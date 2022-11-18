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Заря - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ 18.11.2022
Заруба за третье место
Фото: ФК Зоря / Автор - Анна-Марія Яценко
В двух последних очных матчах результат был идентичен. Гостевая команда открывала в первом тайме и удерживала победный результат до финального свистка. Однако в этот раз команды должны нас обрадовать более результативным футболом. Главное, чтобы не помешала страна-гной, часы существования которой уже идут на дни. Но об этом в следующий раз, а сейчас немного отвлечемся и поговорим о футболе.
"Заря" - "Александрия"
Vbet лига. 14-й тур
18 ноября. Киев. Стадион им. Валерия Лобановского. Начало в 13:00
Главный арбитр –
Ассистенты: –
Трансляція на ТБ - УНІАН
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Текстова трансляція -
"Заря": последние новости
Футбол Патрика ван Леувена нравится. Команда не играет до гола и затем закрывается в своей штрафной, как это делает половина лиги. "Заря" бежит вперед после первого забитого и даже после второго. Главная проблема пока – найти этот первый мяч. Наши гранды уже давно сняли с себя вину за оборонительный футбол оппонентов и просто их обвиняют в этом. Луганчане еще не росли до такого уровня, чтобы могли позволить себе обливать грязью других. Да и нет в этом необходимости.
В старт "Зари" должен вернуться Имереков. Учитывая, что против "Шахтера" ван Леувен в центре защиты выпустил Бутко, других вариантов у команды, по мнению тренерского штаба, просто нет. В опорной зоне снова получит свой шанс Бражко, ведь Шахов недавно травмировался и выбыл на неопределенный срок. Переднюю линию ван Леувен в последнее время очень серьезно тасовал. Наверное, произойдут некоторые изменения и сейчас.
Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Мацапура – Вантух, Батагов, Имереков, Данченко – Бражко – Кирюханцев, Нагнойный, Чурко, Булеца – Русин.
"Александрия": последние новости
Трудно найти большего хейтера "Александрии", чем автор этих срок. Это началось еще при Владимире Шаране, когда "горожане" при своем (довольно неплохом, как для УПЛ) ресурсе играли в древнее "бей вперед - комбинация придет". На первом этапе доставалось и Гуре, но в последнее время команда выглядит все солиднее. Теперь к коллективу хочется относиться серьезно. Обычно клубы нашей Премьер-лиги не способны ментально перешагнуть через порог от претендента на еврокубки до претендента на Лигу чемпионов. Интересно будет увидеть, удастся ли это сделать "Александрии".
Как и у соперника, александрийцы имеют стабильную линию сзади, однако производят регулярную ротацию впереди. Похоже, снова травмировался Калитвинцев: поединок против "Динамо" он не доиграл, а с "Вересом" хавбека не было даже в заявке. Также есть несколько вариантов на позицию нападающего, я отдам свое предпочтение Кобзарю.
Ориентировочный состав "Александрии" (слева - направо): Билык – Цуриков, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко – Рыбалка – Третьяков, Ковалец, Дрышлюк, Авагимян – Кобзарь.
Статистика команд
"Заря" и "Александрия" на дистанции во весь текущий чемпионат показывают одни из самых стабильных результатов. Да, бывают провалы в отдельных играх, однако они не переходят в завалы в течение длительного периода. Фактически лучше луганчан и "горожан" можно назвать только два коллектива, которые идут выше в таблице: "Днепр-1" и "Шахтер".
"Заря" за последний месяц потеряла очки только дважды. Поражение "Ингульцу" стало шоком для футбольного сообщества, но общие впечатления исправила ничья против "Шахтера". Пусть там кое-где повезло с судейством, но стоит вспомнить хотя бы, что подопечные ван Леувена не сломались, когда первыми пропустили, а отыгрались и даже вышли вперед.
"Александрия" с начала сентября проиграла одну игру: неделю назад было поражение "Динамо", когда команда Юрия Гуры предложила сопернику дерзкий футбол первым номером, за что и поплатилась. Это было красиво, однако для победы нужно не просто контролировать мяч, но и знать, что с ним делать. Да и киевляне сейчас таковы, что едва ли не все свои игры выиграют за счет отдельных эпизодов. А вот с "Шахтером" было почти повторение встречи "Зари" с "горняками": и вели в счете, и уступали, и завершили вничью. Юрий Гура сейчас подготовил интересный проект в районном центре. Главный вопрос, как он будет развиваться в дальнейшем.
Турнирное положение
Три команды на данный момент имеют равное количество очков. "Динамо" благодаря победе над "Ингульцом" присоединилось к дуэту из "Зари" и "Александрии". Кто-то из этой пары (а возможно и оба в случае ничьей) сможет в пятницу шагнуть вверх. Позади есть люфт, который позволит не упасть ниже пятого места. А вот возможная победа оставляет возможность сократить отставание от "Шахтера" или "Днепра-1", которых в текущем туре также ожидает очная встреча.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|12
|10
|2
|0
|28-7
|+21
|32
|2
|Шахтер
|11
|8
|3
|0
|25-7
|+18
|27
|3
|Заря
|12
|7
|2
|3
|25-18
|+7
|23
|4
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|20-13
|+7
|23
|5
|ФК Александрия
|11
|7
|2
|2
|21-14
|+7
|23
|6
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17-18
|-1
|17
|7
|Колос
|12
|4
|4
|4
|10-14
|-4
|16
|8
|Металлист
|12
|4
|3
|5
|15-19
|-4
|15
|9
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14-16
|-2
|15
|10
|Металлист 1925
|12
|3
|5
|4
|11-17
|-6
|14
|11
|Рух
|12
|3
|3
|6
|14-19
|-5
|12
|12
|Кривбасс
|12
|3
|3
|6
|8-13
|-5
|12
|13
|ФК Минай
|12
|2
|4
|6
|8-14
|-6
|10
|14
|Черноморец
|12
|2
|3
|7
|8-17
|-9
|9
|15
|ФК Львов
|12
|2
|3
|7
|9-19
|-10
|9
|16
|Ингулец
|12
|1
|4
|7
|10-18
|-8
|7
Личные встречи
У оппонентов давняя история соперничества, которая тянется еще с девяностых, когда "Александрия" называлась "Полиграфтехникой", а "Заря" в своем названии имела приложение "МАЛС". Минимальное историческое преимущество в одну победу сейчас на стороне александрийцев, однако в шести последних играх "Заря" уступила только однажды.
"Заря" - "Александрия": коэффициенты и ставки на матч
Прогноз на матч "Заря" - "Александрия" от UA-Футбол
Про УПЛ вы такое редко услышите, но это будет достойный матч достойных команд. Если у вас нет проблем с электричеством, то рекомендую вам включить, хотя покажут футбол не совсем легально. На победителя пары ставить смысла нет, ведь все может решить один момент, и даже после него игра может перевернуться. Вот чего следует ожидать, так это голов. Оба соперника, что нестандартно для УПЛ, любят атаковать и должны порадовать результативностью выше средней.
Ставка: тотал больше 2.5 за 1.8
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз – лишь один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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