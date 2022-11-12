Динамо - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.11.2022

Неправильно будет говорить, что в этом матче встретятся две кризисные команды. Но правда в том, что и "Колос", и "Динамо" далеки от своих оптимальных кондиций. Это, с одной стороны, наталкивает на мысли о бледном и неярком футболе. С другой – дает основания полагать, что оба коллектива сыграют от ножа.

Так или иначе, а этот матч в расписании 13-го тура УПЛ отмечен как один из центральных. Будут ли оправданы ожидания зрителей? Прежде всего, команды должны оправдать ожидания самих от себя. Тогда удовольствие получат и болельщики.

УПЛ. Тринадцатый тур. 13.11.2022

Киев. Стадион "Динамо" имени Лобановского

Арбитр в поле – Игорь Пасхал

"Динамо" 15:00 "Колос"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "2+2", YouTube-канал FootballHab

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Новости "Динамо"

Слишком рано говорить о том, что "Динамо" вернулось на истинный путь. Хотя две победы с большими счетами в двух последних турах, безусловно, свидетельствуют об улучшении игровой дисциплины и психологического состояния коллектива. Об облегчении говорил и Мирча Луческу, наконец избавившийся от бремени еврокубков и необходимости постоянно ездить через границу.

"Динамо" в УПЛ выиграло уже три матча подряд, забив в них девять голов. Этого оказалось достаточно для возвращения в зону еврокубков, хотя все еще недостаточно, чтобы создавать давление для "Днепра-1" и "Шахтера". Однако до конца календарного года еще есть время. И если киевляне выиграют все оставшиеся на этом отрезке поединки, то зимовать пойдут в привычном статусе одного из лидеров турнира.

Некоторые из травмированных уже вернулись в обойму (Бущан, Дубинчак), но полноценно команда восстановит свой ресурс только с возвращением Николая Шапаренко. Пока же ожидаем в основе Лонвейка, который неплохо заменяет Николая по позиции и даже забил гол в последнем туре.

Ориентировочный состав: Нещерет – Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак – Сидорчук, Буяльский, Лонвейк – Цыганков, Кабаев – Ванат

Новости "Колоса"

Сейчас сложно поверить в тот факт, что "Колос" на определенном этапе соревнования являлся лидером турнирной таблицы. Несмотря на отсутствие необходимости распределять силы на разные фронты, ковалевцы резко потеряли темп и вылетели из топ-5. Дошло до того, что с большим счетом команда Вишняка проигрывает неуступчивой, но далеко не неуязвимой "Александрии" (1:4).

После той неудачи было еще поражение от "Днепра-1", так что психологически ковалевцы находятся точно не на подъеме. Но "Динамо" – это соперник, на которого всегда будет особый настрой. И подготовка к которому не зависит от контекста предыдущих выступлений.

Ориентировочный состав: Волынец – Зозуля, Новак, Чоботенко, Емец – Ореховский, Милько, Смирный – Мякушко, Болбат – Безбородько

"Динамо" – "Колос". Статистика личных встреч

Воспоминания о последней встрече с "Динамо" тяжелым камнем лежат на сердце болельщиков "Колоса". Тогда команда проиграла 0:7, а еще раньше – 0:3. Вообще, "Колос" не может забить гол в ворота "Динамо" уже в трех матчах подряд. Хотя есть в истории этого противостояния и другая грань: сухая победа ковалевцев (2:0 в 2020-м году).

"Динамо" – "Колос". Последние матчи команд

Лига Европы портит картину последних матчей "Динамо", но в УПЛ все налаживается. Девять очков из девяти возможных в трех крайних турах, девять забитых мячей. И если победы над "Кривбассом" и "Черноморцем" не поразили из-за низкого статуса соперников, то почти разгром "Александрии" (3:1) можно воспринимать как признак возрождения.

"Колос" победил лишь в одном из последних семи матчей. Этого недостаточно для удовлетворения своих высоких амбиций. Поражение от "Днепра-1" 1:3 – не проблема, а вот разгром от "Александрии" (1:4) сеет сомнения в способности "Колоса" бороться за еврокубковую зону. Хотя есть время все перевернуть с ног на голову.

"Динамо" – "Колос". Турнирное положение команд

"Динамо" уже в топ-5, а если учитывать матч в запасе – то и до топ-3 недалеко. Но чтобы вклиниться в борьбу с "Шахтером" и "Днепром-1", нужна стабильность на длинной турнирной дистанции.

"Колос" на два очка отстает от "Вереса", которого победил в очном противостоянии. Но позади две команды буквально дышат в спину, поэтому этот тур может быть поворотным как в одну, так и в другую сторону.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 11 10 1 0 27-6 +21 31 0 2 Шахтер 10 8 2 0 23-5 +18 26 0 3 Заря 11 7 1 3 23-16 +7 22 0 4 ФК Александрия 10 6 2 2 18-12 +6 20 0 5 Динамо 10 6 1 3 18-12 +6 19 0 6 Верес 12 5 2 5 15-15 0 17 0 7 Колос 11 4 3 4 10-14 -4 15 0 8 Металлист 11 4 3 4 15-18 -3 15 0 9 Ворскла 12 4 2 6 13-15 -2 14 0 10 Рух 11 3 2 6 13-18 -5 11 0 11 Металлист 1925 11 2 5 4 9-16 -7 11 0 12 ФК Львов 11 2 3 6 9-17 -8 9 0 13 Кривбасс 11 2 3 6 7-13 -6 9 0 14 ФК Минай 11 2 3 6 7-13 -6 9 0 15 Ингулец 10 1 4 5 8-14 -6 7 0 16 Черноморец 11 1 3 7 6-17 -11 6 0

"Динамо" – "Колос". Ставка и коэффициенты

"Динамо" – "Колос". Прогноз матча от UA-Футбол

Победа "Динамо" 2:0. Игра "Колоса" разладилась, а "Динамо", наоборот, понемногу находит себя. Этого должно хватить ровно для рабочей, обычной победы более статусной команды. Без разгрома, но и без существенных шансов для ковалевцев.