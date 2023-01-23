Динамо - Рапид. Анонс и прогноз контрольного матча на 24 января 2023

Подобно другим украинским клубам, киевское "Динамо" ведет подготовку к возобновлению второй части сезона. Столичный коллектив не будет играть в еврокубках весной, а потому все силы оставит на УПЛ, где пока у них дела идут так себе - лишь третье место, которое становится еще мрачнее из-за ухода Виктора Цыганкова в "Жирону". Вывод прост: зимние сборы для киевлян очень важны, отсюда и внимание к будущей встречи против венского "Рапида".

"Динамо" 16:00 "Рапид"

24 января, УТС, Турция

Трансляция: Youtube-канал "Динамо"

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Последние новости и составы

"Динамо":

Как мы уже писали выше, главной новостью, которая напрямую касается киевлян, стал уход Виктора Цыганкова в "Жирону" за пять миллионов евро. Оценивать сей трансфер для любой из сторон мы не будем (это уже было сделано за нас), куда важнее ныне понять, кто сможет заменить Цыганкова в "Динамо". Заменить номинально (по позиции), а также заменить по вкладу в игру (Виктор - второй бомбардир команды (девять голов) и главный ассистент (шесть голевых).

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Динамівці прибули до Анталії на зимовий тренувальний збір. ⚪️???? pic.twitter.com/yXlfimIyS2 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 21, 2023

Номинально справа в атаке могут сыграть многие - и универсал Караваев, и легионер Пэррис, который, правда, в первой части сезона на поле выходил редко, и непрофильные Кулач с Диалло, и даже Леднев. Последний вернулся из аренды и, вполне вероятно, свой шанс на сборах получит. Что касается отсутствующих, то давно вне игры Шапаренко, также против "Рапида" не сыграют Беседин и Бенито, которые сейчас находятся с повреждением. Есть вопросы и по Буяльскому, который восстановился лишь недавно.

Ориентировочный состав: Нещерет - Тымчик, Забарный, Попов, Вивчаренко - Сидорчук, Шепелев - Пэррис, Гармаш, Кабаев - Ванат

"Рапид":

Что мы знаем об австрийской команде? Знаем мы немало. "Рапид" - типичный "околотоп" австрийской Бундеслиги, идущий в нынешнем сезоне на четвертом месте. Точно так же как и год назад, когда они финишировали пятыми, обеспечив себе место в квалификации Лиги Конференций. Там, правда, случился провал, поскольку венский коллектив не преодолел "Вадуц".

Уже третьего февраля коллективу Зорана Баришича играть важный матч кубка Австрии против "Вольфсбергера", а после их еще и ждет лобовой поединок против "Штурма" (второе место в чемпионате). Учитывая этот факт, а также то, что ранее "Рапид" провел уже несколько поединков на сборах, венский клуб должен будет выглядеть свежее и увереннее. Ждем основу, пускай и без нескольких травмированных игроков (Хофманн, Косцелник, Шик).

Ориентировочный состав: Хедль - Фалльманн, Моорманн, Виммер, Ауэр - Кершбаун, Пеич - Баич, Кнасмюлльнер, Грюлль - Циммерманн

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Расписание на сборах

На данный момент известны имена трех соперников "Динамо" на сборах. Имена остальных будут объявлены позже:

"Динамо" - "Рапид" (Вена, Австрия) . 24.01.2023, 16:00

. 24.01.2023, 16:00 "Динамо" - "Марибор" (Словения) . 28.01.2023, 16:00

. 28.01.2023, 16:00 "Динамо" - "Аустрия Лустенау" (Австрия). 31.01.2023, 16:00

Очные встречи

"Динамо" - "Рапид": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Динамо" - "Рапид" от UA-Football

Победа "Рапида" 2:1. Результаты на сборах редко говорят о теперешних силах двух команд, ведь стороны часто находятся в разных кондициях, а наставники по-разному оценивают значимость матчей, тасуя состав и пробуя новые наработки. "Рапиду" уже через десять дней выходить на поле в официальных матчах, в то время как "Динамо" только начинает свой путь на сборах. Соперник точно будет свежее, но и от киевлян отрезками можно ждать чего-то интересного. Потому ставим на то, что обе команды точно смогут забить.