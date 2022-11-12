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Динамо - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.11.2022
Динамо - Колос: Прогноз и анонс матча ⋉ 13.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Олександр Приходько
Неправильно будет говорить, что в этом матче встретятся две кризисные команды. Но правда в том, что и "Колос", и "Динамо" далеки от своих оптимальных кондиций. Это, с одной стороны, наталкивает на мысли о бледном и неярком футболе. С другой – дает основания полагать, что оба коллектива сыграют от ножа.
Так или иначе, а этот матч в расписании 13-го тура УПЛ отмечен как один из центральных. Будут ли оправданы ожидания зрителей? Прежде всего, команды должны оправдать ожидания самих от себя. Тогда удовольствие получат и болельщики.
УПЛ. Тринадцатый тур. 13.11.2022
Киев. Стадион "Динамо" имени Лобановского
Арбитр в поле – Игорь Пасхал
"Динамо" 15:00 "Колос"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "2+2", YouTube-канал FootballHab
Новости "Динамо"
Слишком рано говорить о том, что "Динамо" вернулось на истинный путь. Хотя две победы с большими счетами в двух последних турах, безусловно, свидетельствуют об улучшении игровой дисциплины и психологического состояния коллектива. Об облегчении говорил и Мирча Луческу, наконец избавившийся от бремени еврокубков и необходимости постоянно ездить через границу.
"Динамо" в УПЛ выиграло уже три матча подряд, забив в них девять голов. Этого оказалось достаточно для возвращения в зону еврокубков, хотя все еще недостаточно, чтобы создавать давление для "Днепра-1" и "Шахтера". Однако до конца календарного года еще есть время. И если киевляне выиграют все оставшиеся на этом отрезке поединки, то зимовать пойдут в привычном статусе одного из лидеров турнира.
Некоторые из травмированных уже вернулись в обойму (Бущан, Дубинчак), но полноценно команда восстановит свой ресурс только с возвращением Николая Шапаренко. Пока же ожидаем в основе Лонвейка, который неплохо заменяет Николая по позиции и даже забил гол в последнем туре.
Ориентировочный состав: Нещерет – Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак – Сидорчук, Буяльский, Лонвейк – Цыганков, Кабаев – Ванат
Новости "Колоса"
Сейчас сложно поверить в тот факт, что "Колос" на определенном этапе соревнования являлся лидером турнирной таблицы. Несмотря на отсутствие необходимости распределять силы на разные фронты, ковалевцы резко потеряли темп и вылетели из топ-5. Дошло до того, что с большим счетом команда Вишняка проигрывает неуступчивой, но далеко не неуязвимой "Александрии" (1:4).
После той неудачи было еще поражение от "Днепра-1", так что психологически ковалевцы находятся точно не на подъеме. Но "Динамо" – это соперник, на которого всегда будет особый настрой. И подготовка к которому не зависит от контекста предыдущих выступлений.
Ориентировочный состав: Волынец – Зозуля, Новак, Чоботенко, Емец – Ореховский, Милько, Смирный – Мякушко, Болбат – Безбородько
"Динамо" – "Колос". Статистика личных встреч
Воспоминания о последней встрече с "Динамо" тяжелым камнем лежат на сердце болельщиков "Колоса". Тогда команда проиграла 0:7, а еще раньше – 0:3. Вообще, "Колос" не может забить гол в ворота "Динамо" уже в трех матчах подряд. Хотя есть в истории этого противостояния и другая грань: сухая победа ковалевцев (2:0 в 2020-м году).
"Динамо" – "Колос". Последние матчи команд
Лига Европы портит картину последних матчей "Динамо", но в УПЛ все налаживается. Девять очков из девяти возможных в трех крайних турах, девять забитых мячей. И если победы над "Кривбассом" и "Черноморцем" не поразили из-за низкого статуса соперников, то почти разгром "Александрии" (3:1) можно воспринимать как признак возрождения.
"Колос" победил лишь в одном из последних семи матчей. Этого недостаточно для удовлетворения своих высоких амбиций. Поражение от "Днепра-1" 1:3 – не проблема, а вот разгром от "Александрии" (1:4) сеет сомнения в способности "Колоса" бороться за еврокубковую зону. Хотя есть время все перевернуть с ног на голову.
"Динамо" – "Колос". Турнирное положение команд
"Динамо" уже в топ-5, а если учитывать матч в запасе – то и до топ-3 недалеко. Но чтобы вклиниться в борьбу с "Шахтером" и "Днепром-1", нужна стабильность на длинной турнирной дистанции.
"Колос" на два очка отстает от "Вереса", которого победил в очном противостоянии. Но позади две команды буквально дышат в спину, поэтому этот тур может быть поворотным как в одну, так и в другую сторону.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|11
|10
|1
|0
|27-6
|+21
|31
|0
|2
|Шахтер
|10
|8
|2
|0
|23-5
|+18
|26
|0
|3
|Заря
|11
|7
|1
|3
|23-16
|+7
|22
|0
|4
|ФК Александрия
|10
|6
|2
|2
|18-12
|+6
|20
|0
|5
|Динамо
|10
|6
|1
|3
|18-12
|+6
|19
|0
|6
|Верес
|12
|5
|2
|5
|15-15
|0
|17
|0
|7
|Колос
|11
|4
|3
|4
|10-14
|-4
|15
|0
|8
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15-18
|-3
|15
|0
|9
|Ворскла
|12
|4
|2
|6
|13-15
|-2
|14
|0
|10
|Рух
|11
|3
|2
|6
|13-18
|-5
|11
|0
|11
|Металлист 1925
|11
|2
|5
|4
|9-16
|-7
|11
|0
|12
|ФК Львов
|11
|2
|3
|6
|9-17
|-8
|9
|0
|13
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7-13
|-6
|9
|0
|14
|ФК Минай
|11
|2
|3
|6
|7-13
|-6
|9
|0
|15
|Ингулец
|10
|1
|4
|5
|8-14
|-6
|7
|0
|16
|Черноморец
|11
|1
|3
|7
|6-17
|-11
|6
|0
"Динамо" – "Колос". Ставка и коэффициенты
"Динамо" – "Колос". Прогноз матча от UA-Футбол
Победа "Динамо" 2:0. Игра "Колоса" разладилась, а "Динамо", наоборот, понемногу находит себя. Этого должно хватить ровно для рабочей, обычной победы более статусной команды. Без разгрома, но и без существенных шансов для ковалевцев.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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