может конкурировать с фаворитами. Так что этот поединок можно рассматривать как проверку для обоих коллективов – действительно ли "Динамо" вернулось на путь побед и действительно ли "Александрия" готова претендовать на комплект наград.

VBET Лига. 12-й тур

10 ноября. 15:00. Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского

Арбитр: Дмитрий Панчишин

"Динамо" (Киев) – "Александрия"

Телетрансляция – 2+2

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Новости Динамо

Команда Луческу выиграла два последних матча в рамках УПЛ, но и соперники были из числа аутсайдеров – "Черноморец" и "Кривбасс". Тем не менее, тренер наконец-то лишился постоянных переездов, на которые он так часто жаловался во время участия в групповом этапе Лиги Европы. Теперь может эффективнее использовать тренировочный процесс. Другое дело, что от матча в Одессе прошло всего три дня, поэтому фактор усталости отбрасывать все еще нельзя, следовательно, будут изменения.

На правый фланг обороны должен вернуться Тымчик, в центре вместо Попова, который в игре с "Черноморцем" получил повреждение, наверняка сыграет Сирота. Вивчаренко слева в защите должен заменить Караваева. А вот в центре поля и в атаке вариантов уже не так много. Сидорчук, Буяльский и Цыганков – это игроки, которые должны обеспечить "Динамо" возвращение на лидирующие позиции. Похоже, основным становится Лонвейк, и у Ваната пока нет альтернативы. Под вопрос только левый фланг, где никак себя не может раскрыть Кабаев. Возможно, шанс получит ямаец Перрис.

Ориентировочный состав: Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Овчаренко – Сидорчук, Лонвейк – Цыганков, Буяльский, Перрис – Ванат

Новости Александрии

"Александрия" не проигрывает в Чемпионате Украины с начала сентября – удачная серия насчитывает семь матчей, из которых четыре победы и три ничьих. Одна из мировых – в поединке с "Шахтером", где команда Гуры выглядела очень прилично. В настоящее время "Александрия" имеет четвертый показатель в лиге за забитыми голами, при этом играет фактически без центрального форварда. В предыдущей игре против "Колоса" в центре атаки действовал Шулянский, для которого более естественно играть на фланге. В перерыве его заменил Кожушко – тоже вингер. Единственный центральный нападающий по факту – это Богдан Кобзарь, но он в последнее время утратил доверие тренерского штаба.

Зато "Александрия" имеет очень интересную полузащиту, в которой выделяются опытные Рыбалка, Калитвинцев, Ковалец и Третьяков, а еще реальная угроза любому сопернику – Андрей Цуриков. Трое из пяти перечисленных игроков раньше принадлежали "Динамо", так что мотивация у них будет на высшем уровне.

К слову, сейчас за "Александрию" выступает трое арендованных у "Динамо" футболистов, один из которых – Максим Дячук – мог бы претендовать на место в основе. Впрочем, наверняка условия договора эту возможность исключают. Поэтому вместе с Бабогло в центре защиты сыграет Бондаренко.

Ориентировочный состав: Билык – Мирошниченко, Бондаренко, Бабогло, Цуриков – Рыбалка, Демченко, Ковалец – Калитвинцев, Кожушко, Третьяков

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Статистика противостояния

В рамках чемпионатов Украины "Динамо" и "Александрия" сыграли между собой 25 матчей - 20 раз побеждали киевляне, 4 раза фиксировалась ничья, одна победа на счету александрийцев. Этот единственный успех датирован 2018 годом, тогда "Александрия" победила 2:1, один из голов забил Андрей Цуриков. Последняя встреча между соперниками состоялась более года назад – в сентябре 2021 года, тогда "Динамо" победило, забив пенальти на 90+5-й. 11-метровый реализовал Цыганков, являющийся лучшим бомбардиром противостояния – у него шесть забитых голов.

Статистика матчей "Динамо" – "Александрия": +20 =4 -1, общий счет 63:12, в Киеве: +12 =1, -0, счет 38:3

Последние пять матчей

"Динамо"

06.11.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Динамо" 0:3

03.11.2022. ЛЕ. "Динамо" - "Фенербахче" 0:2

30.10.2022. УПЛ. "Динамо" – "Кривбасс" 3:1

27.10.2022. ЛЕ. АЕК – "Динамо" 3:3

23.10.2022. УПЛ. "Динамо" – "Ворскла" 1:1

"Александрия"

05.11.2022. УПЛ. "Александрия" – "Колос" 4:1

29.10.2022. УПЛ. "Шахтер" – "Александрия" 2:2

22.10.2022. УПЛ. "Александрия" – "Львов" 2:0

18.10.2022. УПЛ. "Александрия" – "Кривбасс" 2:0

02.10.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Александрия" 1:2

Турнирное положение

Победа позволит "Динамо" выйти на пятое место в турнирной таблице, вплотную приблизившись к той же "Александрии". Если команда Гуры получит три очка, то обойдет "Зарю" и станет третьей.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 11 10 1 0 27-6 +21 31 2 Шахтер 10 8 2 0 23-5 +18 26 3 Заря 11 7 1 3 23-16 +7 22 4 ФК Александрия 9 6 2 1 17-9 +8 20 5 Верес 12 5 2 5 15-15 0 17 6 Динамо 9 5 1 3 15-11 +4 16 7 Колос 11 4 3 4 10-14 -4 15 8 Металлист 11 4 3 4 15-18 -3 15 9 Ворскла 12 4 2 6 13-15 -2 14 10 Рух 10 3 2 5 12-16 -4 11 11 Металлист 1925 11 2 5 4 9-16 -7 11 12 ФК Минай 10 2 3 5 7-12 -5 9 13 Кривбасс 11 2 3 6 7-13 -6 9 14 Ингулец 10 1 4 5 8-14 -6 7 15 ФК Львов 10 1 3 6 7-16 -9 6 16 Черноморец 10 0 3 7 5-17 -12 3

Котировки букмекеров

Прогноз на матч Динамо – Александрия

В любом матче "Динамо" фаворит по определению. Вот и сейчас кажется, что именно команда Луческу должна побеждать. Но перед глазами есть пример игры "Александрии" с "Шахтером". Предположим, что горняки больше думали об игре с "Лейпцигом" и не успели отойти от поединка с "Селтиком", но это не отменяет того факта, что у Юрия Гуры под рукой очень интересный подбор исполнителей. Если все же сомневаетесь по поводу победителя, то рассмотрите вариант "обе забьют". В "Динамо" регулярно это делают Буяльский и Ванат, а в "Александрии" большое количество мастеров стандартных положений, которые киевская защита в нынешнем сезоне очень не любит.