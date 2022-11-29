Динамо - Металлист. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30 ноября 2022

Данный матч, имеющий столь яркую вывеску, должен был пройти еще в октябре, однако из-за ракетных обстрелов в Киеве провести поединок не вышло. Учитывая загруженность "Динамо" в еврокубках, встречу пришлось перенести на месяц, когда футболисты двух коллективов больше думают о паузе и отдыхе. Anyway, долги нужно отдавать, и желательно это делать пораньше, а потому параллельно с играми мундиаля украинские зрители готовятся увидеть некогда легендарный матч "Динамо" - "Металлист". Вот только эти харьковчане - совсем не те харьковчане, да и киевляне ныне далеко не в лучшей своей форме.

"Динамо" 14:00 "Металлист"

VBET-лига. 8-й тур

30 ноября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Арбитр: А.Шандор

Трансляция: канал "2+2"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Динамо":

Этот сезон учит нас, что хвалить команду Луческу строго запрещается. Только мы успели отметить неплохую форму "Динамо" в последних играх, как пришла странная нулевка против "Металлиста 1925". Только мы сказали, что Цыганков разрывает все, что движется, как он мажет решающий пенальти. Благо для фанатов киевлян, сверх нестабильные полгода подходят к своему завершению - впереди всего один поединок.

У Луческу есть пространство для ротации, а потому мы прогнозируем минимум 2-3 изменения в старте. К примеру, есть вариант со сменой крайков обороны (Тымчик и Дубинчак могут оказаться в старте), не стоит также исключать возвращения в основу Гармаша и уходом оттуда Кабаева, который так и не нашел себя в "Динамо". Также есть вопросы касательно кандидатуры форварда. С одной стороны, Ванат ныне смотрится выигрышнее Беседина, однако для Артема будущий матч может стать последним за "Динамо". Не зря ведь ходят слухи вокруг его переезда в турецкий чемпионат.

Ориентировочный состав: Нещерет - Тымчик, Забарный, Попов, Дубинчак - Сидорчук, Лонвейк - Цыганков, Гармаш, Буяльский - Ванат

"Металлист":

На старте сезона харьковчане стали одним из самых приятных открытый УПЛ. Команде прогнозировали падение из-за массового ухода легионеров и не только (часть лидеров с тренером и вице-президентом ушла в "Днепр-1"), однако Ратий и Призетко сумели подготовить боеспособный коллектив, который добывал победы и отрезками даже держался в еврокубковой зоне. Правда после начались странные перемены. Сейчас непонятно, кто руководит командой (с бровки всем управляет спортивный директор Кобин), а результаты команды резко пошли вниз. В последнем туре, правда, харьковчане неплохо смотрелись против "Черноморца", пускай и не смогли забить (0:0).

Ни один игрок харьковчан не дисквалифицирован перед будущим матчем, однако проблемы у тренерского штаба имеются. В игре против "Черноморца" травму получил лучший бомбардир и лидер команды Максим Прядун, который был заменен еще по ходу первого тайма. Успеет ли он вернуться в старт - вопрос открытый, и если ответ будет отрицательным, то атака команды потеряет очень ценного бойца.

Ориентировочный состав: Костик - Шопин, Мизюк, Клименчук, Каплиенко - Демченко - Подлепенец, Танковский, Панасенко, Картушов - Рязанцев

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 4 Динамо 14 8 3 3 21-13 +8 27 10 Металлист 14 4 4 6 15-20 -5 16

Статистика команд

"Динамо":

"Металлист":

Очные встречи

Ранее "Динамо" и заново созданный в 2019-м году "Металлист" не пересекались на футбольном поле.

"Динамо" - "Металлист": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Динамо" - "Металлист" от UA-Football

Победа "Динамо" 2:1. Несмотря на очередную потерю очков в прошедшем туре, не назвать киевлян фаворитами будущего матча мы не можем. Команда Луческу хоть и переживает нестабильные времена, все равно по игре и кадровому наполнению обходит будущих соперников. К тому же, у харьковчан не лучшая история встреч с грандами (разгром от "Шахтера", поражения "Днепру-1" и "Заре"), а потому именно "Динамо" видится нам фаворитом будущего поединка. Особенно, если Виктор Цыганков будет забивать в ключевых эпизодах.