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Заря - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 ноября 2022
Луганчане намеренны укрепиться на третьей позиции
Фото: Аліна Єрофеєва
Зимний перерыв уже не за горами, и луганская "Заря" имеет все шансы его встретить на третьем месте, опередив, к примеру, киевское "Динамо". Коллектив ван Леувена запомнился в первом полугодии очень яркой игрой, однако местами юным исполнителям не хватает стабильности. Отсюда и интрига перед игрой против "Миная", который хоть и идет ниже в таблице, но всегда способен обеспечить для фаворита некомфортные условия. А потому "Заре" не стоит настраиваться на легкую прогулку.
"Заря" 14:00 "Минай"
VBET-лига. 15-й тур
27 ноября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Арбитр: А.Деревинский
Трансляция: канал "Униан"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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"Заря":
В последнем туре луганчане смогли удивить народ в игре против "Александрии". И здесь речь не столько о победе, которую еще можно было предсказать, сколько о самом счете. После скучного первого тайма, Булеца и Бутко проснулись во втором, сумев придумать несколько голов для коллектива ван Леувена. По итогу, "Заря" победила со счетом 4:1 и укрепилась на третьем месте. Вполне неплохо, как для команды, которая летом получила нового тренера и серьезно обновила состав.
Патрік ван Леувен отримав нагороду!— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) November 24, 2022
Головний тренер луганської «Зорі» Патрік ван Леувен перед сьогоднішнім тренуванням отривам нагороду від VBet ліги - статуетку Кращого тренера жовтня VBet ліги.
Ще раз вітаємо нашого коуча з цією приємною нагородою! pic.twitter.com/9Fc5mOr6U0
Патрик ван Леувен, вероятнее всего, остается удрученным формой своих форвардов (прежде всего речь о Русине и Нагнойном), продолжая в последних играх делать ставку на игру с "ложной девяткой", где играет Дмитрий Мишнев. Помимо этого остаются проблемы на позиции главного опорника - Евгений Шахов травмирован, а потому иностранному наставнику остается делать ставку лишь на Бражко, который играет без ротации.
Ориентировочный состав: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Бутко - Бражко, Чурко, Булеца - Кирюханцев, Мишнев, Антюх
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"Минай":
В прошедшем туре закарпатцы сумели прервать неудачную серию в домашних играх, обыграв дома "Металлист". Победа позволила коллективу Шарана сходу запрыгнуть на 11-е место, однако во второй половине таблицы слишком большая плотность, а потому любая потеря очков может откинуть любую из команд сильно вниз. Впрочем, любая победа произведет обратный эффект.
Очень вовремя к игре против "Металлиста" восстановился форвард Вышневский. До этого у Шарана были проблемы с центральным нападающим, однако Олег успел вернуться, забив при этом победный гол в самой концовке. Его позиция на поле не обсуждается. Да и в целом Владимир Богданович имеет статус достаточно консервативного наставника, который не любит часто тасовать состав.
Ориентировочный состав: Бандура - Дмитрук, Горин, Немчанинов, Трубочкин - Витенчук, Хахлев - Воробчак, Твердохлеб, Кулиев - Вышневский
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|3
|Заря
|13
|8
|2
|3
|29-19
|+10
|26
|11
|Минай
|13
|3
|4
|6
|9-14
|-5
|13
Статистика команд
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"Заря":
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"Минай":
Очные встречи
"Заря" и "Минай" трижды встречались в очных матчах, причем все поединки прошли в рамках УПЛ. Дважды победу отмечали футболисты луганчан, еще однажды была зафиксирована ничья. Счет голов - 5:1 в пользу "Зари".
"Заря" - "Минай": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Заря" - "Минай" от UA-Football
Победа "Зари" 2:1. Будущий поединок - очередной экзамен для луганчан. Закарпатцы будут играть низким блоком, не давая пространства "Заре" и ожидая своих шансов на контратаках. Такой стиль неудобен для коллектива ван Леувена, однако атакующая мощь все равно должна сыграть свою роль. Ставим, что свои голы "Заря" в воскресенье найти сумеет, правда и без пропущенного уйти не сможет. Одним словом, минимальная победа номинальных хозяев встречи.
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