Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес - Динамо. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 21.11.2022
Чего ждать от матча Верес - Динамо, Украинская Премьер-лига, 21 ноября 2022
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Со скрипом, но "Динамо" выбралось из середины турнирной таблицы и теперь находится в одном шаге от того, чтобы снова претендовать на Лигу Чемпионов. Хорошо, пусть в двух шагах, учитывая, что у "Шахтера", все же на игру меньше. Победа над "Вересом" позволит Мирче Луческу в приподнятом настроении идти на обсуждение с Суркисами итогов первой половины сезона. Мол, смотрите – мы еще за чемпионство поборемся, а еврокубки – это такое, там были непреодолимые обстоятельства. Но эту победу еще предстоит одержать. "Верес" будет мотивирован желанием вернуть в число претендентов на место в еврокубках. Может быть, не только этим, но и конкурентами "Динамо".
VBET лига. 14-й тур
21 ноября. Киев. Стадион "Динамо" им.Лобановского. Начало 14:00
Арбитр – Ярослав Козык
"Верес" – "Динамо"
Телетрансляция – OTT-платформа Setanta Sports
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
Новости Вереса
Не сыграет – Геннадий Пасич
Конец осени "Верес" проводит в очень сложном графике. После победы над "Металлистом 1925" команда Вирта играла с "Шахтером", затем с "Александрией", теперь будет с "Динамо". А перед харьковчанами были "Колос" и "Заря". Собственно всем клубам из верхней части турнирной таблицы ровенчане проиграли, как следствие, опустились на седьмую строчку.
Интересно, что, несмотря на домашний статус поединка, игра состоится в Киеве. Перед этим клуб выступил с заявлением, призвав УАФ разрешить местным властям решать, допускать ли зрителей на трибуны. "Верес" считает, что до матча второго круга Украина уже выиграет войну в России, так что поединок 29-го тура можно будет провести в Ровно со зрителями. "Динамо" на такой обмен согласилось.
Что касается кадровой ситуации, то у Юрия Вирта выпал из-за перебора желтых карт Геннадий Пасич. Вряд ли тренер в этом матче будет задействовать Станислава Шарая, которому было плохо во время игры с "Александрией". Так что на левом фланге может сыграть либо Владислав Шарай, либо Михаил Сергийчук. Относительно других позиций вопрос возникает только в нападении – Шестаков или Гайдучик.
Ориентировочный состав: Когут – Гагун, Мельник, Вовченко, Е.Пасич – Клец, Кучеров – Дахновский, Лебеденко, В.Шарай – Шестаков
Новости Динамо
Киевляне на неделе сыграли перенесенный матч 1-го тура – обыграли "Ингулец" 1:2. С одной стороны – меньше времени на отдых. С другой – для киевлян это уже была четвертая игра подряд на клубном стадионе. С точки зрения логистики – максимально удобно.
Ожидаем, что в основу снова вернется Попов, в резерве останется Сирота. Кендзеру на правом фланге должен заменить Караваев, возможно, с первых минут сыграет Вивчаренко. Дисквалификацию отбыл Сидорчук, его партнером в центре поля должен стать Шепелев. Или Лонвейк, если Луческу решит отправить на левый фланг Кабаева. На острие есть Ванат, но Кулач напомнил о себе, возможно, он получит шанс проявить себя с первых минут.
Ориентировочный состав: Бущан – Караваев, Забарный, Попов, Вивчаренко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Лонвейк – Ванат
Статистика противостояния
В прошлом сезоне команды успели сыграть оба запланированных матча. В обоих случаях киевляне разгромили соперника – в Киеве 4:0, в Луцке 3:0. А вот с предыдущей версией (до рокировки со "Львовом") отношения у бело-синих с ровенцами были не столь простыми. В сезоне 2017/18 "Верес" набрал четыре очка в противостоянии с киевлянами на первом этапе. Правда, после разделения на шестерки уже "Динамо" дважды победило своего соперника.
"Верес" - "Динамо": +1 =1 -10, общий счет 7:36. Лучший бомбардир – Павел Шкапенко, 5 голов
Последние пять матчей
"Верес"
- 13.11.2022. "Александрия" – "Верес" 3:2
- 09.11.2022. "Верес" – "Шахтер" 0:2
- 05.11.2022. "Металлист 1925" – "Верес" 1:4
- 31.10.2022. "Колос" – "Верес" 2:0
- 23.10.2022. "Верес" – "Заря" 0:1
"Динамо"
- 17.11.2022. "Ингулец" – "Динамо" 1:2
- 13.11.2022. "Динамо" - "Колос" 0:0
- 10.11.2022. "Динамо" - "Александрия" 3:1
- 06.11.2022. "Черноморец" – "Динамо" 0:3
- 03.11.2022. "Динамо" - "Фенербахче" 0:2
Турнирное положение
Если "Динамо" победит, то догонит "Зарю", но будет сзади из-за результата личной встречи. При этом отставание от Шахтера сократится до одного балла, от лидера Днепра-1 до девяти. "Верес" в случае победы обойдет "Ворсклу".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|13
|11
|2
|0
|30-8
|+22
|35
|2
|Шахтер
|12
|8
|3
|1
|26-9
|+17
|27
|3
|Заря
|13
|8
|2
|3
|29-19
|+10
|26
|4
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|20-13
|+7
|23
|5
|ФК Александрия
|12
|7
|2
|3
|22-18
|+4
|23
|6
|Ворскла
|14
|5
|3
|6
|16-17
|-1
|18
|7
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17-18
|-1
|17
|8
|Колос
|13
|4
|4
|5
|11-16
|-5
|16
|9
|Металлист
|13
|4
|3
|6
|15-20
|-5
|15
|10
|Металлист 1925
|12
|3
|5
|4
|11-17
|-6
|14
|11
|ФК Минай
|13
|3
|4
|6
|9-14
|-5
|13
|12
|Рух
|12
|3
|3
|6
|14-19
|-5
|12
|13
|Кривбасс
|12
|3
|3
|6
|8-13
|-5
|12
|14
|Черноморец
|12
|2
|3
|7
|8-17
|-9
|9
|15
|ФК Львов
|12
|2
|3
|7
|9-19
|-10
|9
|16
|Ингулец
|12
|1
|4
|7
|10-18
|-8
|7
Котировки букмекеров
Прогноз на матч Верес - Динамо
Теоретически можно было бы сказать, что "Верес" неудобный соперник для "Динамо". Киевлянам тяжело даются матчи, в которых приходится работать против массированной обороны. Но опыт предыдущих поединков с лидерами, а также хорошая форма лидеров бело-синих – Буяльского и Цыганкова – делают результат этого противостояния достаточно прогнозируемым. "Динамо" должно победить, возможно, даже с разницей в два, а то больше мячей.
Популярное сейчас
- Симинин: О решении Карпат не продлевать со мной контракт узнал из Интернета
- Сегодня стартует Чемпионат мира 2022 в Катаре
- Победа Днепра-1 над Шахтером, большая потеря Франции. Главные новости за 19 ноября
- Заря - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ 18.11.2022
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам