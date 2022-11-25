Ингулец - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 ноября 2022

В прошлом туре "Ингулец" при неплохой игре сумел добыть первую победу после увольнения Сергея Лавриненко, обыграв "Львов". Победа над прямым конкурентом в битве за выживание точно подняла моральный дух команды, однако теперь куда важнее красиво закончить календарный 2022-й. Впереди у "казаков" домашний поединок против "Вереса". Даже не так, против достаточно злого "Вереса", который проиграл три последних поединка.

"Ингулец" 13:00 "Верес"

VBET-лига. 15-й тур

26 ноября, Петрово, стадион "Ингулец"

Арбитр: Д.Кривушкин

Трансляция: канал "Setanta Sport+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

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Последние новости и составы

"Ингулец":

Как мы писали выше, неделю назад "казаки" прервали неудачную серию, минимально одолев дома "Львов". Более того, данная победа стала еще и первой в тренерской карьере Младена Бартуловича, который пока исполняет обязанности главного в клубе из Петрово. Не знаем, рассчитывает ли президент команды на него, как на полноценного коуча, однако против "Львова" три очка были добыты по делу. "Ингулец" играл интереснее в атаке и мог забивать больше одного гола.

Бартулович продолжает искать идеальное сочетание футболистов на поле, однако, учитывая недавний триумф, не стоит ждать от него большого количества замен. Во-первых, у Младена еще не так много тренерского опыта, дабы идти на такие рискованные шаги. Во-вторых, даже более мастеровитые наставники часто придерживаются простого правила не менять победный состав.

Ориентировочный состав: Паламарчук - Нагиев, Поспелов, Ковалев, Смоляков - Кучеренко, Кухарук - Козак, Запорожец, Клименко - Ситало

"Верес":

Ровенчане достаточно стабильно шли в первой части сезона, не сильно отпуская в отрыв претендентов на еврокубки, однако в последний месяц все сломалось. Уверенная победа над "Металлистом 1925" стала последним хорошим матчем от команды Вирта. После этого было и безвольное поражение "Шахтеру", и безумная перестрелка 2:3 против "Александрии", и минимальное фиаско в игре с "Динамо".

У Вирта нет проблем с дисквалифицированными футболистами, однако несколько важных игроков вряд ли будут готовы к 15-му туру. Никак не может набрать форму Геннадий Пасич, после потери сознания в игре против "Александрии" вряд ли в этом году мы увидим на поле Станислава Шарая, так же есть вопросы и по Михаилу Шестакову. Вот и получается, что стартовый состав ровенчан выглядит весьма недурно, однако усилять игру по ходу особо некем. И это может стать проблемой.

Ориентировочный состав: Когут - Гагун, Вовченко, Мирошник, Е.Пасич - Клец, Кучеров - Дахновский, Лебеденко, В.Шарай - Гайдучик

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 7 Верес 14 5 2 7 17-19 -2 17 14 Ингулец 13 2 4 7 11-18 -7 10

Статистика команд

"Ингулец":

"Верес":

Очные встречи

Ранее "Ингулец" и "Верес" пять раз пересекались в официальных матчах (один раз в УПЛ и по два раза в Первой и второй лигах). Преимущество за ровенчанами - три победы, одна ничья и одна поражение. Статистика голов - 4:9 в пользу "Вереса".

"Ингулец" - "Верес": трансляция матча

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"Ингулец" - "Верес": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ингулец" - "Верес" от UA-Football

Ничья 1:1. Почти зима, конец полугодия, усталость. Не стоит ждать от команд какой-то феерии или большого желания взять три очка. Да, "Верес" давно не побеждал, а также идет выше в таблице, что обязывает коллектив Вирта настраиваться на победу. Однако ничья станет тем результатом, который позволит не сильно рисковать, при этом закончив 2022-й игровой год относительно неплохо. И это касается обеих команд.