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Ингулец - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21 ноября 2022
Как дела на дне таблицы?
Фото: ФК Ингулец
Не поверите, одним из самых интересных матчей 14-го тура должна стать встреча "Ингульца" и "Львова". И нет, мы не говорим о качестве игры, а о положении команд в таблице. "Казаки" и "львы" ныне идут последними, а потому именно в таких матчах должны показывать лучшую версию себя. Ведь победа против себе подобного - это не только плюс три бала в копилку, но и поражение прямого конкурента. А потому нас может ждать очень напряженный и в чем-то веселый матч. Но, вероятнее всего, не самый качественный.
"Ингулец" 12:00 "Львов"
VBET-лига. 14-й тур
21 ноября, Петрово, стадион "Ингулец"
Арбитр: А.Романюк
Трансляция: канал "Setanta Sport+"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"/Youtube-канал "Setanta Sport"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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"Ингулец":
Главная новость, связанная с "казаками" - смена тренера. После целой эпохи имени Сергея Лавриненко, президент клуба решил отправить того в отставку по причине плохих результатов в нынешней кампании. Вместо него временно назначен некогда именитый Младен Бартулович, который свою тренерскую карьеру начал с поражения. Правда, поражения "Динамо", а уступить гранду - никогда не позорно.
Бартулович не решился сходу менять наработки предшественника, а плавно продолжил его линию. Это, по крайней мере, касается выбора состава. Да, Младен вернул в центр нападения Ситало, который успел уже забить "Динамо". Опытного форварда мы ждем и против "Львова", да и в целом не стоит рассчитывать на большое количество изменений.
Ориентировочный состав: Паламарчук - Нагиев, Поспелов, Ковалев, Сакив - Кухарук, Клименко - Козак, Запорожец, Смоляков - Ситало
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"Львов":
В отличие от будущего оппонента, львовяне Дулуба не проводили перенесенный матч посреди недели, получив возможность восстановиться после недавнего фиаско. "Сине-золотые" в 13-м туре были разбиты "Черноморцем" со счетом 0:2. В целом, "Львов" переживает весьма непростые времена, и даже недавний триумф в дерби против "Руха" не сильно сглаживает ситуацию.
Дулуб продолжает делать ставку на всех игроков, кто есть у наставника под рукой. Места для маневра особо нет, а потому главный вопрос перед встречей с "Ингульцом" - рискнет ли белорусский специалист снова сделать ставку на игру в два форварда? В последнее время он стабильно оставляет в запасе Ныча, выпуская одинокого Бугая.
Ориентировочный состав: Ильющенков - Никитюк, Вовкун, Муравский - Грисьо, Мильченко, Крушинский, Шишка, Полегенько - Бойко - Бугай
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|15
|Львов
|12
|2
|3
|7
|9-19
|-10
|9
|16
|Ингулец
|12
|1
|4
|7
|10-18
|-8
|7
Статистика команд
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"Ингулец":
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"Львов":
Очные встречи
"Ингулец" - "Львов": трансляция матча
"Ингулец" - "Львов": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Ингулец" - "Львов" от UA-Football
Победа "Ингульца" 1:0. Искра "казаков" после смены тренера еще не погасла, и ей самое время воспользоваться. Команда Бартуловича примет "Львов" дома, что также должно можно считать небольшим плюсом. В целом мы не ждем большого количества моментов, однако один свой гол хозяева должны будут затолкать. Он и решит итог поединка.
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