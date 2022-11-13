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Металлист - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.11.2022
Металлист - Кривбасс: Прогноз и анонс матча ⋉ 14.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Аліна Єрофеєва
В прошлом туре "Кривбасс" удивил в матче с "Ворсклой". Очень удивил. С той "Ворсклой", которая в этом сезоне уже остановила и "Динамо", и "Днепр-1". Но трудно сказать, был ли это первый шаг на пути к светлому будущему или просто краткосрочная вспышка прозрения. Возможно, некоторые ответы даст матч против "Металлиста" – еще одной команды, ставящей перед собой цель бороться как минимум за место в топ-10.
- "Металлист" 13:00 "Кривбасс"
- Новости "Металлиста"
- Новости "Кривбасса"
- "Металлист" – "Кривбасс". Статистика личных встреч
- "Металлист" – "Кривбасс". Последние матчи команд
- "Металлист" – "Кривбасс". Турнирное положение команд
- "Металлист" – "Кривбасс". Ставки и коэффициенты
- "Металлист" – "Кривбасс". Прогноз матча от UA-Футбол
УПЛ. Тринадцатый тур. 14.11.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Андрей Коваленко
"Металлист" 13:00 "Кривбасс"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "УНИАН", YouTube-канал FootballHab
Новости "Металлиста"
Если целью является топ-10, не говоря уже о чем-то большем, то аутсайдеров, которым пока что является "Кривбасс", побеждать харьковчане обязаны. Хотя точно так можно было говорить и в контексте "Металлиста 1925", который был соперником "Металлиста" в прошлом туре. Тогда команда Призетко\Ратия показала довольно пассивную игру в атаке, хотя тренер хвалил подопечных после матча. Хорошо, если это было просто желание не выносить в общее обозрение те вопросы, которые накопились к команде. И плохо, если действительно к подопечным не было претензий. Тогда у тренеров низкие требования.
Потому что не может не быть претензий, когда команда за девяносто минут не создает реальную угрозу чужим воротам. "Металлист" должен был проявить реакцию на поражение 2:3 от "Зари". С другой стороны, нерешительность в поединке с "Металлистом 1925" можно списать на волнение, ведь это было дерби. Матч с "Кривбассом" будет не столь сентиментальным, но точно – ответственным.
После четырех подряд поединков без побед "Металлист" попытается проявить спортивную агрессию. Пока не все кадровые проблемы решены, но отсутствие травмированного Чайковского не должно стать определяющим фактором. Как и отсутствие из-за дисквалификации Ралюченко.
Ориентировочный состав: Костик – Романюк, Федорив, Мизюк, Каплиенко – Панасенко, Танковский, Демченко – Подлепенец, Картушов – Прядун
Новости "Кривбасса"
Если от "Металлиста" требуется реакция на серию неудачных результатов, то от "Кривбасса" можно потребовать подтверждения своих амбиций, проявившихся в поединке с "Ворсклой". Юрий Вернидуб не привык находиться в такой турнирной яме, хотя его и не отпугивают тяжелые испытания.
После "Металлиста" будет противостояние с другим представителем Харькова "Металлистом 1925", затем, - после "Днепра-1", - перенесенный матч с "Черноморцем". Так что до конца календарного года "Кривбасс" может не просто выбраться из зоны переходных матчей, но и подтянуться поближе к середине турнирной таблицы. И это был бы тот маркер, по которому можно было бы оценивать правильность движения Юрия Вернидуба.
С "Металлистом" не сыграет дисквалифицированный Понедельник.
Ориентировочный состав: Сарнавский – Якимец, Вернидуб, Ловрич, Дибанго – Банада, Капич, Хомченовский – Волошин, Задерака – Дебелко
"Металлист" – "Кривбасс". Статистика личных встреч
Пресс-служба криворожского клуба учитывает в статистику еще те матчи, которые состоялись между "старыми" "Металлистом" и "Кривбассом". Мы же акцентируем внимание исключительно на новейшей истории, когда клубы выступали уже после возрождения. Официальных таких матчей в течение этого отрезка было три: дважды тогда еще "Металл" разгромил тогда еще "Горняк" (3:0 – во Второй лиге; 5:0 – в Первой лиге), и однажды команды расписали между собой ничью 0:0 .
"Металлист" – "Кривбасс". Последние матчи команд
Победа над "Ворсклой" в седьмом туре остается последним успехом "Металлиста" на данный момент. Ведь ничьи со "Львовом" и "Металлистом 1925", учитывая скромные амбиции соперников, слишком удачным результатом не назовешь. А поражения от "Днепра-1" и "Зари" – и подавно. Хотя игра в этих поединках была приличной.
Контекст выступлений "Кривбасса" зависит от того, как посмотреть. Если только на последние четыре матча – две победы и два поражения. Вроде бы неплохо. Но если учесть весь чемпионат, то эти две победы так и остаются для Вернидуба единственными. Следовательно, нужно поддерживать тренд последних игр. Но удастся ли?
"Металлист" – "Кривбасс". Турнирное положение команд
Победа поможет "Металлисту" обойти "Верес" и "Колос", которые этот тур уже отыграли, и расположиться сразу за зоной еврокубков. Это был бы хороший плацдарм для дальнейшего штурма высоких позиций. "Кривбасс" может выбраться из зоны переходных матчей, хотя должен учитывать результаты конкурентов.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|12
|10
|2
|0
|28-7
|+21
|32
|0
|2
|Шахтер
|11
|8
|3
|0
|25-7
|+18
|27
|0
|3
|Заря
|12
|7
|2
|3
|25-18
|+7
|23
|0
|4
|ФК Александрия
|11
|7
|2
|2
|21-14
|+7
|23
|0
|5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|18-12
|+6
|20
|0
|6
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17-18
|-1
|17
|0
|7
|Колос
|12
|4
|4
|4
|10-14
|-4
|16
|0
|8
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15-18
|-3
|15
|0
|9
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14-16
|-2
|15
|0
|10
|Металлист 1925
|12
|3
|5
|4
|11-17
|-6
|14
|0
|11
|Рух
|11
|3
|2
|6
|13-18
|-5
|11
|0
|12
|ФК Львов
|11
|2
|3
|6
|9-17
|-8
|9
|0
|13
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7-13
|-6
|9
|0
|14
|ФК Минай
|11
|2
|3
|6
|7-13
|-6
|9
|0
|15
|Ингулец
|11
|1
|4
|6
|9-16
|-7
|7
|0
|16
|Черноморец
|11
|1
|3
|7
|6-17
|-11
|6
|0
"Металлист" – "Кривбасс". Ставки и коэффициенты
"Металлист" – "Кривбасс". Прогноз матча от UA-Футбол
Ничья 1:1. Команда Юрия Вернидуба будет в приподнятом настроении после победы над "Ворсклой". А психология, как показывает практика, для "Кривбасса" много значит. У "Металлиста" же, наоборот, есть небольшой спад, так что легкости в ногах футболистов не стоит ждать. Будет трудный матч для обоих его участников. Трудный и скорее всего – малорезультативный. Спрогнозируем то, что команды обменяются голами и на этом закончат.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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