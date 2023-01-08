Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла может остаться без ключевого легионера уже в январе - СМИ
Вероятно, бразильский полузащитник Марлисон досрочно вернется в "Фигейренсе"
Фото: Металлист 1925
Полтавская "Ворскла", которая идет на девятой строчке турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, может потерять одного из ключевых легионеров первой половины сезона.
Ряды команды Виктора Скрипника может покинуть бразильский полузащитник Марлисон, который выступает за полтавский клуб на правах аренды.
Как сообщает издание Footboom, бразильский клуб "Фигейренсе", которому принадлежат права на полузащитника, готов досрочно отозвать футболиста из "Ворсклы".
В текущем сезоне Марлисон сыграл в 13 матчах на полтавский клуб, где успел отличиться тремя голами. Стоит отметить, что бразилец также выступал за харьковский "Металлист-1925".
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- С бешеной ошибкой Алиссона. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2. Видео голов и обзор матча
- Украинский стронгмен Дмитриев погиб под Бахмутом
- Арсенал и Артета уверены в переходе Мудрика
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО