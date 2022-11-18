Колос – Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 19.11.2022

Обе команды уже имеют опыт выступлений в еврокубках, позорились там, но продолжают рваться в сторону международной арены. В первой трети текущего чемпионата у ковалевцев и полтавчан много проблем. И если "Ворскла" наконец-то уже нашла решение, как добавить стабильности своей обороне, то у "Колоса" очень много трудностей и сзади, и впереди. Перед стартовым свистком может показаться, что гости – очевидный фаворит в паре. Но на самом ли деле это так?

"Колос" - "Ворскла"

Vbet-лига. 14-й тур

19 ноября. Ковалевка. Стадион: "Колос". Начало в 14:00

Главный арбитр – Александр Дердо

Ассистенты: Ярослав Трехлеб и Владимир Жарий

Трансляция на ТВ – Setanta Sports+

Интернет-трансляция – Youtube, Setanta Sports, MEGOGO, SWEET.TV и другие

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Колос": последние новости

У ковалевцев есть несколько проблем накануне игры, поэтому их середина поля будет не совсем оптимальной. Ильин и Ореховский пропускают встречу из-за дисквалификации, поэтому Ярославу Вишняку необходимо найти им замену. Вместо первого из них должен выйти Смирный (Мякушко перейдет на левый фланг), вместо второго в центре – Задоя или Богданов.

Ориентировочный состав "Колоса" (слева – направо): Волынец – Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов – Милько, Богданов – Мякушко, Смирный, Болбат – Безбородько.

"Ворскла": последние новости

Бразилец Марлисон все еще находится на скамейке штрафников, поэтому на поле в Ковалевке выйти не сможет. Это открывает возможность снова сыграть Степанюку. На левый край полузащиты должен вернуться Сефери: албанец уже отсидел свою дисквалификацию и рвется в бой. Чеснаков, похоже, снова получил повреждение, поэтому дуэт центрбеков Зайков – Яворский выглядит наиболее оптимальным решением.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Кравец, Яворский, Зайков, Пердута - Скляр, Челядин - Сефери, Юрченко, Олейник - Степанюк.

Статистика команд

Пока "Колос" не научится хотя бы чуть-чуть играть с мячом, победы в исполнении команды будут временным явлением. К тому же, как мы отмечали ранее, не работают у ковалевцев и их фирменные контратаки. Третья проблема – нестабильность защиты. Тот факт, что неделю назад "Динамо" не забило, это исключительно проблема "Динамо", а не успех "аграриев". Работы у коллектива зимой очень много. Да, именно зимой. Сейчас уже вряд ли болельщикам можно надеяться на какой-нибудь фантастический рывок вверх.

Полтавчане смогли значительно улучшить свою турнирную ситуацию по сравнению со стартом сезона - уже хотя бы этот фактор необходимо заносить в актив коллективу Виктора Скрипника, который в августе и сентябре собрал немало хейта. Сейчас претензии у болельщиков к команде могут быть разве что за поражение "Кривбассу", но там игра получилась абсолютно алогичной: дважды пенальти назначались в ворота "зелено-белых", двух игроков "Ворсклы" арбитр удалил. Компенсировать неудачу удалось неделю назад в поединке против "Днепра-1", когда банда Скрипника чуть не задушила лидера и не нанесла ему дебютное поражение в чемпионате. Нужно работать над реализацией.

Турнирное положение

Выделить группу середняков УПЛ непросто. Если между "Вересом" и "Александрией" есть разница в шесть очков, то те же середняки в группу аутсайдеров перетекают очень плавно. "Колос" и "Ворскла" не скрывают своих амбиций по борьбе за еврокубковые места, но вряд ли хотя бы в число претендентов удастся попасть к концу первой части соревнований. Главной мотивацией должна стать зона вылета, ведь возможные несколько побед трех-четырех команд снизу уже сделают ковалевцев и полтавчан борцами за выживание.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 12 10 2 0 28-7 +21 32 2 Шахтер 11 8 3 0 25-7 +18 27 3 Заря 13 8 2 3 29-19 +10 26 4 Динамо 12 7 2 3 20-13 +7 23 5 ФК Александрия 12 7 2 3 22-18 +4 23 6 Верес 13 5 2 6 17-18 -1 17 7 Колос 12 4 4 4 10-14 -4 16 8 Металлист 12 4 3 5 15-19 -4 15 9 Ворскла 13 4 3 6 14-16 -2 15 10 Металлист 1925 12 3 5 4 11-17 -6 14 11 Рух 12 3 3 6 14-19 -5 12 12 Кривбасс 12 3 3 6 8-13 -5 12 13 ФК Минай 12 2 4 6 8-14 -6 10 14 Черноморец 12 2 3 7 8-17 -9 9 15 ФК Львов 12 2 3 7 9-19 -10 9 16 Ингулец 12 1 4 7 10-18 -8 7

Личные встречи

Оппоненты провели между собой уже шесть игр, но есть тенденции, которые еще ни разу не ломались. Во-первых, "Колос" и "Ворскла" пока еще не делили очки в очных играх. Во-вторых, в каждом поединке забивала только одна команда. Учитывая, что "Ворскла" в шести встречах ковалевцев побеждала пять раз, нетрудно догадаться, что "аграрии" лишь в одном поединке покидали поле с голами в ворота полтавчан. В других встречах "зелено-белые" стабильно играли на ноль.

"Колос" - "Ворскла": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Колос" - "Ворскла" от UA-Футбол

Ни разу в истории противостояния коллективов не заходила ставка "обе забьют", а также ни разу не было ничьей. Чего ждать на этот раз, сказать очень сложно. "Колос" максимально не радует игрой в нападении и однозначно отдаст владение "Ворскле". Как всегда, в УПЛ все может решить случай: удачная контратака или удачно разыгранный стандарт. Поэтому ставить на победителя рискованно. Я бы выбрал "исторически проходной" вариант в виде голов только одной из команд.

Ставка: обе забьют - нет за 1.8

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз – лишь один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.