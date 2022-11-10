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Динамо - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ 10.11.2022
Чего ждать от матча Динамо – Александрия, чемпионат Украины, четверг, 10 ноября
фото - Олександр Приходько
11-й тур украинской Премьер-лиги закрывает центральный поединок между "Динамо" и "Александрией". Киевляне наконец-то ожили, по крайней мере, в чемпионате, но их последние успехи связаны прежде всего со слабым уровнем соперников. В свою очередь, команды Юрия Гуры в этом сезоне уже доказывала, что может конкурировать с фаворитами. Так что этот поединок можно рассматривать как проверку для обоих коллективов – действительно ли "Динамо" вернулось на путь побед и действительно ли "Александрия" готова претендовать на комплект наград.
VBET Лига. 12-й тур
10 ноября. 15:00. Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского
Арбитр: Дмитрий Панчишин
"Динамо" (Киев) – "Александрия"
Телетрансляция – 2+2
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Новости Динамо
Команда Луческу выиграла два последних матча в рамках УПЛ, но и соперники были из числа аутсайдеров – "Черноморец" и "Кривбасс". Тем не менее, тренер наконец-то лишился постоянных переездов, на которые он так часто жаловался во время участия в групповом этапе Лиги Европы. Теперь может эффективнее использовать тренировочный процесс. Другое дело, что от матча в Одессе прошло всего три дня, поэтому фактор усталости отбрасывать все еще нельзя, следовательно, будут изменения.
На правый фланг обороны должен вернуться Тымчик, в центре вместо Попова, который в игре с "Черноморцем" получил повреждение, наверняка сыграет Сирота. Вивчаренко слева в защите должен заменить Караваева. А вот в центре поля и в атаке вариантов уже не так много. Сидорчук, Буяльский и Цыганков – это игроки, которые должны обеспечить "Динамо" возвращение на лидирующие позиции. Похоже, основным становится Лонвейк, и у Ваната пока нет альтернативы. Под вопрос только левый фланг, где никак себя не может раскрыть Кабаев. Возможно, шанс получит ямаец Перрис.
Ориентировочный состав: Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Овчаренко – Сидорчук, Лонвейк – Цыганков, Буяльский, Перрис – Ванат
Новости Александрии
"Александрия" не проигрывает в Чемпионате Украины с начала сентября – удачная серия насчитывает семь матчей, из которых четыре победы и три ничьих. Одна из мировых – в поединке с "Шахтером", где команда Гуры выглядела очень прилично. В настоящее время "Александрия" имеет четвертый показатель в лиге за забитыми голами, при этом играет фактически без центрального форварда. В предыдущей игре против "Колоса" в центре атаки действовал Шулянский, для которого более естественно играть на фланге. В перерыве его заменил Кожушко – тоже вингер. Единственный центральный нападающий по факту – это Богдан Кобзарь, но он в последнее время утратил доверие тренерского штаба.
Зато "Александрия" имеет очень интересную полузащиту, в которой выделяются опытные Рыбалка, Калитвинцев, Ковалец и Третьяков, а еще реальная угроза любому сопернику – Андрей Цуриков. Трое из пяти перечисленных игроков раньше принадлежали "Динамо", так что мотивация у них будет на высшем уровне.
К слову, сейчас за "Александрию" выступает трое арендованных у "Динамо" футболистов, один из которых – Максим Дячук – мог бы претендовать на место в основе. Впрочем, наверняка условия договора эту возможность исключают. Поэтому вместе с Бабогло в центре защиты сыграет Бондаренко.
Ориентировочный состав: Билык – Мирошниченко, Бондаренко, Бабогло, Цуриков – Рыбалка, Демченко, Ковалец – Калитвинцев, Кожушко, Третьяков
Статистика противостояния
В рамках чемпионатов Украины "Динамо" и "Александрия" сыграли между собой 25 матчей - 20 раз побеждали киевляне, 4 раза фиксировалась ничья, одна победа на счету александрийцев. Этот единственный успех датирован 2018 годом, тогда "Александрия" победила 2:1, один из голов забил Андрей Цуриков. Последняя встреча между соперниками состоялась более года назад – в сентябре 2021 года, тогда "Динамо" победило, забив пенальти на 90+5-й. 11-метровый реализовал Цыганков, являющийся лучшим бомбардиром противостояния – у него шесть забитых голов.
Статистика матчей "Динамо" – "Александрия": +20 =4 -1, общий счет 63:12, в Киеве: +12 =1, -0, счет 38:3
Последние пять матчей
"Динамо"
- 06.11.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Динамо" 0:3
- 03.11.2022. ЛЕ. "Динамо" - "Фенербахче" 0:2
- 30.10.2022. УПЛ. "Динамо" – "Кривбасс" 3:1
- 27.10.2022. ЛЕ. АЕК – "Динамо" 3:3
- 23.10.2022. УПЛ. "Динамо" – "Ворскла" 1:1
"Александрия"
- 05.11.2022. УПЛ. "Александрия" – "Колос" 4:1
- 29.10.2022. УПЛ. "Шахтер" – "Александрия" 2:2
- 22.10.2022. УПЛ. "Александрия" – "Львов" 2:0
- 18.10.2022. УПЛ. "Александрия" – "Кривбасс" 2:0
- 02.10.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Александрия" 1:2
Турнирное положение
Победа позволит "Динамо" выйти на пятое место в турнирной таблице, вплотную приблизившись к той же "Александрии". Если команда Гуры получит три очка, то обойдет "Зарю" и станет третьей.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|11
|10
|1
|0
|27-6
|+21
|31
|2
|Шахтер
|10
|8
|2
|0
|23-5
|+18
|26
|3
|Заря
|11
|7
|1
|3
|23-16
|+7
|22
|4
|ФК Александрия
|9
|6
|2
|1
|17-9
|+8
|20
|5
|Верес
|12
|5
|2
|5
|15-15
|0
|17
|6
|Динамо
|9
|5
|1
|3
|15-11
|+4
|16
|7
|Колос
|11
|4
|3
|4
|10-14
|-4
|15
|8
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15-18
|-3
|15
|9
|Ворскла
|12
|4
|2
|6
|13-15
|-2
|14
|10
|Рух
|10
|3
|2
|5
|12-16
|-4
|11
|11
|Металлист 1925
|11
|2
|5
|4
|9-16
|-7
|11
|12
|ФК Минай
|10
|2
|3
|5
|7-12
|-5
|9
|13
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7-13
|-6
|9
|14
|Ингулец
|10
|1
|4
|5
|8-14
|-6
|7
|15
|ФК Львов
|10
|1
|3
|6
|7-16
|-9
|6
|16
|Черноморец
|10
|0
|3
|7
|5-17
|-12
|3
Котировки букмекеров
Прогноз на матч Динамо – Александрия
В любом матче "Динамо" фаворит по определению. Вот и сейчас кажется, что именно команда Луческу должна побеждать. Но перед глазами есть пример игры "Александрии" с "Шахтером". Предположим, что горняки больше думали об игре с "Лейпцигом" и не успели отойти от поединка с "Селтиком", но это не отменяет того факта, что у Юрия Гуры под рукой очень интересный подбор исполнителей. Если все же сомневаетесь по поводу победителя, то рассмотрите вариант "обе забьют". В "Динамо" регулярно это делают Буяльский и Ванат, а в "Александрии" большое количество мастеров стандартных положений, которые киевская защита в нынешнем сезоне очень не любит.
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