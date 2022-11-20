Ингулец - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21 ноября 2022

Не поверите, одним из самых интересных матчей 14-го тура должна стать встреча "Ингульца" и "Львова". И нет, мы не говорим о качестве игры, а о положении команд в таблице. "Казаки" и "львы" ныне идут последними, а потому именно в таких матчах должны показывать лучшую версию себя. Ведь победа против себе подобного - это не только плюс три бала в копилку, но и поражение прямого конкурента. А потому нас может ждать очень напряженный и в чем-то веселый матч. Но, вероятнее всего, не самый качественный.

"Ингулец" 12:00 "Львов"

VBET-лига. 14-й тур

21 ноября, Петрово, стадион "Ингулец"

Арбитр: А.Романюк

Трансляция: канал "Setanta Sport+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"/Youtube-канал "Setanta Sport"

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Последние новости и составы

"Ингулец":

Главная новость, связанная с "казаками" - смена тренера. После целой эпохи имени Сергея Лавриненко, президент клуба решил отправить того в отставку по причине плохих результатов в нынешней кампании. Вместо него временно назначен некогда именитый Младен Бартулович, который свою тренерскую карьеру начал с поражения. Правда, поражения "Динамо", а уступить гранду - никогда не позорно.

Бартулович не решился сходу менять наработки предшественника, а плавно продолжил его линию. Это, по крайней мере, касается выбора состава. Да, Младен вернул в центр нападения Ситало, который успел уже забить "Динамо". Опытного форварда мы ждем и против "Львова", да и в целом не стоит рассчитывать на большое количество изменений.

Ориентировочный состав: Паламарчук - Нагиев, Поспелов, Ковалев, Сакив - Кухарук, Клименко - Козак, Запорожец, Смоляков - Ситало

"Львов":

В отличие от будущего оппонента, львовяне Дулуба не проводили перенесенный матч посреди недели, получив возможность восстановиться после недавнего фиаско. "Сине-золотые" в 13-м туре были разбиты "Черноморцем" со счетом 0:2. В целом, "Львов" переживает весьма непростые времена, и даже недавний триумф в дерби против "Руха" не сильно сглаживает ситуацию.

Дулуб продолжает делать ставку на всех игроков, кто есть у наставника под рукой. Места для маневра особо нет, а потому главный вопрос перед встречей с "Ингульцом" - рискнет ли белорусский специалист снова сделать ставку на игру в два форварда? В последнее время он стабильно оставляет в запасе Ныча, выпуская одинокого Бугая.

Ориентировочный состав: Ильющенков - Никитюк, Вовкун, Муравский - Грисьо, Мильченко, Крушинский, Шишка, Полегенько - Бойко - Бугай

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 15 Львов 12 2 3 7 9-19 -10 9 16 Ингулец 12 1 4 7 10-18 -8 7

Статистика команд

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"Ингулец" - "Львов": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ингулец" - "Львов" от UA-Football

Победа "Ингульца" 1:0. Искра "казаков" после смены тренера еще не погасла, и ей самое время воспользоваться. Команда Бартуловича примет "Львов" дома, что также должно можно считать небольшим плюсом. В целом мы не ждем большого количества моментов, однако один свой гол хозяева должны будут затолкать. Он и решит итог поединка.