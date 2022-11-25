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Ингулец - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 ноября 2022
Кто удачнее завершит полугодие?
Фото: ФК Інгулець
В прошлом туре "Ингулец" при неплохой игре сумел добыть первую победу после увольнения Сергея Лавриненко, обыграв "Львов". Победа над прямым конкурентом в битве за выживание точно подняла моральный дух команды, однако теперь куда важнее красиво закончить календарный 2022-й. Впереди у "казаков" домашний поединок против "Вереса". Даже не так, против достаточно злого "Вереса", который проиграл три последних поединка.
"Ингулец" 13:00 "Верес"
VBET-лига. 15-й тур
26 ноября, Петрово, стадион "Ингулец"
Арбитр: Д.Кривушкин
Трансляция: канал "Setanta Sport+"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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"Ингулец":
Как мы писали выше, неделю назад "казаки" прервали неудачную серию, минимально одолев дома "Львов". Более того, данная победа стала еще и первой в тренерской карьере Младена Бартуловича, который пока исполняет обязанности главного в клубе из Петрово. Не знаем, рассчитывает ли президент команды на него, как на полноценного коуча, однако против "Львова" три очка были добыты по делу. "Ингулец" играл интереснее в атаке и мог забивать больше одного гола.
Бартулович продолжает искать идеальное сочетание футболистов на поле, однако, учитывая недавний триумф, не стоит ждать от него большого количества замен. Во-первых, у Младена еще не так много тренерского опыта, дабы идти на такие рискованные шаги. Во-вторых, даже более мастеровитые наставники часто придерживаются простого правила не менять победный состав.
Ориентировочный состав: Паламарчук - Нагиев, Поспелов, Ковалев, Смоляков - Кучеренко, Кухарук - Козак, Запорожец, Клименко - Ситало
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"Верес":
Ровенчане достаточно стабильно шли в первой части сезона, не сильно отпуская в отрыв претендентов на еврокубки, однако в последний месяц все сломалось. Уверенная победа над "Металлистом 1925" стала последним хорошим матчем от команды Вирта. После этого было и безвольное поражение "Шахтеру", и безумная перестрелка 2:3 против "Александрии", и минимальное фиаско в игре с "Динамо".
У Вирта нет проблем с дисквалифицированными футболистами, однако несколько важных игроков вряд ли будут готовы к 15-му туру. Никак не может набрать форму Геннадий Пасич, после потери сознания в игре против "Александрии" вряд ли в этом году мы увидим на поле Станислава Шарая, так же есть вопросы и по Михаилу Шестакову. Вот и получается, что стартовый состав ровенчан выглядит весьма недурно, однако усилять игру по ходу особо некем. И это может стать проблемой.
Ориентировочный состав: Когут - Гагун, Вовченко, Мирошник, Е.Пасич - Клец, Кучеров - Дахновский, Лебеденко, В.Шарай - Гайдучик
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|7
|Верес
|14
|5
|2
|7
|17-19
|-2
|17
|14
|Ингулец
|13
|2
|4
|7
|11-18
|-7
|10
Статистика команд
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"Ингулец":
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"Верес":
Очные встречи
Ранее "Ингулец" и "Верес" пять раз пересекались в официальных матчах (один раз в УПЛ и по два раза в Первой и второй лигах). Преимущество за ровенчанами - три победы, одна ничья и одна поражение. Статистика голов - 4:9 в пользу "Вереса".
"Ингулец" - "Верес": трансляция матча
"Ингулец" - "Верес": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Ингулец" - "Верес" от UA-Football
Ничья 1:1. Почти зима, конец полугодия, усталость. Не стоит ждать от команд какой-то феерии или большого желания взять три очка. Да, "Верес" давно не побеждал, а также идет выше в таблице, что обязывает коллектив Вирта настраиваться на победу. Однако ничья станет тем результатом, который позволит не сильно рисковать, при этом закончив 2022-й игровой год относительно неплохо. И это касается обеих команд.
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