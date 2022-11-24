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Черноморец – Металлист. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.11.2022
Черноморец - Металлист: Прогноз и анонс матча ⋉ 25.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Было время (совсем недавно), когда "Металлист" был в зоне и вблизи зоны еврокубков. Тренеры даже получали вопросы об амбициях выхода на международную арену. А Черноморец" плелся в хвосте таблицы, не подавая существенных признаков выздоровления. Однако сейчас все коренным образом изменилось. У "Металлиста" продолжается длинная безвыигрышная серия, а одесситы, похоже, нащупали свой путь и стремятся к дальнейшим свершениям.
Кому удастся закончить календарный год в соответствии со своими планами? А кто уйдет на перерыв с горьким привкусом неудачи? Узнаем в пятницу, 25-го ноября.
- "Металлист" 13:00 "Черноморец"
- Новости "Черноморца"
- Новости "Металлиста"
- "Черноморец" – "Металлист". Статистика личных встреч
- "Черноморец" – "Металлист". Последние матчи команд
- "Черноморец" – "Металлист". Турнирное положение команд
- "Черноморец" – "Металлист". Ставка и коэффициенты
- "Черноморец" – "Металлист". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. 15-й тур. 25.11.2022
Одесса. Стадион "Черноморец"
Арбитр в поле –
"Металлист" 13:00 "Черноморец"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – OTT-платформа Setanta Spotrs
Новости "Черноморца"
Много проблем было у "Черноморца" в начале сезона. В первую очередь – с реализацией голевых моментов и целостностью игры. Однако ближе к окончанию календарного года одесситы обрели свой ритм, существенно подняв себе настроение. Одно с другим создает оптимистично-позитивную картину для Романа Григорчука: две победы в последних двух турах, семь очков в последних пяти играх. Неплохо как для аутсайдера.
Но Роман Григорчук как раз и стремится переломить ситуацию коренным образом – избавиться от статуса бойца за выживание. Для этого еще предстоит немало работать, однако фундамент уже заложен. Возможна победа над "Металлистом" – укрепление этого фундамента.
Роман Григорчук все еще находится в поисках оптимального состава, но прогнозировать стартовую обойму на матч с "Металлистом" очень сложно. Ведь предыдущий тур одесситы пропускали (матч с "Рухом" был перенесен), так что травмированные могли восстановиться, а здоровые, наоборот – травмироваться.
Дисквалифицированных в "Черноморце" нет.
Ориентировочный состав: Непогодов – Путря, Белый, Ермаков, Салюк – Политыло, Кравченко – Брагару, Бобко, Наумец – Кубемба
Новости "Металлиста"
Трудно что-либо анализировать и прогнозировать в контексте "Металлиста". Непонятно даже, какому курсу следует харьковский клуб. Ранее командой руководил дуэт Призетко/Ратий, но на хронологически последнюю игру харьковчан вывел Василий Кобин. Хуже всего для "Металлиста" то, что перестройки произошли на тренерском мостике, а на футбольном поле – ничего принципиально не изменилось. Бледная игра, поражение от не самого статусного соперника.
Будет ли дальше Кобин управлять процессом? Василий почти всю тренерскую карьеру, которая есть у него за плечами, посвятил "Миную", поэтому его знания, по всей вероятности, решили применить для одного матча против конкурентного соперника. А может быть, Кобин получил карт-бланш и будет готовить "Металлист" к весенней части чемпионата. Поединок с "Черноморцем" ответит на этот вопрос.
Кто бы ни был тренером, кадровые проблемы "Металлиста" остаются стабильными. Дисквалифицированный Романюк, травмированный Чайковским, не в лучших кондициях находятся Федорив, Чидомере, Рыбка. После дисквалификации возвращается Танковский, что, безусловно, станет усилением для стартового состава.
Ориентировочный состав: Костик – Романюк, Порох, Мизюк, Каплиенко – Панасенко, Демченко, Танковский – Подлепенец, Картушов – Прядун
"Черноморец" – "Металлист". Статистика личных встреч
Последний раз "Черноморец" со "старым" "Металлистом" ("Металлистом" Ярославского) встречался в 2016-м году. После исчезновения этого клуба и возникновения "Металла" одесско-харьковского противостояния в такой конфигурации не было.
В начале этого года эти команды сыграли между собой товарищеский матч – ничья 3:3 и затем были пенальти.
"Черноморец" – "Металлист". Последние матчи команд
"Черноморец" предпочел бы не идти на перерыв: результаты стали налаживаться аккуратно к концу календарного года. Однако каникулы не отменишь. Единственное, что можно сделать – это поддержать тенденцию и продлить победную серию до трех поединков. В нынешней форме "морякам" это точно по силам.
"Металлист", напротив, с нетерпением ожидает того, когда представится возможность перевести дыхание. Команда не выигрывает уже шесть матчей. С другой стороны, идти на перерыв с чувствами того, что тебя били – неприятно. Так что поединок с "Черноморцем" – последняя возможность кардинально изменить свое настроение.
"Черноморец" – "Металлист". Турнирное положение команд
"Черноморец" уже не последний, но до того, чтобы быть в безопасности (относительно зоны вылета), еще очень далеко. Три очка, полученные в противостоянии с "Металлистом", этому бы способствовали.
Харьковчане ближе как раз к группе аутсайдеров, чем к лидерам. Хотя недавно было наоборот.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|13
|11
|2
|0
|30-8
|+22
|35
|0
|2
|Шахтер
|13
|9
|3
|1
|29-11
|+18
|30
|0
|3
|Заря
|13
|8
|2
|3
|29-19
|+10
|26
|0
|4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|21-13
|+8
|26
|0
|5
|ФК Александрия
|12
|7
|2
|3
|22-18
|+4
|23
|0
|6
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|-2
|18
|0
|7
|Верес
|14
|5
|2
|7
|17-19
|-2
|17
|0
|8
|Металлист 1925
|13
|4
|5
|4
|13-17
|-4
|17
|0
|9
|Колос
|13
|4
|4
|5
|11-16
|-5
|16
|0
|10
|Металлист
|13
|4
|3
|6
|15-20
|-5
|15
|0
|11
|ФК Минай
|13
|3
|4
|6
|9-14
|-5
|13
|0
|12
|Рух
|12
|3
|3
|6
|14-19
|-5
|12
|0
|13
|Кривбасс
|13
|3
|3
|7
|8-15
|-7
|12
|0
|14
|Ингулец
|13
|2
|4
|7
|11-18
|-7
|10
|0
|15
|Черноморец
|12
|2
|3
|7
|8-17
|-9
|9
|0
|16
|ФК Львов
|13
|2
|3
|8
|9-20
|-11
|9
|0
"Черноморец" – "Металлист". Ставка и коэффициенты
"Черноморец" – "Металлист". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Черноморца" 1:0. Два матча – это еще не тенденция, но весомая заявка на стабильность. Это, по крайней мере, источник уверенности, поэтому после побед над "Минаем" и "Львовом" только на победу одесситы будут играть и с "Металлистом". Харьковчане в разобранном и главное – подвешенном состоянии по кадровому наполнению. Потому не проиграть для них будет успехом.
Матч вряд ли получится результативным. И вряд ли очень контрастным. Так что напрашивается ставка на то, что минимум в одном из таймов не будет забитых мячей.
Этот прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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