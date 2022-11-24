Черноморец – Металлист. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.11.2022

Было время (совсем недавно), когда "Металлист" был в зоне и вблизи зоны еврокубков. Тренеры даже получали вопросы об амбициях выхода на международную арену. А Черноморец" плелся в хвосте таблицы, не подавая существенных признаков выздоровления. Однако сейчас все коренным образом изменилось. У "Металлиста" продолжается длинная безвыигрышная серия, а одесситы, похоже, нащупали свой путь и стремятся к дальнейшим свершениям.

Кому удастся закончить календарный год в соответствии со своими планами? А кто уйдет на перерыв с горьким привкусом неудачи? Узнаем в пятницу, 25-го ноября.

УПЛ. 15-й тур. 25.11.2022

Одесса. Стадион "Черноморец"

Арбитр в поле –

"Металлист" 13:00 "Черноморец"

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Новости "Черноморца"

Много проблем было у "Черноморца" в начале сезона. В первую очередь – с реализацией голевых моментов и целостностью игры. Однако ближе к окончанию календарного года одесситы обрели свой ритм, существенно подняв себе настроение. Одно с другим создает оптимистично-позитивную картину для Романа Григорчука: две победы в последних двух турах, семь очков в последних пяти играх. Неплохо как для аутсайдера.

Но Роман Григорчук как раз и стремится переломить ситуацию коренным образом – избавиться от статуса бойца за выживание. Для этого еще предстоит немало работать, однако фундамент уже заложен. Возможна победа над "Металлистом" – укрепление этого фундамента.

Роман Григорчук все еще находится в поисках оптимального состава, но прогнозировать стартовую обойму на матч с "Металлистом" очень сложно. Ведь предыдущий тур одесситы пропускали (матч с "Рухом" был перенесен), так что травмированные могли восстановиться, а здоровые, наоборот – травмироваться.

Дисквалифицированных в "Черноморце" нет.

Ориентировочный состав: Непогодов – Путря, Белый, Ермаков, Салюк – Политыло, Кравченко – Брагару, Бобко, Наумец – Кубемба

Новости "Металлиста"

Трудно что-либо анализировать и прогнозировать в контексте "Металлиста". Непонятно даже, какому курсу следует харьковский клуб. Ранее командой руководил дуэт Призетко/Ратий, но на хронологически последнюю игру харьковчан вывел Василий Кобин. Хуже всего для "Металлиста" то, что перестройки произошли на тренерском мостике, а на футбольном поле – ничего принципиально не изменилось. Бледная игра, поражение от не самого статусного соперника.

Будет ли дальше Кобин управлять процессом? Василий почти всю тренерскую карьеру, которая есть у него за плечами, посвятил "Миную", поэтому его знания, по всей вероятности, решили применить для одного матча против конкурентного соперника. А может быть, Кобин получил карт-бланш и будет готовить "Металлист" к весенней части чемпионата. Поединок с "Черноморцем" ответит на этот вопрос.

Кто бы ни был тренером, кадровые проблемы "Металлиста" остаются стабильными. Дисквалифицированный Романюк, травмированный Чайковским, не в лучших кондициях находятся Федорив, Чидомере, Рыбка. После дисквалификации возвращается Танковский, что, безусловно, станет усилением для стартового состава.

Ориентировочный состав: Костик – Романюк, Порох, Мизюк, Каплиенко – Панасенко, Демченко, Танковский – Подлепенец, Картушов – Прядун

"Черноморец" – "Металлист". Статистика личных встреч

Последний раз "Черноморец" со "старым" "Металлистом" ("Металлистом" Ярославского) встречался в 2016-м году. После исчезновения этого клуба и возникновения "Металла" одесско-харьковского противостояния в такой конфигурации не было.

В начале этого года эти команды сыграли между собой товарищеский матч – ничья 3:3 и затем были пенальти.

"Черноморец" – "Металлист". Последние матчи команд

"Черноморец" предпочел бы не идти на перерыв: результаты стали налаживаться аккуратно к концу календарного года. Однако каникулы не отменишь. Единственное, что можно сделать – это поддержать тенденцию и продлить победную серию до трех поединков. В нынешней форме "морякам" это точно по силам.

"Металлист", напротив, с нетерпением ожидает того, когда представится возможность перевести дыхание. Команда не выигрывает уже шесть матчей. С другой стороны, идти на перерыв с чувствами того, что тебя били – неприятно. Так что поединок с "Черноморцем" – последняя возможность кардинально изменить свое настроение.

"Черноморец" – "Металлист". Турнирное положение команд

"Черноморец" уже не последний, но до того, чтобы быть в безопасности (относительно зоны вылета), еще очень далеко. Три очка, полученные в противостоянии с "Металлистом", этому бы способствовали.

Харьковчане ближе как раз к группе аутсайдеров, чем к лидерам. Хотя недавно было наоборот.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 13 11 2 0 30-8 +22 35 0 2 Шахтер 13 9 3 1 29-11 +18 30 0 3 Заря 13 8 2 3 29-19 +10 26 0 4 Динамо 13 8 2 3 21-13 +8 26 0 5 ФК Александрия 12 7 2 3 22-18 +4 23 0 6 Ворскла 15 5 3 7 18-20 -2 18 0 7 Верес 14 5 2 7 17-19 -2 17 0 8 Металлист 1925 13 4 5 4 13-17 -4 17 0 9 Колос 13 4 4 5 11-16 -5 16 0 10 Металлист 13 4 3 6 15-20 -5 15 0 11 ФК Минай 13 3 4 6 9-14 -5 13 0 12 Рух 12 3 3 6 14-19 -5 12 0 13 Кривбасс 13 3 3 7 8-15 -7 12 0 14 Ингулец 13 2 4 7 11-18 -7 10 0 1 5 Черноморец 12 2 3 7 8-17 -9 9 0 16 ФК Львов 13 2 3 8 9-20 -11 9 0

"Черноморец" – "Металлист". Ставка и коэффициенты

"Черноморец" – "Металлист". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Черноморца" 1:0. Два матча – это еще не тенденция, но весомая заявка на стабильность. Это, по крайней мере, источник уверенности, поэтому после побед над "Минаем" и "Львовом" только на победу одесситы будут играть и с "Металлистом". Харьковчане в разобранном и главное – подвешенном состоянии по кадровому наполнению. Потому не проиграть для них будет успехом.

Матч вряд ли получится результативным. И вряд ли очень контрастным. Так что напрашивается ставка на то, что минимум в одном из таймов не будет забитых мячей.