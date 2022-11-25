Динамо - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 ноября 2022

До начала сезона все ждали, что киевское "Динамо" уверенно станет чемпионом в УПЛ, однако перед последним туром первого полугодия мы вынужденны констатировать совсем иной факт. Коллектив Луческу ужасно начал сезон и к его середине подходит лишь на четвертом месте, уступая лидеру сразу девять балов. Будущий матч против "Металлиста 1925" - шанс для столичной команды уйти на перерыв максимально позитивно, но соперник их ожидает очень неприятный.

"Динамо" 14:00 "Металлист 1925"

VBET-лига. 15-й тур

26 ноября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Арбитр: М.Козыряцкий

Трансляция: канал "2+2"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

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Последние новости и составы

"Динамо":

Если убрать за скобки странную ничью против "Колоса", то можно говорить, что команда Луческу набрала неплохую форму. "Динамо" всухую обыграло "Черноморец", в перенесенном матче первого тура одолело "Ингулец", а также сумело забить безответный гол "Вересу". Во многом эти победы были добыты благодаря Виктору Цыганкову, который набрал сумасшедшую форму под конец 2022-го. Жаль, что предыдущие месяцы вингер проспал.

Несмотря на плотный график, Луческу нет особого смысла проводить глубокую ротацию. Чуть бы не впервые в сезоне лидеры команды стали сыгранными, а потому убирать их сейчас - стрелять себе же в ногу. Если какая-то ротация и случится, то речь будет идти об 1-2 изменениях, не больше.

Ориентировочный состав: Бущан - Тымчик, Забарный, Попов, Вивчаренко - Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Буяльский, Караваев - Ванат

"Металлист 1925":

Последние две игры дали фанатам харьковского клуба надежду, что увольнение Валерия Кривенцова было не напрасным. Тренерский тандем Эдмар - Голодюк нестабильно начал, однако в двух недавних встречах поочередно одолел "Ингулец" и "Кривбасс". Причем если первых удалось обыграть с помощью характеру (проигрывали по ходу матчу), то вторых харьковчане "сделали" при помощи грамотной тактики и ставки на контратаки.

Подобно оппоненту, сильной ротации от наставников "Металлиста 1925" ждать не стоит. Да, снова в строю после дисквалификации будет Шершень, однако и без него у харьковчан ныне все неплохо. Также есть вопросы по Мартынюку. С одной стороны, опытный опорник - один из лидеров центра поля "1925", однако неделю назад его просто шикарно заменил Вачиберадзе, и это ставит Эдмара и Голодюка перед непростым выбором. Впрочем, оба хавбека могут и одновременно оказаться в старте.

Ориентировочный состав: Мозиль - Жичиков, Курило, Безуглый, Капинус - Русин, Габелок, Мартынюк, Вачиберадзе, Ременюк - Борячук

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 4 Динамо 13 8 2 3 21-13 +8 26 8 Металлист 1925 13 4 5 4 13-17 -4 17

Статистика команд

"Динамо":

"Металлист 1925":

Очные встречи

"Динамо" и "Металлист 1925" лишь раз пересекались в очном матче. В прошлом сезоне киевляне добыли победу на выезде со счетом 2:0.

"Динамо" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Динамо" - "Металлист 1925" от UA-Football

Победа "Динамо" 2:1. Да, харьковчане набрали неплохую форму, однако с соперником уровня киевлян им соперничать пока рановато. Столичный клуб можно обыграть благодаря тактике, настроя, дисциплине, вопросов нет. Но, учитывая вероятную мотивацию киевлян, а также крутую форму лидеров, мы поставим на прогнозируемую победу лидера в эту субботу. Хотя победу, вероятнее всего, весьма непростую.