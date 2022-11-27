Кривбасс - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 ноября 2022

"Днепр-1" подходит к завершению своего пути 2022-го года на первом месте в таблице. До старта сезона в подобное могли бы поверить единицы, однако команда Кучера доказала, что с ней не просто нужно считаться, но также уважать и немного побаиваться. После победы над "Шахтером" днепряне должны были принимать "Александрию", однако из-за долгой воздушной тревоги игру решили перенести на весну. Теперь команда Кучера отправится в гости к злому "Кривбассу", который неудачно вернулся на родную арену неделю назад. Пора коллективу Вернидуба исправляться.

"Кривбасс" 14:00 "Днепр-1"

VBET-лига. 15-й тур

28 ноября, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр: Е.Монзуль

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Кривбасс":

Для того, кто внимательно следит за УПЛ, не стало удивлением последнее поражению "Кривбасса". Команда Вернидуба уже приучила нас, что после нескольких успешных результатов (например, после двух побед) следуют отрицательные показатели. Против "Металлиста 1925" криворожане смотрелись нелучшим образом, и на это повлияло немало факторов. Газон был плохого состояние, соперник был идеально готов к игре вторым номером, а быстрый пропущенный гол заставил "Кривбасс" много владеть мячом, чего они стараются избегать.

После очередного неудачного результата ждем очередную ротацию от Юрия Вернидуба. Забитый гол в свои ворота вряд ли позволит Дебелко сохранить место в старте, ведь успел восстановиться Хобленко, который до травмы считался твердым футболистом старта. Есть вопросы и по Дибанго, который в прошедшем туре был заменен еще в перерыве. А значит, либо он получил повреждение, либо провел слабый тайм. При любом раскладе, слева в обороне стоит ждать непрофильного Стецкова.

Ориентировочный состав: Сарнавский - Якимец, Ловрич, Вернидуб, Стецков - Банада, Капич - Микитишин, Хомченовский, Волошин - Хобленко

"Днепр-1":

Победив в очном "Шахтер", команда Кучера подтвердила свои амбиции выиграть золото украинского первенства. Получится или нет нам покажут матчи весны, однако пока стоит признать, что и по игре, и по результатам "Днепр-1" заслуженно возглавляет таблицу. Местами им мешал очень плотный календарь, не позволявший лидерам нормально восстанавливаться, однако последняя игра против "Александрии" была перенесена (команды в сумме отыграли лишь девять минут). И очень может стать отдельным плюсом.

У "Днепра-1" нет проблем с дисквалифицированными игроками, однако кадрово команда страдает сильно. Есть вопросы и по травмированным, и по легионерам. Как наверняка многие знают, часть неукраинских футболистов ранее не хотели отправляться на матчи дальше Ужгорода, а потому выход на поле Бузанелло, Амаша и Балули в Кривом Роге остается под вопросом.

Ориентировочный состав: Валеф - Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло - Бабенко, Рубчинский - Гуцуляк, Пихаленок, Назаренко - Довбик

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Днепр-1 13 11 2 0 30-8 +22 35 13 Кривбасс 13 3 3 7 8-15 -7 12

Статистика команд

"Кривбасс":

"Днепр-1":

Очные встречи

Ранее "Кривбасс" и "Днепр-1" не пересекались на футбольном поле в официальных играх.

"Кривбасс" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Кривбасс" - "Днепр-1" от UA-Football

Победа "Днепра-1" 2:1. Днепрянам будет тяжело. "Кривбасс" в игре против фаворита получит шанс играть вторым номером, а значит от них стоит ожидать немало опасных контратак. С другой стороны, в этом сезоне криворожане почти всегда проигрывали топам, сумев взять очки лишь против "Зари". Оборона - слабое место команды Вернидуба, на которое и будет давить отдохнувший "Днепр-1". А потому мы поставим на триумф команды Кучера.