Заря - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ 18.11.2022

В двух последних очных матчах результат был идентичен. Гостевая команда открывала в первом тайме и удерживала победный результат до финального свистка. Однако в этот раз команды должны нас обрадовать более результативным футболом. Главное, чтобы не помешала страна-гной, часы существования которой уже идут на дни. Но об этом в следующий раз, а сейчас немного отвлечемся и поговорим о футболе.

"Заря" - "Александрия"

Vbet лига. 14-й тур

18 ноября. Киев. Стадион им. Валерия Лобановского. Начало в 13:00

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"Заря": последние новости

Футбол Патрика ван Леувена нравится. Команда не играет до гола и затем закрывается в своей штрафной, как это делает половина лиги. "Заря" бежит вперед после первого забитого и даже после второго. Главная проблема пока – найти этот первый мяч. Наши гранды уже давно сняли с себя вину за оборонительный футбол оппонентов и просто их обвиняют в этом. Луганчане еще не росли до такого уровня, чтобы могли позволить себе обливать грязью других. Да и нет в этом необходимости.

В старт "Зари" должен вернуться Имереков. Учитывая, что против "Шахтера" ван Леувен в центре защиты выпустил Бутко, других вариантов у команды, по мнению тренерского штаба, просто нет. В опорной зоне снова получит свой шанс Бражко, ведь Шахов недавно травмировался и выбыл на неопределенный срок. Переднюю линию ван Леувен в последнее время очень серьезно тасовал. Наверное, произойдут некоторые изменения и сейчас.

Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Мацапура – ​​Вантух, Батагов, Имереков, Данченко – Бражко – Кирюханцев, Нагнойный, Чурко, Булеца – Русин.

"Александрия": последние новости

Трудно найти большего хейтера "Александрии", чем автор этих срок. Это началось еще при Владимире Шаране, когда "горожане" при своем (довольно неплохом, как для УПЛ) ресурсе играли в древнее "бей вперед - комбинация придет". На первом этапе доставалось и Гуре, но в последнее время команда выглядит все солиднее. Теперь к коллективу хочется относиться серьезно. Обычно клубы нашей Премьер-лиги не способны ментально перешагнуть через порог от претендента на еврокубки до претендента на Лигу чемпионов. Интересно будет увидеть, удастся ли это сделать "Александрии".

Как и у соперника, александрийцы имеют стабильную линию сзади, однако производят регулярную ротацию впереди. Похоже, снова травмировался Калитвинцев: поединок против "Динамо" он не доиграл, а с "Вересом" хавбека не было даже в заявке. Также есть несколько вариантов на позицию нападающего, я отдам свое предпочтение Кобзарю.

Ориентировочный состав "Александрии" (слева - направо): Билык – Цуриков, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко – Рыбалка – Третьяков, Ковалец, Дрышлюк, Авагимян – Кобзарь.

Статистика команд

"Заря" и "Александрия" на дистанции во весь текущий чемпионат показывают одни из самых стабильных результатов. Да, бывают провалы в отдельных играх, однако они не переходят в завалы в течение длительного периода. Фактически лучше луганчан и "горожан" можно назвать только два коллектива, которые идут выше в таблице: "Днепр-1" и "Шахтер".

"Заря" за последний месяц потеряла очки только дважды. Поражение "Ингульцу" стало шоком для футбольного сообщества, но общие впечатления исправила ничья против "Шахтера". Пусть там кое-где повезло с судейством, но стоит вспомнить хотя бы, что подопечные ван Леувена не сломались, когда первыми пропустили, а отыгрались и даже вышли вперед.

"Александрия" с начала сентября проиграла одну игру: неделю назад было поражение "Динамо", когда команда Юрия Гуры предложила сопернику дерзкий футбол первым номером, за что и поплатилась. Это было красиво, однако для победы нужно не просто контролировать мяч, но и знать, что с ним делать. Да и киевляне сейчас таковы, что едва ли не все свои игры выиграют за счет отдельных эпизодов. А вот с "Шахтером" было почти повторение встречи "Зари" с "горняками": и вели в счете, и уступали, и завершили вничью. Юрий Гура сейчас подготовил интересный проект в районном центре. Главный вопрос, как он будет развиваться в дальнейшем.

Турнирное положение

Три команды на данный момент имеют равное количество очков. "Динамо" благодаря победе над "Ингульцом" присоединилось к дуэту из "Зари" и "Александрии". Кто-то из этой пары (а возможно и оба в случае ничьей) сможет в пятницу шагнуть вверх. Позади есть люфт, который позволит не упасть ниже пятого места. А вот возможная победа оставляет возможность сократить отставание от "Шахтера" или "Днепра-1", которых в текущем туре также ожидает очная встреча.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 12 10 2 0 28-7 +21 32 2 Шахтер 11 8 3 0 25-7 +18 27 3 Заря 12 7 2 3 25-18 +7 23 4 Динамо 12 7 2 3 20-13 +7 23 5 ФК Александрия 11 7 2 2 21-14 +7 23 6 Верес 13 5 2 6 17-18 -1 17 7 Колос 12 4 4 4 10-14 -4 16 8 Металлист 12 4 3 5 15-19 -4 15 9 Ворскла 13 4 3 6 14-16 -2 15 10 Металлист 1925 12 3 5 4 11-17 -6 14 11 Рух 12 3 3 6 14-19 -5 12 12 Кривбасс 12 3 3 6 8-13 -5 12 13 ФК Минай 12 2 4 6 8-14 -6 10 14 Черноморец 12 2 3 7 8-17 -9 9 15 ФК Львов 12 2 3 7 9-19 -10 9 16 Ингулец 12 1 4 7 10-18 -8 7

Личные встречи

У оппонентов давняя история соперничества, которая тянется еще с девяностых, когда "Александрия" называлась "Полиграфтехникой", а "Заря" в своем названии имела приложение "МАЛС". Минимальное историческое преимущество в одну победу сейчас на стороне александрийцев, однако в шести последних играх "Заря" уступила только однажды.

"Заря" - "Александрия": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Заря" - "Александрия" от UA-Футбол

Про УПЛ вы такое редко услышите, но это будет достойный матч достойных команд. Если у вас нет проблем с электричеством, то рекомендую вам включить, хотя покажут футбол не совсем легально. На победителя пары ставить смысла нет, ведь все может решить один момент, и даже после него игра может перевернуться. Вот чего следует ожидать, так это голов. Оба соперника, что нестандартно для УПЛ, любят атаковать и должны порадовать результативностью выше средней.

Ставка: тотал больше 2.5 за 1.8

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз – лишь один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.