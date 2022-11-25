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Динамо - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 ноября 2022
Продолжит ли Цыганков свою ноябрьскую феерию?
Фото: Аліна Єрофеєва
До начала сезона все ждали, что киевское "Динамо" уверенно станет чемпионом в УПЛ, однако перед последним туром первого полугодия мы вынужденны констатировать совсем иной факт. Коллектив Луческу ужасно начал сезон и к его середине подходит лишь на четвертом месте, уступая лидеру сразу девять балов. Будущий матч против "Металлиста 1925" - шанс для столичной команды уйти на перерыв максимально позитивно, но соперник их ожидает очень неприятный.
"Динамо" 14:00 "Металлист 1925"
VBET-лига. 15-й тур
26 ноября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Арбитр: М.Козыряцкий
Трансляция: канал "2+2"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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"Динамо":
Если убрать за скобки странную ничью против "Колоса", то можно говорить, что команда Луческу набрала неплохую форму. "Динамо" всухую обыграло "Черноморец", в перенесенном матче первого тура одолело "Ингулец", а также сумело забить безответный гол "Вересу". Во многом эти победы были добыты благодаря Виктору Цыганкову, который набрал сумасшедшую форму под конец 2022-го. Жаль, что предыдущие месяцы вингер проспал.
Матч завершено. «Динамо» мінімально перемагає «Верес» ????— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 21, 2022
???? 0:1 ⚪️ #ВересДинамо pic.twitter.com/s423cgn6L8
Несмотря на плотный график, Луческу нет особого смысла проводить глубокую ротацию. Чуть бы не впервые в сезоне лидеры команды стали сыгранными, а потому убирать их сейчас - стрелять себе же в ногу. Если какая-то ротация и случится, то речь будет идти об 1-2 изменениях, не больше.
Ориентировочный состав: Бущан - Тымчик, Забарный, Попов, Вивчаренко - Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Буяльский, Караваев - Ванат
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"Металлист 1925":
Последние две игры дали фанатам харьковского клуба надежду, что увольнение Валерия Кривенцова было не напрасным. Тренерский тандем Эдмар - Голодюк нестабильно начал, однако в двух недавних встречах поочередно одолел "Ингулец" и "Кривбасс". Причем если первых удалось обыграть с помощью характеру (проигрывали по ходу матчу), то вторых харьковчане "сделали" при помощи грамотной тактики и ставки на контратаки.
Подобно оппоненту, сильной ротации от наставников "Металлиста 1925" ждать не стоит. Да, снова в строю после дисквалификации будет Шершень, однако и без него у харьковчан ныне все неплохо. Также есть вопросы по Мартынюку. С одной стороны, опытный опорник - один из лидеров центра поля "1925", однако неделю назад его просто шикарно заменил Вачиберадзе, и это ставит Эдмара и Голодюка перед непростым выбором. Впрочем, оба хавбека могут и одновременно оказаться в старте.
Ориентировочный состав: Мозиль - Жичиков, Курило, Безуглый, Капинус - Русин, Габелок, Мартынюк, Вачиберадзе, Ременюк - Борячук
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|21-13
|+8
|26
|8
|Металлист 1925
|13
|4
|5
|4
|13-17
|-4
|17
Статистика команд
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"Динамо":
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"Металлист 1925":
Очные встречи
"Динамо" и "Металлист 1925" лишь раз пересекались в очном матче. В прошлом сезоне киевляне добыли победу на выезде со счетом 2:0.
"Динамо" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Динамо" - "Металлист 1925" от UA-Football
Победа "Динамо" 2:1. Да, харьковчане набрали неплохую форму, однако с соперником уровня киевлян им соперничать пока рановато. Столичный клуб можно обыграть благодаря тактике, настроя, дисциплине, вопросов нет. Но, учитывая вероятную мотивацию киевлян, а также крутую форму лидеров, мы поставим на прогнозируемую победу лидера в эту субботу. Хотя победу, вероятнее всего, весьма непростую.
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