 Львов - Колос: Прогноз и анонс матча ⋉ 27.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Львов - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 ноября 2022

Украина
(1 голосов)

Последняя команда примет середняка турнира

Львов - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 ноября 2022

Фото: ФК Львов

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Львов" не сумел неделю назад одолеть "Ингулец", опустившись на самое дно турнирной таблицы. Несмотря на старания Олега Дулуба и его попытки ставить сугубо прагматичный и оборонительный футбол, результата это особого не принесло. Перед зимней паузой "сине-золотые" примут дома "Колос", в надежде хоть немного улучшить свое плачевное положение. Правда у ковалевцев есть свои задачи, а потому вряд ли они выйдут на поединок отбывать номер.

Содержание

"Львов" 13:00 "Колос"

VBET-лига. 15-й тур
27 ноября, Львов, стадион "СКИФ"
Арбитр: Ю.Иванов
Трансляция: канал "Setanta Sport+"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Setanta Sport"/OOT-платформа "Setanta Sport"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Львов":

К матчу прошлого тура коллектив Дулуба подходил в статусе предпоследней команды УПЛ, однако поражение прямому конкуренту откинуло их на самое дно. И поражение это, стоит сказать, было весьма по делу. Львовяне весь поединок пытались сушить игру, не создавая моментов впереди, однако игра в обороне была далеко не той, какую хотел увидеть Дулуб. "Сине-золотые" пропустили раз, при этом дважды их спасал каркас и еще нескольк раз Ильющенков.

В прошедшем туре Дулуб неожиданно оставил в запасе Муравского и Крушинского, однако на общем качестве обороны это не отразилось. Вероятнее всего, ключевые игроки первой части сезона вернутся в основу, при чем Крушинского стоит ожидать в опорной зоне. Есть проблемы на правом крыле, где перебрал с желтыми Грысьо. На его позицию, скорее всего, отправится Полегенько, а левый фланг закроет универсал Мильченко.

Ориентировочный состав: Ильющенков - Васильев, Никитюк, Муравский - Полегенько, Крушинский, Шишка, Мильченко - Бойко - Ныч, Бугай

  • "Колос":

Подобно будущему сопернику, ковалевцы в 14-м туре проиграли важный матч, вот только критиковать их особо не за что. Команда Вышняка провела относительно равный поединок против "Ворсклы", пропустив решающий гол уже в самой концовке. При этом свои моменты "Колос" создать успел, выдав неплохой отрезок во втором тайме. Не хватило стабильности и концентрации, но это общая проблема "бело-черных" в текущей кампании.

Правый фулбек Золотов пропустит 15-й тур из-за перебора желтых карточек, однако с крайками у Ярослава Вышняка проблем нет. Легионера на позиции крайнего защитника уверенно заменит Зозуля, который на определенном отрезке сезона уже был основным. Также стоит ожидать возвращения Ильина и Ореховского. Оба отсидели свою дисквалификацию и оба готовы вернуться в старт - первого стоит ожидать на фланге атаки, второго - в центре поля.

Ориентировочный состав: Волынец - Зозуля, Новак, Чоботенко, Черноморец - Милько, Ореховский - Ильин, Мякушко, Болбат - Безбородько

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
9 Колос 13 4 4 5 11-16 -5 16
16 Львов 13 2 3 8 9-20 -11 9

Статистика команд

  • "Львов":

Львов - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 ноября 2022 - изображение 1

  • "Колос":

Львов - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 ноября 2022 - изображение 2

Очные встречи

Пять раз "Львов" и "Колос" встречались в официальных играх. Дважды победа была за "сине-золотыми", другие три триумфа - за ковалевцами. Счет голов - 4:9 в пользу "бело-черных".

"Львов" - "Колос": трансляция матча

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"Львов" - "Колос": Ставки и коэффициенты

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3.20
3.05
2.41
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3.20
3.10
2.39
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3.33
3.15
2.46
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Прогноз на матч "Львов" - "Колос" от UA-Football

Победа "Колоса" 2:1. Здесь все кажется достаточно очевидным. В последних играх ковалевцы показывают достаточно неплохую игру (сумели даже сыграть вничью против "Динамо"), а "Львов" наоборот идет по нисходящей. В кадровом плане преимущество так же за коллективом Вышняка, а потому стоит поставить на минимальный триумф гостей будущей игры. Хотя проходи игра в Ковалевке, счет мог быть и крупнее.

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В статье: ФК Львов Колос (Ковалевка) Прогнозы
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