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Рух - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14 ноября 2022
Команды подходят к поединку в нелучшем настроении
Фото: Александр Приходько
Летом 2020-го "Рух" и "Минай" синхронно покинули Первую лигу, дабы дебютировать в элите украинского футбола. В той или иной степени обе команды хотели амбициозно заявить о себе в УПЛ, но вот уже идет третий сезон, а места у них все те же. Львовяне и закарпатцы продолжают бороться за выживание, от чего пока не спасает даже приглашение опытных по украинским меркам наставников. В этот понедельник состоится новая дуэль между Леонидом Кучуком и Владимиром Шараном, в которой их команды попытаются добыть победу, дабы улучшить положение в таблице.
"Рух" 15:00 "Минай"
VBET-лига. 13-й тур
14 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"
Арбитр: Н.Балакин
Трансляция: канал "Униан"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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"Рух":
Только мы успели похвалить Кучука за неплохую форму, которую его подопечные набрали в последних играх, как "Рух" провел серый поединок против "Львова", проиграв в дерби. Команда пассивно вела себя до перерыва, пропустив дважды, а уже во втором тайме забила раз при равной игре. С одной стороны, не стоит критиковать еще молодой коллектив (самый юный средний возраст в чемпионате), но с другой, хочется, чтобы команда избегала таких спадов.
Еще одна проблема "Руха" - излишняя мотивация. Или агрессия. Или еще что-то. Как бы там ни было, львовяне стали частенько заканчивать матч в меньшинстве, получая неоправданные, но справедливые красные карточки. И над этим Кучуку нужно срочно работать. В понедельник ожидаем Сапугу, который отсидел свою дисквалификацию, а вот Бойчук на поле не выйдет - его удалили в дерби.
Ориентировочный состав: Панькив - Роман, Слюбик, Дидык, Лях - Довгий, Сапуга - Соломон-Отабор, Федорчук, Таллес - Климчук
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"Минай":
Если молодой "Рух" не хочется критиковать из-за нестабильности, то к закарпатцам мало вопросов касательно качества игры. Владимир Шаран обладает самым дешевым составом в лиге, и при этом "Минай" местами показывает неплохую игру. Без феерии, но компактно в обороне и неплохо во время контратак. Посреди недели они проиграли "Черноморцу" из-за раннего пенальти, но не сильно уступили по качеству игры. Правда и превзойти оппонента не сумели.
Перед Шараном стоит дилемма касательно позиции центрального форварда. Два первых выбора - Коломоец и Вышневский - могут пропустить игру из-за повреждений. Если оба будут неготовы, то наставник может сделать ставку либо на непрофильного Твердохлеба, имеющего опыт игры в качестве "девятки", либо на юного Голуба, который пока в этом сезоне не впечатляет. По остальным позициям вопросов практически нет.
Ориентировочный состав: Бандура - Гончар, Горин, Кравчук, Немчанинов - Хахлев, Витенчук - Рогозинский, Воробчак, Кулиев - Твердохлеб
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|11
|Рух
|11
|3
|2
|6
|13-18
|-5
|11
|14
|Минай
|11
|2
|3
|6
|7-13
|-6
|9
Статистика команд
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"Рух":
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"Минай":
Очные встречи
"Рух" - "Минай": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Рух" - "Минай" от UA-Football
Ничья 1:1. Впереди - тот самый классический матч УПЛ, который обычно заканчиваются вничью. Обе команды умеют играть без мяча, но когда встречаются против похожих и равных соперников, впадают в ступор и создают мало моментов. Мы не ждем в понедельник феерии, скорее будет не самая веселая игра, много фолов, обмен голами и итоговый мир.
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