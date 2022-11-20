Верес - Динамо. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 21.11.2022

Со скрипом, но "Динамо" выбралось из середины турнирной таблицы и теперь находится в одном шаге от того, чтобы снова претендовать на Лигу Чемпионов. Хорошо, пусть в двух шагах, учитывая, что у "Шахтера", все же на игру меньше. Победа над "Вересом" позволит Мирче Луческу в приподнятом настроении идти на обсуждение с Суркисами итогов первой половины сезона. Мол, смотрите – мы еще за чемпионство поборемся, а еврокубки – это такое, там были непреодолимые обстоятельства. Но эту победу еще предстоит одержать. "Верес" будет мотивирован желанием вернуть в число претендентов на место в еврокубках. Может быть, не только этим, но и конкурентами "Динамо".

VBET лига. 14-й тур

21 ноября. Киев. Стадион "Динамо" им.Лобановского. Начало 14:00

Арбитр – Ярослав Козык

"Верес" – "Динамо"

Телетрансляция – OTT-платформа Setanta Sports

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Новости Вереса

Не сыграет – Геннадий Пасич

Конец осени "Верес" проводит в очень сложном графике. После победы над "Металлистом 1925" команда Вирта играла с "Шахтером", затем с "Александрией", теперь будет с "Динамо". А перед харьковчанами были "Колос" и "Заря". Собственно всем клубам из верхней части турнирной таблицы ровенчане проиграли, как следствие, опустились на седьмую строчку.

Интересно, что, несмотря на домашний статус поединка, игра состоится в Киеве. Перед этим клуб выступил с заявлением, призвав УАФ разрешить местным властям решать, допускать ли зрителей на трибуны. "Верес" считает, что до матча второго круга Украина уже выиграет войну в России, так что поединок 29-го тура можно будет провести в Ровно со зрителями. "Динамо" на такой обмен согласилось.

Что касается кадровой ситуации, то у Юрия Вирта выпал из-за перебора желтых карт Геннадий Пасич. Вряд ли тренер в этом матче будет задействовать Станислава Шарая, которому было плохо во время игры с "Александрией". Так что на левом фланге может сыграть либо Владислав Шарай, либо Михаил Сергийчук. Относительно других позиций вопрос возникает только в нападении – Шестаков или Гайдучик.

Ориентировочный состав: Когут – Гагун, Мельник, Вовченко, Е.Пасич – Клец, Кучеров – Дахновский, Лебеденко, В.Шарай – Шестаков

Новости Динамо

Киевляне на неделе сыграли перенесенный матч 1-го тура – ​​обыграли "Ингулец" 1:2. С одной стороны – меньше времени на отдых. С другой – для киевлян это уже была четвертая игра подряд на клубном стадионе. С точки зрения логистики – максимально удобно.

Ожидаем, что в основу снова вернется Попов, в резерве останется Сирота. Кендзеру на правом фланге должен заменить Караваев, возможно, с первых минут сыграет Вивчаренко. Дисквалификацию отбыл Сидорчук, его партнером в центре поля должен стать Шепелев. Или Лонвейк, если Луческу решит отправить на левый фланг Кабаева. На острие есть Ванат, но Кулач напомнил о себе, возможно, он получит шанс проявить себя с первых минут.

Ориентировочный состав: Бущан – Караваев, Забарный, Попов, Вивчаренко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Лонвейк – Ванат

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Статистика противостояния

В прошлом сезоне команды успели сыграть оба запланированных матча. В обоих случаях киевляне разгромили соперника – в Киеве 4:0, в Луцке 3:0. А вот с предыдущей версией (до рокировки со "Львовом") отношения у бело-синих с ровенцами были не столь простыми. В сезоне 2017/18 "Верес" набрал четыре очка в противостоянии с киевлянами на первом этапе. Правда, после разделения на шестерки уже "Динамо" дважды победило своего соперника.

"Верес" - "Динамо": +1 =1 -10, общий счет 7:36. Лучший бомбардир – Павел Шкапенко, 5 голов

Последние пять матчей

"Верес"

13.11.2022. "Александрия" – "Верес" 3:2

09.11.2022. "Верес" – "Шахтер" 0:2

05.11.2022. "Металлист 1925" – "Верес" 1:4

31.10.2022. "Колос" – "Верес" 2:0

23.10.2022. "Верес" – "Заря" 0:1

"Динамо"

17.11.2022. "Ингулец" – "Динамо" 1:2

13.11.2022. "Динамо" - "Колос" 0:0

10.11.2022. "Динамо" - "Александрия" 3:1

06.11.2022. "Черноморец" – "Динамо" 0:3

03.11.2022. "Динамо" - "Фенербахче" 0:2

Турнирное положение

Если "Динамо" победит, то догонит "Зарю", но будет сзади из-за результата личной встречи. При этом отставание от Шахтера сократится до одного балла, от лидера Днепра-1 до девяти. "Верес" в случае победы обойдет "Ворсклу".

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 13 11 2 0 30-8 +22 35 2 Шахтер 12 8 3 1 26-9 +17 27 3 Заря 13 8 2 3 29-19 +10 26 4 Динамо 12 7 2 3 20-13 +7 23 5 ФК Александрия 12 7 2 3 22-18 +4 23 6 Ворскла 14 5 3 6 16-17 -1 18 7 Верес 13 5 2 6 17-18 -1 17 8 Колос 13 4 4 5 11-16 -5 16 9 Металлист 13 4 3 6 15-20 -5 15 10 Металлист 1925 12 3 5 4 11-17 -6 14 11 ФК Минай 13 3 4 6 9-14 -5 13 12 Рух 12 3 3 6 14-19 -5 12 13 Кривбасс 12 3 3 6 8-13 -5 12 14 Черноморец 12 2 3 7 8-17 -9 9 15 ФК Львов 12 2 3 7 9-19 -10 9 16 Ингулец 12 1 4 7 10-18 -8 7

Котировки букмекеров

Прогноз на матч Верес - Динамо

Теоретически можно было бы сказать, что "Верес" неудобный соперник для "Динамо". Киевлянам тяжело даются матчи, в которых приходится работать против массированной обороны. Но опыт предыдущих поединков с лидерами, а также хорошая форма лидеров бело-синих – Буяльского и Цыганкова – делают результат этого противостояния достаточно прогнозируемым. "Динамо" должно победить, возможно, даже с разницей в два, а то больше мячей.