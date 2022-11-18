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Колос – Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 19.11.2022
Встреча середняков с претензиями на еврокубковую зону
Фото: ФК Колос / Автор невідомий
Обе команды уже имеют опыт выступлений в еврокубках, позорились там, но продолжают рваться в сторону международной арены. В первой трети текущего чемпионата у ковалевцев и полтавчан много проблем. И если "Ворскла" наконец-то уже нашла решение, как добавить стабильности своей обороне, то у "Колоса" очень много трудностей и сзади, и впереди. Перед стартовым свистком может показаться, что гости – очевидный фаворит в паре. Но на самом ли деле это так?
"Колос" - "Ворскла"
Vbet-лига. 14-й тур
19 ноября. Ковалевка. Стадион: "Колос". Начало в 14:00
Главный арбитр – Александр Дердо
Ассистенты: Ярослав Трехлеб и Владимир Жарий
Трансляция на ТВ – Setanta Sports+
Интернет-трансляция – Youtube, Setanta Sports, MEGOGO, SWEET.TV и другие
Текстовая трансляция -
"Колос": последние новости
У ковалевцев есть несколько проблем накануне игры, поэтому их середина поля будет не совсем оптимальной. Ильин и Ореховский пропускают встречу из-за дисквалификации, поэтому Ярославу Вишняку необходимо найти им замену. Вместо первого из них должен выйти Смирный (Мякушко перейдет на левый фланг), вместо второго в центре – Задоя или Богданов.
Ориентировочный состав "Колоса" (слева – направо): Волынец – Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов – Милько, Богданов – Мякушко, Смирный, Болбат – Безбородько.
"Ворскла": последние новости
Бразилец Марлисон все еще находится на скамейке штрафников, поэтому на поле в Ковалевке выйти не сможет. Это открывает возможность снова сыграть Степанюку. На левый край полузащиты должен вернуться Сефери: албанец уже отсидел свою дисквалификацию и рвется в бой. Чеснаков, похоже, снова получил повреждение, поэтому дуэт центрбеков Зайков – Яворский выглядит наиболее оптимальным решением.
Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Кравец, Яворский, Зайков, Пердута - Скляр, Челядин - Сефери, Юрченко, Олейник - Степанюк.
Статистика команд
Пока "Колос" не научится хотя бы чуть-чуть играть с мячом, победы в исполнении команды будут временным явлением. К тому же, как мы отмечали ранее, не работают у ковалевцев и их фирменные контратаки. Третья проблема – нестабильность защиты. Тот факт, что неделю назад "Динамо" не забило, это исключительно проблема "Динамо", а не успех "аграриев". Работы у коллектива зимой очень много. Да, именно зимой. Сейчас уже вряд ли болельщикам можно надеяться на какой-нибудь фантастический рывок вверх.
Полтавчане смогли значительно улучшить свою турнирную ситуацию по сравнению со стартом сезона - уже хотя бы этот фактор необходимо заносить в актив коллективу Виктора Скрипника, который в августе и сентябре собрал немало хейта. Сейчас претензии у болельщиков к команде могут быть разве что за поражение "Кривбассу", но там игра получилась абсолютно алогичной: дважды пенальти назначались в ворота "зелено-белых", двух игроков "Ворсклы" арбитр удалил. Компенсировать неудачу удалось неделю назад в поединке против "Днепра-1", когда банда Скрипника чуть не задушила лидера и не нанесла ему дебютное поражение в чемпионате. Нужно работать над реализацией.
Турнирное положение
Выделить группу середняков УПЛ непросто. Если между "Вересом" и "Александрией" есть разница в шесть очков, то те же середняки в группу аутсайдеров перетекают очень плавно. "Колос" и "Ворскла" не скрывают своих амбиций по борьбе за еврокубковые места, но вряд ли хотя бы в число претендентов удастся попасть к концу первой части соревнований. Главной мотивацией должна стать зона вылета, ведь возможные несколько побед трех-четырех команд снизу уже сделают ковалевцев и полтавчан борцами за выживание.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|12
|10
|2
|0
|28-7
|+21
|32
|2
|Шахтер
|11
|8
|3
|0
|25-7
|+18
|27
|3
|Заря
|13
|8
|2
|3
|29-19
|+10
|26
|4
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|20-13
|+7
|23
|5
|ФК Александрия
|12
|7
|2
|3
|22-18
|+4
|23
|6
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17-18
|-1
|17
|7
|Колос
|12
|4
|4
|4
|10-14
|-4
|16
|8
|Металлист
|12
|4
|3
|5
|15-19
|-4
|15
|9
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14-16
|-2
|15
|10
|Металлист 1925
|12
|3
|5
|4
|11-17
|-6
|14
|11
|Рух
|12
|3
|3
|6
|14-19
|-5
|12
|12
|Кривбасс
|12
|3
|3
|6
|8-13
|-5
|12
|13
|ФК Минай
|12
|2
|4
|6
|8-14
|-6
|10
|14
|Черноморец
|12
|2
|3
|7
|8-17
|-9
|9
|15
|ФК Львов
|12
|2
|3
|7
|9-19
|-10
|9
|16
|Ингулец
|12
|1
|4
|7
|10-18
|-8
|7
Личные встречи
Оппоненты провели между собой уже шесть игр, но есть тенденции, которые еще ни разу не ломались. Во-первых, "Колос" и "Ворскла" пока еще не делили очки в очных играх. Во-вторых, в каждом поединке забивала только одна команда. Учитывая, что "Ворскла" в шести встречах ковалевцев побеждала пять раз, нетрудно догадаться, что "аграрии" лишь в одном поединке покидали поле с голами в ворота полтавчан. В других встречах "зелено-белые" стабильно играли на ноль.
"Колос" - "Ворскла": коэффициенты и ставки на матч
Прогноз на матч "Колос" - "Ворскла" от UA-Футбол
Ни разу в истории противостояния коллективов не заходила ставка "обе забьют", а также ни разу не было ничьей. Чего ждать на этот раз, сказать очень сложно. "Колос" максимально не радует игрой в нападении и однозначно отдаст владение "Ворскле". Как всегда, в УПЛ все может решить случай: удачная контратака или удачно разыгранный стандарт. Поэтому ставить на победителя рискованно. Я бы выбрал "исторически проходной" вариант в виде голов только одной из команд.
Ставка: обе забьют - нет за 1.8
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз – лишь один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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