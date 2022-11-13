Металлист - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.11.2022

В прошлом туре "Кривбасс" удивил в матче с "Ворсклой". Очень удивил. С той "Ворсклой", которая в этом сезоне уже остановила и "Динамо", и "Днепр-1". Но трудно сказать, был ли это первый шаг на пути к светлому будущему или просто краткосрочная вспышка прозрения. Возможно, некоторые ответы даст матч против "Металлиста" – еще одной команды, ставящей перед собой цель бороться как минимум за место в топ-10.

УПЛ. Тринадцатый тур. 14.11.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Андрей Коваленко

"Металлист" 13:00 "Кривбасс"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "УНИАН", YouTube-канал FootballHab

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Новости "Металлиста"

Если целью является топ-10, не говоря уже о чем-то большем, то аутсайдеров, которым пока что является "Кривбасс", побеждать харьковчане обязаны. Хотя точно так можно было говорить и в контексте "Металлиста 1925", который был соперником "Металлиста" в прошлом туре. Тогда команда Призетко\Ратия показала довольно пассивную игру в атаке, хотя тренер хвалил подопечных после матча. Хорошо, если это было просто желание не выносить в общее обозрение те вопросы, которые накопились к команде. И плохо, если действительно к подопечным не было претензий. Тогда у тренеров низкие требования.

Потому что не может не быть претензий, когда команда за девяносто минут не создает реальную угрозу чужим воротам. "Металлист" должен был проявить реакцию на поражение 2:3 от "Зари". С другой стороны, нерешительность в поединке с "Металлистом 1925" можно списать на волнение, ведь это было дерби. Матч с "Кривбассом" будет не столь сентиментальным, но точно – ответственным.

После четырех подряд поединков без побед "Металлист" попытается проявить спортивную агрессию. Пока не все кадровые проблемы решены, но отсутствие травмированного Чайковского не должно стать определяющим фактором. Как и отсутствие из-за дисквалификации Ралюченко.

Ориентировочный состав: Костик – Романюк, Федорив, Мизюк, Каплиенко – Панасенко, Танковский, Демченко – Подлепенец, Картушов – Прядун

Новости "Кривбасса"

Если от "Металлиста" требуется реакция на серию неудачных результатов, то от "Кривбасса" можно потребовать подтверждения своих амбиций, проявившихся в поединке с "Ворсклой". Юрий Вернидуб не привык находиться в такой турнирной яме, хотя его и не отпугивают тяжелые испытания.

После "Металлиста" будет противостояние с другим представителем Харькова "Металлистом 1925", затем, - после "Днепра-1", - перенесенный матч с "Черноморцем". Так что до конца календарного года "Кривбасс" может не просто выбраться из зоны переходных матчей, но и подтянуться поближе к середине турнирной таблицы. И это был бы тот маркер, по которому можно было бы оценивать правильность движения Юрия Вернидуба.

С "Металлистом" не сыграет дисквалифицированный Понедельник.

Ориентировочный состав: Сарнавский – Якимец, Вернидуб, Ловрич, Дибанго – Банада, Капич, Хомченовский – Волошин, Задерака – Дебелко

"Металлист" – "Кривбасс". Статистика личных встреч

Пресс-служба криворожского клуба учитывает в статистику еще те матчи, которые состоялись между "старыми" "Металлистом" и "Кривбассом". Мы же акцентируем внимание исключительно на новейшей истории, когда клубы выступали уже после возрождения. Официальных таких матчей в течение этого отрезка было три: дважды тогда еще "Металл" разгромил тогда еще "Горняк" (3:0 – во Второй лиге; 5:0 – в Первой лиге), и однажды команды расписали между собой ничью 0:0 .

"Металлист" – "Кривбасс". Последние матчи команд

Победа над "Ворсклой" в седьмом туре остается последним успехом "Металлиста" на данный момент. Ведь ничьи со "Львовом" и "Металлистом 1925", учитывая скромные амбиции соперников, слишком удачным результатом не назовешь. А поражения от "Днепра-1" и "Зари" – и подавно. Хотя игра в этих поединках была приличной.

Контекст выступлений "Кривбасса" зависит от того, как посмотреть. Если только на последние четыре матча – две победы и два поражения. Вроде бы неплохо. Но если учесть весь чемпионат, то эти две победы так и остаются для Вернидуба единственными. Следовательно, нужно поддерживать тренд последних игр. Но удастся ли?

"Металлист" – "Кривбасс". Турнирное положение команд

Победа поможет "Металлисту" обойти "Верес" и "Колос", которые этот тур уже отыграли, и расположиться сразу за зоной еврокубков. Это был бы хороший плацдарм для дальнейшего штурма высоких позиций. "Кривбасс" может выбраться из зоны переходных матчей, хотя должен учитывать результаты конкурентов.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 12 10 2 0 28-7 +21 32 0 2 Шахтер 11 8 3 0 25-7 +18 27 0 3 Заря 12 7 2 3 25-18 +7 23 0 4 ФК Александрия 11 7 2 2 21-14 +7 23 0 5 Динамо 11 6 2 3 18-12 +6 20 0 6 Верес 13 5 2 6 17-18 -1 17 0 7 Колос 12 4 4 4 10-14 -4 16 0 8 Металлист 11 4 3 4 15-18 -3 15 0 9 Ворскла 13 4 3 6 14-16 -2 15 0 10 Металлист 1925 12 3 5 4 11-17 -6 14 0 11 Рух 11 3 2 6 13-18 -5 11 0 12 ФК Львов 11 2 3 6 9-17 -8 9 0 13 Кривбасс 11 2 3 6 7-13 -6 9 0 14 ФК Минай 11 2 3 6 7-13 -6 9 0 15 Ингулец 11 1 4 6 9-16 -7 7 0 16 Черноморец 11 1 3 7 6-17 -11 6 0

"Металлист" – "Кривбасс". Ставки и коэффициенты

"Металлист" – "Кривбасс". Прогноз матча от UA-Футбол

Ничья 1:1. Команда Юрия Вернидуба будет в приподнятом настроении после победы над "Ворсклой". А психология, как показывает практика, для "Кривбасса" много значит. У "Металлиста" же, наоборот, есть небольшой спад, так что легкости в ногах футболистов не стоит ждать. Будет трудный матч для обоих его участников. Трудный и скорее всего – малорезультативный. Спрогнозируем то, что команды обменяются голами и на этом закончат.