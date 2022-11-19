Минай - Металлист. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.11.2022

На определенном этапе турнира "Металлист" шел в группе лидеров и всерьез рассматривался как претендент на еврокубки. "Минай" не выбирался из своего круга аутсайдеров, но некоторое время громко заявлял о своих амбициях не бороться за выживание. Однако в последнее время все стало на свои места: на двоих в крайних десяти матчах эти команды одержали только одну победу.

И вот их личная встреча. Это борьба за право не называться полным неудачником и не погрузиться в кризис по уши.

УПЛ. 14-й тур. 20.11.2022

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Виталий Романов

"Минай" 12:00 "Металлист"

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Новости "Миная"

"Минай" недавно проигрывал "Ворскле" и "Днепру-1", но куда более болезненной оказалась неудача в поединке с "Черноморцем". Как-никак – прямой конкурент. Потом терпеть и страдать пришлось во Львове с "Рухом". Шаран откровенно признавался, что соперник минайцев переигрывал, поэтому добытая благодаря характеру ничья – на вес золота. Но только с психологической точки зрения.

Потому что в плане турнирных перспектив "Миную" нужны победы. Именно они могут обезопасить команду от борьбы за выживание. Удержать за собой высокое десятое место закарпатцы не смогли, уже опустившись в зону переходных матчей. А преимущество над зоной прямого вылета – только один балл.

Головной боли прибавляют и кадровые проблемы. Вишневский и Коломоец не смогли сыграть против "Руха" из-за травм, поэтому выпускать в основе пришлось откровенного резервиста Колесника. Есть еще подающий надежды Голуб, однако ему Шаран не слишком доверяет. Накануне молодой форвард забил молодежному составу "Металлиста".

Ориентировочный состав: Бандура – ​​Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин – Хахлев, Витенчук – Воробчак, Твердохлеб, Кулиев – Колесник

Новости "Металлиста"

"Металлист" потерял ритм, ранее позволявший с оптимизмом смотреть в будущее. Поражения от "Днепра-1" и "Зари" были боевыми, а вот последний матч с "Кривбассом" оказался для харьковчан совсем неудачным.

Несмотря на несколько созданных моментов, "Металлист" уступил закономерно. И такая закономерность уже сформировала серию: пять туров без побед, два матча подряд без забитых мячей. И постоянные кадровые потери. То из-за травм, то из-за дисквалификаций.

Против "Миная" харьковчанам не поможет отстраненный Танковский. Неделю назад заранее был заменен Чайковский, снова испытавший проблемы из-за старой травмы. Давно уже потерял оптимальные кондиции Дмитрий Коркишко. "Металлист" – одна из тех команд, которым зимняя пауза точно пойдет на пользу. Однако еще остается необходимость последнего рывка.

Ориентировочный состав: Костик – Романюк, Порох, Мизюк, Каплиенко – Панасенко, Демченко, Чидомере – Подлепенец, Картушов – Прядун

"Минай" – "Металлист". Статистика личных встреч

Это будет первый случай в истории, когда пути "Миная" и "Металлиста" пересекутся в официальном поединке. А вот спарринг сегодняшние соперники ранее между собой проводили: в сентябре текущего года закарпатцы выиграли 2:1.

"Минай" – "Металлист". Последние матчи команд

В настоящее время последняя победа "Миная" была как раз в матче против другого представителя Харькова. В восьмом туре закарпатцы на выезде одолели "Металлист 1925", однако Владимиру Шарану для душевного равновесия очень нужна дебютная домашняя победа во главе "Миная".

Этот матч – один из последних шансов в текущем календарном году.

В двух последних матчах "Металлист" не просто не забивал, но почти не создавал моментов. Вспоминается попадание в перекладину от Танковского в поединке с "Кривбассом", однако системным этот эпизод не был. Бросилась в глаза и наличие определенных недоразумений между футболистами. В последнем матче, например, Танковский жаловался тренеру на плохое умение Прядуна открываться под передачи, а Максим, в свою очередь, довольно грубо апеллировал к качеству этих передач. Нужно работать над командным единством – тогда будет больше возможностей улучшить результат.

"Минай" – "Металлист". Турнирное положение команд

"Металлист" уже изрядно отстал от еврокубковой зоны. Одной победы будет мало, чтобы возвратиться в топ-5. Но и сопернику очки отдавать нельзя, потому что тогда есть риск опуститься поближе к зоне переходных матчей. Собственно, "Минаю" как раз оттуда нужно выбираться. И ничьей будет мало – нужны три очка.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 13 11 2 0 30-8 +22 35 0 2 Шахтер 12 8 3 1 26-9 +17 27 0 3 Заря 13 8 2 3 29-19 +10 26 0 4 Динамо 12 7 2 3 20-13 +7 23 0 5 ФК Александрия 12 7 2 3 22-18 +4 23 0 6 Ворскла 14 5 3 6 16-17 -1 18 0 7 Верес 13 5 2 6 17-18 -1 17 0 8 Колос 13 4 4 5 11-16 -5 16 0 9 Металлист 12 4 3 5 15-19 -4 15 0 10 Металлист 1925 12 3 5 4 11-17 -6 14 0 11 Рух 12 3 3 6 14-19 -5 12 0 12 Кривбасс 12 3 3 6 8-13 -5 12 0 13 ФК Минай 12 2 4 6 8-14 -6 10 0 14 Черноморец 12 2 3 7 8-17 -9 9 0 15 ФК Львов 12 2 3 7 9-19 -10 9 0 16 Ингулец 12 1 4 7 10-18 -8 7 0

"Минай" – "Металлист". Ставка и коэффициенты

"Минай" – "Металлист". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. В не публичных разговорах футболисты "Миная" сами признаются, что у них есть определенная зацикленность на желании наконец-то победить дома. А это вредит в любом случае. "Металлист" далек от того, чтобы проводить такие матчи с позиции силы, однако харьковчан будет гнать вперед желание реабилитироваться за предварительные неудачные результаты. Матч может получиться веселым, хотя вряд ли мастерства командам хватит для большого количества голов. Лучшая ставка – это то, что в одном из таймов будет ничья.