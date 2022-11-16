Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17 ноября 2022

Уже близок зимний перерыв в украинской премьер-лиге, а потому многие клубы, подобно студентам с низкими балами, пытаются быстрее закрыть долги. То есть, доиграть все ранее перенесенные матчи, дабы не откладывать дела на второй семестр… То есть, на второй круг. В этот четверг киевское "Динамо" проведет игру первого тура против "Ингульца", попытавшись хоть немного сократить отставание от лидеров нынешнего сезона. Но своя мотивация будет и у "казаков", которые буквально недавно получили нового тренера.

"Ингулец" 13:00 "Динамо"

VBET-лига. 1-й тур

17 ноября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Арбитр: Е.Монзуль

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

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Последние новости и составы

"Ингулец":

Давным-давно президент "красно-желтых" Александр Поворознюк говорил, что скорее отпустит всех игроков, чем уволит Сергея Лавриненко. Возможно, он забыл о своих словах, а может просто терпения кончилось. Anyway, после поражения "Металлисту 1925", в матче, когда "казаки" изначально вели в счете, "Ингулец" заявил об увольнении Лавриненко. Команда ныне идет последней, а потому такое решение от президента клуба можно назвать оправданным.

Вместо Лавриненко был назначен известный по украинским меркам игрок Младен Бартулович. Правда пока неизвестно, что он из себя представляет в качестве главного тренера, а потому и делать какие-то прогнозы касательно стартового состава Бартуловича или его плана на игру сложно. Скорее всего, до зимней паузы еще юный наставник не решится на резкие шаги, тем более в игре против гранда.

Ориентировочный состав: Паламарчук - Нагиев, Павлов, Ковалев, Сакив - Кучеренко, Кухарук - Козак, Запорожец, Смоляков - Одарюк

"Динамо":

Казалось, что киевский клуб пришел в себя. Во-первых, команда Луческу лишилась бремени в виде еврокубков, которые в этом сезоне кроме злости и слез ничего не принесли. Во-вторых, "бело-синие" в последних играх показали себя очень прилично. Была сухая победа над "Черноморцем", был уверенный триумф против очень непростой "Александрии". Но после наступил "день сурка". Столичный клуб провел весьма посредственный матч против "Колоса", не сумев забить, допустив немало ошибок в обороне (благо без пропущенных) и доигрывая поединок в меньшинстве.

Против "Колоса" две желтые заработал Попов, а потому его в четверг ждать не стоит. Как и Сергея Сидорчука, который так же вынужден будет отсиживать дисквалификацию. Учитывать плотность календаря, велика вероятность, что Луческу проведет небольшую ротацию, выпустив залечившего травму Дубинчака, Кендзеру, ну и Ваната, который не играл против "Колоса" из-за перебора карточек.

Ориентировочный состав: Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак - Шепелев, Гармаш - Цыганков, Буяльский, Караваев - Ванат

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 5 Динамо 11 6 2 3 18-12 +6 20 16 Ингулец 11 1 4 6 9-16 -7 7

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"Ингулец" - "Динамо": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ингулец" - "Динамо" от UA-Football

Победа "Динамо" 2:1. Смена тренера - это всегда положительные эмоции, хотя бы на минимальный период. С одной стороны, "Ингулец" может сыграть на этом, попытавшись на кураже навязать бой "Динамо". С другой стороны, киевляне сильно отстают от лидеров, а потому будут предельно мотивированы, да и тренерского опыта у Мирчи Луческу куда больше, нежели у своего будущего оппонента. По итогу, мы ставим на минимальный триумф гостей будущего матча.