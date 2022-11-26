Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 ноября 2022
Последняя команда примет середняка турнира
Фото: ФК Львов
"Львов" не сумел неделю назад одолеть "Ингулец", опустившись на самое дно турнирной таблицы. Несмотря на старания Олега Дулуба и его попытки ставить сугубо прагматичный и оборонительный футбол, результата это особого не принесло. Перед зимней паузой "сине-золотые" примут дома "Колос", в надежде хоть немного улучшить свое плачевное положение. Правда у ковалевцев есть свои задачи, а потому вряд ли они выйдут на поединок отбывать номер.
"Львов" 13:00 "Колос"
VBET-лига. 15-й тур
27 ноября, Львов, стадион "СКИФ"
Арбитр: Ю.Иванов
Трансляция: канал "Setanta Sport+"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Setanta Sport"/OOT-платформа "Setanta Sport"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
-
"Львов":
К матчу прошлого тура коллектив Дулуба подходил в статусе предпоследней команды УПЛ, однако поражение прямому конкуренту откинуло их на самое дно. И поражение это, стоит сказать, было весьма по делу. Львовяне весь поединок пытались сушить игру, не создавая моментов впереди, однако игра в обороне была далеко не той, какую хотел увидеть Дулуб. "Сине-золотые" пропустили раз, при этом дважды их спасал каркас и еще нескольк раз Ильющенков.
В прошедшем туре Дулуб неожиданно оставил в запасе Муравского и Крушинского, однако на общем качестве обороны это не отразилось. Вероятнее всего, ключевые игроки первой части сезона вернутся в основу, при чем Крушинского стоит ожидать в опорной зоне. Есть проблемы на правом крыле, где перебрал с желтыми Грысьо. На его позицию, скорее всего, отправится Полегенько, а левый фланг закроет универсал Мильченко.
Ориентировочный состав: Ильющенков - Васильев, Никитюк, Муравский - Полегенько, Крушинский, Шишка, Мильченко - Бойко - Ныч, Бугай
-
"Колос":
Подобно будущему сопернику, ковалевцы в 14-м туре проиграли важный матч, вот только критиковать их особо не за что. Команда Вышняка провела относительно равный поединок против "Ворсклы", пропустив решающий гол уже в самой концовке. При этом свои моменты "Колос" создать успел, выдав неплохой отрезок во втором тайме. Не хватило стабильности и концентрации, но это общая проблема "бело-черных" в текущей кампании.
Правый фулбек Золотов пропустит 15-й тур из-за перебора желтых карточек, однако с крайками у Ярослава Вышняка проблем нет. Легионера на позиции крайнего защитника уверенно заменит Зозуля, который на определенном отрезке сезона уже был основным. Также стоит ожидать возвращения Ильина и Ореховского. Оба отсидели свою дисквалификацию и оба готовы вернуться в старт - первого стоит ожидать на фланге атаки, второго - в центре поля.
Ориентировочный состав: Волынец - Зозуля, Новак, Чоботенко, Черноморец - Милько, Ореховский - Ильин, Мякушко, Болбат - Безбородько
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|9
|Колос
|13
|4
|4
|5
|11-16
|-5
|16
|16
|Львов
|13
|2
|3
|8
|9-20
|-11
|9
Статистика команд
-
"Львов":
-
"Колос":
Очные встречи
Пять раз "Львов" и "Колос" встречались в официальных играх. Дважды победа была за "сине-золотыми", другие три триумфа - за ковалевцами. Счет голов - 4:9 в пользу "бело-черных".
"Львов" - "Колос": трансляция матча
"Львов" - "Колос": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Львов" - "Колос" от UA-Football
Победа "Колоса" 2:1. Здесь все кажется достаточно очевидным. В последних играх ковалевцы показывают достаточно неплохую игру (сумели даже сыграть вничью против "Динамо"), а "Львов" наоборот идет по нисходящей. В кадровом плане преимущество так же за коллективом Вышняка, а потому стоит поставить на минимальный триумф гостей будущей игры. Хотя проходи игра в Ковалевке, счет мог быть и крупнее.
Популярное сейчас
- Ингулец выбирается из опасной зоны, Динамо снова отпускает Шахтер. Таблица и результаты тура УПЛ
- Песок на всю штрафную. ВИДЕО худшего газона этого сезона УПЛ, где должны сыграть Ингулец и Верес
- Нападающий сборной Кот-д’Ивуара отказался переходить в Динамо
- Динамо - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 ноября 2022
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО