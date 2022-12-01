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Черноморец - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 декабря 2022
Противостояние двух интересных коучей
Фото: UA-Футбол/Вікторія Сидорова
Сезон 2022/23 ознаменовал возвращение в украинский чемпионат двух старожил - Романа Григорчука и Юрия Вернидуба. И стоит сказать, что их камбэк пока получается смазанным. Что "Черноморец", что "Кривбасс" не могут начать стабильно набирать очки, идя либо в зоне вылета, либо где-то около оной. Перенесенный поединок седьмого тура может позволить одной из команд отправиться на перерыв с чуть более успешными показателями, но в целом нынешнее положение дел вряд ли устраивает руководство, болельщиков или самых наставников. Работы впереди у них много.
"Черноморец" 13:00 "Кривбасс"
VBET-лига. 7-й тур
2 декабря, Одесса, стадион "Черноморец"
Арбитр:
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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"Черноморец":
Еще перед стартом сезона мы советовали не сильно гнать коней и не ждать от Романа Григорчука мгновенного чуда на старом/новом месте. Все же, когда он возвращался зимой 2022-го, тренер подбирал один состав, а по итогу пришлось работать с немного другим набором игроков. Но вряд ли все это может служить оправданием месту в зоне вылета. "Черноморец" все еще способен на качественные отрезки во время некоторых игр, но в целом тяжело понять, что какой именно стиль тренерский штаб пытается привить игрокам.
Не в последнюю очередь вина лежит на самом Григорчуке. За полгода он так и не определился со стартовым составом, постоянно чередуя футболистов в центре поля и атаке. Особенно сильно удручает голевые свершения "моряков" - лишь восемь голов в 13-ти играх, что является худшим показателем лиги. Потому если какие-то изменения и планируются, то они затронут именно атакующую линию.
Ориентировочный состав: Непогодов - Ермаков, Джеймс, Войтиховский, Путря - Кравченко, Политыло, Плакса - Брагару, Гладкий, Бадибанга
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"Кривбасс":
Криворожане неровно идут по сезону, однако это не помешало им в 15-м туре удивить народ. Вернидуб в очередной раз в своей тренерской карьере продемонстрировал способность готовить коллектив к важнейшим играм, когда против "Днепра-1" его команда выдала отменный и очень боевой матч, отыгралась после пропущенного и сумела первой обыграть днепрян в сезоне. Вау.
Победа была добыта не без потерь. Евгений Банада заработал свою четвертую желтую в сезоне, из-за чего будущий матч он пропустит. Без опытного хавбека опорная зона "Кривбасса" будет выглядеть чуть более хрупкой, особенно учитывая отсутствие Семенова, который отлично играет без мяча. Вероятно, Вернидубу придется выпускать в старте опытного Хомченовского, который за свою карьеру успел и в центре поля поиграть, а потому рядом с Капичем ему будет комфортно. Есть вопросы и по правому флангу обороны - прошлый матч Якимец начал в запасе, в то время как позицию закрывал непрофильный Понедельник. Вопрос один: "Вернется ли Юрий Вернидуб к более классическому выбору?".
Ориентировочный состав: Сарнавский - Понедельник, Вернидуб, Стецков, Дибанго - Капич, Хомченовский - Задерака, Татарков, Волошин - Дебелко
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|11
|Кривбасс
|14
|4
|3
|7
|10-16
|-6
|15
|15
|Черноморец
|13
|2
|4
|7
|8-17
|-5
|10
Статистика команд
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"Черноморец":
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"Кривбасс":
Очные встречи
Ранее "Черноморец" и новый "Кривбасс" (экс-клуб "Горняк", переименованный в 2020-м году) не пересекались в официальных матчах.
"Черноморец" - "Кривбасс": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Черноморец" - "Кривбасс" от UA-Football
Победа "Черноморца" 1:0. Возможны вы удивленны, но лично у нас нет уверенности, что после победы над "Днепром-1" мы увидим новый "Кривбасс", стабильный "Кривбасс". В этом сезоне криворожане уже показывали яркие игры, после которых следовали провалы. Свой поединок 15-го тура "Черноморец" провел на три дня раньше, а на финишной прямой очень многое решает свежесть. Она, как и фактор домашнего поля (читай отсутствие переездов), будут за одесситами. Да и не стоит забывать, что против днепрян футболисты "Кривбасса" оставили очень много сил - как моральных, так и физических, и восполнить их за несколько дней - очень сложно.
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