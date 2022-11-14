Рух - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14 ноября 2022

Летом 2020-го "Рух" и "Минай" синхронно покинули Первую лигу, дабы дебютировать в элите украинского футбола. В той или иной степени обе команды хотели амбициозно заявить о себе в УПЛ, но вот уже идет третий сезон, а места у них все те же. Львовяне и закарпатцы продолжают бороться за выживание, от чего пока не спасает даже приглашение опытных по украинским меркам наставников. В этот понедельник состоится новая дуэль между Леонидом Кучуком и Владимиром Шараном, в которой их команды попытаются добыть победу, дабы улучшить положение в таблице.

"Рух" 15:00 "Минай"

VBET-лига. 13-й тур

14 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: Н.Балакин

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Рух":

Только мы успели похвалить Кучука за неплохую форму, которую его подопечные набрали в последних играх, как "Рух" провел серый поединок против "Львова", проиграв в дерби. Команда пассивно вела себя до перерыва, пропустив дважды, а уже во втором тайме забила раз при равной игре. С одной стороны, не стоит критиковать еще молодой коллектив (самый юный средний возраст в чемпионате), но с другой, хочется, чтобы команда избегала таких спадов.

Еще одна проблема "Руха" - излишняя мотивация. Или агрессия. Или еще что-то. Как бы там ни было, львовяне стали частенько заканчивать матч в меньшинстве, получая неоправданные, но справедливые красные карточки. И над этим Кучуку нужно срочно работать. В понедельник ожидаем Сапугу, который отсидел свою дисквалификацию, а вот Бойчук на поле не выйдет - его удалили в дерби.

Ориентировочный состав: Панькив - Роман, Слюбик, Дидык, Лях - Довгий, Сапуга - Соломон-Отабор, Федорчук, Таллес - Климчук

"Минай":

Если молодой "Рух" не хочется критиковать из-за нестабильности, то к закарпатцам мало вопросов касательно качества игры. Владимир Шаран обладает самым дешевым составом в лиге, и при этом "Минай" местами показывает неплохую игру. Без феерии, но компактно в обороне и неплохо во время контратак. Посреди недели они проиграли "Черноморцу" из-за раннего пенальти, но не сильно уступили по качеству игры. Правда и превзойти оппонента не сумели.

Перед Шараном стоит дилемма касательно позиции центрального форварда. Два первых выбора - Коломоец и Вышневский - могут пропустить игру из-за повреждений. Если оба будут неготовы, то наставник может сделать ставку либо на непрофильного Твердохлеба, имеющего опыт игры в качестве "девятки", либо на юного Голуба, который пока в этом сезоне не впечатляет. По остальным позициям вопросов практически нет.

Ориентировочный состав: Бандура - Гончар, Горин, Кравчук, Немчанинов - Хахлев, Витенчук - Рогозинский, Воробчак, Кулиев - Твердохлеб

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 11 Рух 11 3 2 6 13-18 -5 11 14 Минай 11 2 3 6 7-13 -6 9

Статистика команд

"Рух":

"Минай":

Очные встречи

"Рух" - "Минай": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Рух" - "Минай" от UA-Football

Ничья 1:1. Впереди - тот самый классический матч УПЛ, который обычно заканчиваются вничью. Обе команды умеют играть без мяча, но когда встречаются против похожих и равных соперников, впадают в ступор и создают мало моментов. Мы не ждем в понедельник феерии, скорее будет не самая веселая игра, много фолов, обмен голами и итоговый мир.