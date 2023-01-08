Ворскла может остаться без ключевого легионера уже в январе - СМИ

Полтавская "Ворскла", которая идет на девятой строчке турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, может потерять одного из ключевых легионеров первой половины сезона.

Ряды команды Виктора Скрипника может покинуть бразильский полузащитник Марлисон, который выступает за полтавский клуб на правах аренды.

Как сообщает издание Footboom, бразильский клуб " Фигейренсе", которому принадлежат права на полузащитника, готов досрочно отозвать футболиста из "Ворсклы".

В текущем сезоне Марлисон сыграл в 13 матчах на полтавский клуб, где успел отличиться тремя голами. Стоит отметить, что бразилец также выступал за харьковский "Металлист-1925".