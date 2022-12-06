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Закрываем полугодие. Рух - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7 декабря 2022

Украина
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Последний матч украинского первенства в 2022-м году

Закрываем полугодие. Рух - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7 декабря 2022

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Ну что, вот мы и добрались до завершающего матча первого полугодия украинского чемпионата. "Рух" и "Черноморец" не смогли провести очный поединок в отведенный срок, из-за чего вынужденны были задержаться дольше остальных. Теперь пока остальные отдыхают на каникулах, львовяне и одесситы будут играть холодным декабрьским днем, попытавшись как можно в лучшем настроении закрыть первую часть сезона.

Содержание

"Рух" 13:00 "Черноморец"

VBET-лига. 14-й тур
7 декабря, Львов, стадион "Украина"
Арбитр: В.Копиевский
Трансляция: канал "Униан"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Рух":

Прежде всего в первом полугодии львовяне запомнились намеренной ставкой на юных исполнителей. Главный тренер все дальше отводит от состава опытных игроков, будь то Федорчук, Белый или Панькив, предпочитая вместо них видеть воспитанников клуба. Эта ставка местами давала результат. "Рух" может показывать содержательный, и даже яркий футбол, вот только делает это короткими отрезками. Проверку дистанцией львовяне пока проваливают, а потому им нужно добавлять в плане зрелости, иначе ничего хорошего ждать не стоит.

Еще одна отличительная черта "Руха" - постоянные красные карточки. За 13 сыгранных поединков арбитр пять раз удалял "руховцев", в том числе трижды в четырех последних матчах. Перенесенный матч 14-го тура, например, из-за этого пропустит один из лидеров команды Юрий Климчук. В этом сезоне он играет в центре атаки, и теперь, скорее всего, Кучуку придется делать ставку на юного Карабина. В остальном не ждем глобальных перемен.

Ориентировочный состав: Ледвий - Роман, Холод, Слюбик, Мысык - Довгий, Сапуга, Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга - Карабин

  • "Черноморец":

Как и год назад, одесситы близки к тому, чтобы уйти зимовать рядом с зоной вылета. Правда общая ситуация ныне разная. Тогда "Черноморец" делал ставку на совсем юных арендованных игроков "Динамо". Да, были провалы и справедливая критика, но был какой-то шарм юности и желание все время играть на атаку. Ныне же непросто понять, что пытается построить Роман Григорчук на новом месте. Получается слабо как в плане атаки (лишь восемь забитых), так и в плане обороны. Последний матч против "Кривбасса", где одесситы минимально уступили в счете, лишь раз подтверждает тезис.

В игре прошлого тура красную карточку заработал основной защитник Джеймс, а потому Григорчук не сможет сделать на него ставку в эту среду. Вероятнее всего, на позицию центрбека вернется профильный Петько, ранее игравший опорника, в то время как одну из позиций в центре поля закроет Бобко. Также прогнозируем традиционные изменения в атаке.

Ориентировочный состав: Непогодов - Ермаков, Белый, Петько, Путря - Войтиховский, Политыло, Бобко - Бадибанга, Гладкий, Брагару

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
13 Рух 13 3 4 6 15-20 -5 13
15 Черноморец 14 2 4 8 8-18 -10 10

Статистика команд

  • "Рух":

Закрываем полугодие. Рух - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7 декабря 2022 - изображение 1

  • "Черноморец":

Закрываем полугодие. Рух - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7 декабря 2022 - изображение 2

Очные встречи

Закрываем полугодие. Рух - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7 декабря 2022 - изображение 3

"Рух" - "Черноморец": Ставки и коэффициенты

Parimatch
2.12
3.50
3.40
Сделать ставку
Favbet
2.20
3.65
3.10
Сделать ставку
VBET
2.25
3.76
3.18
Сделать ставку

Прогноз на матч "Рух" - "Черноморец" от UA-Football

Победа "Руха" 1:0. Ни одна из команд ныне не отличается стабильностью, да делать прогнозы на перенесенные матчи декабря всегда сложно. Но мы попробуем. Перед матчем среды чуть выигрышнее смотрится коллектив Кучука. Они выше идут в таблице, они играют дома, а также они имели куда больше времени на передышку. У одесситов явные проблемы с атакой, а потому даже не самую надежную защиту соперника они вряд ли смогут пробить.

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В статье: Черноморец (Одесса) Рух (Львов)
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