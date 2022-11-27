Александрия - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 ноября 2022

И одним матчем можно испортить общее впечатление. "Александрия" отлично шла по сезону, однако в прошедшем туре уступила 1:4 "Заре", отстав в борьбе за топ-3. Шансы на бронзу все еще неплохие, однако главные конкуренты сумели оторваться и до зимы наверстать упущенное уже вряд ли выйдет. Впереди "горожан" ожидает интересный и молодой "Рух", который ко всему прочему имел больше времени на отдых. А значит конкурентный матч они обеспечить сумеют.

"Александрия" 13:00 "Рух"

VBET-лига. 15-й тур

28 ноября, Александрия, стадион "Ника"

Арбитр: Д.Шурман

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Александрия":

1:4 против "Зари" - это очень неприятно. В первом тайме "горожане" ничем не уступали сопернику, однако после перерыва либо выдохлись, либо бросили играть. По итогу, пропустили четыре гола, и теперь очень важно, насколько быстро "горожане" придут в себя. Гуре важно не допустить морального упадка ведь согласитесь, не просто проигрывать конкурента, а пропускать от него четыре гола - еще хуже.

У Гуры, если смотреть количественно, не очень много кадровых проблем, однако качественно они больно бьют по коллективу. Вылет Влада Калитвинцева - потеря серьезного масштаба, которую пока так и не удалось компенсировать. Остаются вопросы и по состоянию Кирилла Ковальца, который травмировался еще против "Вереса". Пока неизвестно, готов ли он играть с первых минут.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Дячук, Бабогло, Цуриков - Рыбалка, Демченко, Дрышлюк - Костышин, Кожушко, Третьяков

"Рух":

Львовяне Кучука - одна из самых молодых команд, а потому вопросов к их нестабильности не так и много. Просто взгляните на их последние результаты. Сначала "Рух" на характере бьет "Кривбасс", после этого странно уступает "Львову", а через несколько дней делит очки против "Миная". В последнем случае, если судить сугубо по игре, львовяне могли брать максимум, но свои моменты реализовывали плохо, в то время как оппонент выжал максимум из своего минимума.

"Рух" пропустил прошедший тур, что могло помочь Леониду Кучуку немного перезагрузить команду. С другой стороны, многие были вызваны в состав юниорской сборной, что сказалось на тренировочном процессе. Есть и другие проблемы. Традиционно немало игроков львовян пропускают матч тура из-за дисквалификации - Бойчук, Роман и Слюсар не будут доступны. Вполне вероятно, что новый шанс получит молодой кипер Ледвий, который выходил ранее против "Миная". Все дело в нелучшей форме Панькива, которого юный коллега может сдвинуть с насиженного места.

Ориентировочный состав: Ледвий - Китела, Холод, Слюбик, Лях - Сапуга, Довгий - Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга - Климчук

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 5 Александрия 12 7 2 3 22-18 +4 23 12 Рух 12 3 3 6 14-19 -5 12

Статистика команд

"Александрия":

"Рух":

Очные встречи

"Александрия" и "Рух" трижды пересекались в рамках УПЛ. Дважды в матчах была зафиксирована ничья, в то время как однажды триумф праздновали львовяне. Общий счет голов - 1:2 в пользу "Руха".

"Александрия" - "Рух": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" - "Рух" от UA-Football

Победа "Александрии" 2:1. Слишком легко ставить на фаворита, но многое указывает в пользу хозяев матча. Во-первых, "горожанам" нельзя допускать провиса в результатах после недавнего разгрома. Во-вторых, кадровый подбор исполнителей и ширина скамейки. В третьих, потери "Руха". У Кучука сразу три футболиста (два из них - ключевые защитники) выбыли из-за дисквалификации, что точно будет сковывать наставника. А потому мы ставим на триумф "Александрии".