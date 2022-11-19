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Минай - Металлист. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.11.2022
Минай - Металлист: Прогноз и анонс матча ⋉ 20.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
На определенном этапе турнира "Металлист" шел в группе лидеров и всерьез рассматривался как претендент на еврокубки. "Минай" не выбирался из своего круга аутсайдеров, но некоторое время громко заявлял о своих амбициях не бороться за выживание. Однако в последнее время все стало на свои места: на двоих в крайних десяти матчах эти команды одержали только одну победу.
И вот их личная встреча. Это борьба за право не называться полным неудачником и не погрузиться в кризис по уши.
УПЛ. 14-й тур. 20.11.2022
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Виталий Романов
"Минай" 12:00 "Металлист"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – OTT-платформа Setanta Sports
Новости "Миная"
"Минай" недавно проигрывал "Ворскле" и "Днепру-1", но куда более болезненной оказалась неудача в поединке с "Черноморцем". Как-никак – прямой конкурент. Потом терпеть и страдать пришлось во Львове с "Рухом". Шаран откровенно признавался, что соперник минайцев переигрывал, поэтому добытая благодаря характеру ничья – на вес золота. Но только с психологической точки зрения.
Потому что в плане турнирных перспектив "Миную" нужны победы. Именно они могут обезопасить команду от борьбы за выживание. Удержать за собой высокое десятое место закарпатцы не смогли, уже опустившись в зону переходных матчей. А преимущество над зоной прямого вылета – только один балл.
Головной боли прибавляют и кадровые проблемы. Вишневский и Коломоец не смогли сыграть против "Руха" из-за травм, поэтому выпускать в основе пришлось откровенного резервиста Колесника. Есть еще подающий надежды Голуб, однако ему Шаран не слишком доверяет. Накануне молодой форвард забил молодежному составу "Металлиста".
Ориентировочный состав: Бандура – Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин – Хахлев, Витенчук – Воробчак, Твердохлеб, Кулиев – Колесник
Новости "Металлиста"
"Металлист" потерял ритм, ранее позволявший с оптимизмом смотреть в будущее. Поражения от "Днепра-1" и "Зари" были боевыми, а вот последний матч с "Кривбассом" оказался для харьковчан совсем неудачным.
Несмотря на несколько созданных моментов, "Металлист" уступил закономерно. И такая закономерность уже сформировала серию: пять туров без побед, два матча подряд без забитых мячей. И постоянные кадровые потери. То из-за травм, то из-за дисквалификаций.
Против "Миная" харьковчанам не поможет отстраненный Танковский. Неделю назад заранее был заменен Чайковский, снова испытавший проблемы из-за старой травмы. Давно уже потерял оптимальные кондиции Дмитрий Коркишко. "Металлист" – одна из тех команд, которым зимняя пауза точно пойдет на пользу. Однако еще остается необходимость последнего рывка.
Ориентировочный состав: Костик – Романюк, Порох, Мизюк, Каплиенко – Панасенко, Демченко, Чидомере – Подлепенец, Картушов – Прядун
"Минай" – "Металлист". Статистика личных встреч
Это будет первый случай в истории, когда пути "Миная" и "Металлиста" пересекутся в официальном поединке. А вот спарринг сегодняшние соперники ранее между собой проводили: в сентябре текущего года закарпатцы выиграли 2:1.
"Минай" – "Металлист". Последние матчи команд
В настоящее время последняя победа "Миная" была как раз в матче против другого представителя Харькова. В восьмом туре закарпатцы на выезде одолели "Металлист 1925", однако Владимиру Шарану для душевного равновесия очень нужна дебютная домашняя победа во главе "Миная".
Этот матч – один из последних шансов в текущем календарном году.
В двух последних матчах "Металлист" не просто не забивал, но почти не создавал моментов. Вспоминается попадание в перекладину от Танковского в поединке с "Кривбассом", однако системным этот эпизод не был. Бросилась в глаза и наличие определенных недоразумений между футболистами. В последнем матче, например, Танковский жаловался тренеру на плохое умение Прядуна открываться под передачи, а Максим, в свою очередь, довольно грубо апеллировал к качеству этих передач. Нужно работать над командным единством – тогда будет больше возможностей улучшить результат.
"Минай" – "Металлист". Турнирное положение команд
"Металлист" уже изрядно отстал от еврокубковой зоны. Одной победы будет мало, чтобы возвратиться в топ-5. Но и сопернику очки отдавать нельзя, потому что тогда есть риск опуститься поближе к зоне переходных матчей. Собственно, "Минаю" как раз оттуда нужно выбираться. И ничьей будет мало – нужны три очка.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|13
|11
|2
|0
|30-8
|+22
|35
|0
|2
|Шахтер
|12
|8
|3
|1
|26-9
|+17
|27
|0
|3
|Заря
|13
|8
|2
|3
|29-19
|+10
|26
|0
|4
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|20-13
|+7
|23
|0
|5
|ФК Александрия
|12
|7
|2
|3
|22-18
|+4
|23
|0
|6
|Ворскла
|14
|5
|3
|6
|16-17
|-1
|18
|0
|7
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17-18
|-1
|17
|0
|8
|Колос
|13
|4
|4
|5
|11-16
|-5
|16
|0
|9
|Металлист
|12
|4
|3
|5
|15-19
|-4
|15
|0
|10
|Металлист 1925
|12
|3
|5
|4
|11-17
|-6
|14
|0
|11
|Рух
|12
|3
|3
|6
|14-19
|-5
|12
|0
|12
|Кривбасс
|12
|3
|3
|6
|8-13
|-5
|12
|0
|13
|ФК Минай
|12
|2
|4
|6
|8-14
|-6
|10
|0
|14
|Черноморец
|12
|2
|3
|7
|8-17
|-9
|9
|0
|15
|ФК Львов
|12
|2
|3
|7
|9-19
|-10
|9
|0
|16
|Ингулец
|12
|1
|4
|7
|10-18
|-8
|7
|0
"Минай" – "Металлист". Ставка и коэффициенты
"Минай" – "Металлист". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. В не публичных разговорах футболисты "Миная" сами признаются, что у них есть определенная зацикленность на желании наконец-то победить дома. А это вредит в любом случае. "Металлист" далек от того, чтобы проводить такие матчи с позиции силы, однако харьковчан будет гнать вперед желание реабилитироваться за предварительные неудачные результаты. Матч может получиться веселым, хотя вряд ли мастерства командам хватит для большого количества голов. Лучшая ставка – это то, что в одном из таймов будет ничья.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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