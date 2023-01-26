Шахтер - Копер. Анонс и прогноз контрольного матча на 27 января 2023

Один из двух оставшихся украинских представителей в еврокубках, донецкий "Шахтер", продолжает свою подготовку на турецких сборах, надеясь набрать максимальные обороты к старту весенней части сезона. Во второй половине кампании у "горняков" много дел - нужно и борьбу за золото вести ("Днепр-1" впереди, но отставание не критичное), и в Лиге Европы не ударить в грязь лицом ("Ренн" - не самый простой оппонент, "Динамо" подтвердит). В общем, сборы команда Йовичевича должна провести максимально продуктивно, отсюда и такой интерес к игре против словенского "Копера".

"Шахтер" 16:30 "Копер"

27 января, УТС, Турция

Трансляция: Youtube-канал ФК "Шахтер"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

В зимнее трансферное окно "горняки" стали участниками двух важных переходов. Во-первых, как вы наверняка знаете, команду за приличную сумму покинул Михаил Мудрик, который теперь играет за лондонский "Челси". Был и громкий трансфер на вход - Ярослав Ракицкий вернулся в "Шахтер", и, есть такая вероятность, станет сменщиком Николая Матвиенко. Если, конечно, последний таки окажется в "Брайтоне".

⚽ Наступний матч на зборах – у п'ятницю! ⚒ 27 січня о 16:30 «Шахтар» зустрінеться з «Копером».



???? Дивіться трансляцію гри в мобільному додатку FC Shakhtar і на нашому YouTube-каналі: https://t.co/yn6PBsmGA1.#ШахтарКопер #Shakhtar pic.twitter.com/xyBK8dP1Tp — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 26, 2023

Ранее "Шахтер" уже провел матч на сборах в Турции, проиграв "Аустрии". Игроки были не в лучших кондициях, находясь под нагрузками, а потому критиковать их за 1:2 смысла нет. Вероятно, против "Копера" Йовичевич решит выпустить более основной состав, не прибегая к серьезным экспериментам.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Назарина - Зубков, Бондаренко, Крыськив - Сикан

"Копер":

Второй матч на турецких сборах "горняки" проведут против непростого оппонента. На зимнюю паузу "Копер" ушел в качестве второй команды чемпионата Словении, опережая, к примеру, тот же "Марибор", который год назад был чемпионом. Правда за золото в этом году "Копер" вряд ли сумеет побороться - отставание от "Олимпии" ныне равно 13 очкам.

Свои сборы "Копер" начал куда раньше "Шахтера", проведя несколько захватывающих игр. Были и 4:4 против "Осиека", и 3:2 против "Радомлье", и даже встреча с луганской "Зарей" (минимальная победа коллектива ван Леувена). Учитывая, что "Коперу" уже вскоре возвращаться к официальным играм, мы спрогнозируем, что их состав будет максимально приближен к основному. К примеру, мы ждем на поле экс-вингера "Черноморца" Руди Пожега, который, увы, за одесситов дебютировать не смог из-за начала военных действий.

Ориентировочный состав: Голубович - Палчич, Новоселец, Шимчак, Павлович - Коррейя, Котник, Осуджи - Пожег, Яшарагич, Краинович

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Расписание на сборах

На турецких сборах "Шахтер" уже провел один матч, минимально уступив "Аустрии". Точно известно, что вперед коллектив Йовичевича ожидают встречи против еще четырех оппонентов, одним из которых как раз и станет "Копер".

"Шахтер" – "Аустрия" 1:2. (20 января, 16:30)

(20 января, 16:30) "Шахтер" – "Копер". (27 января, 16:30)

(27 января, 16:30) "Шахтер" – "Лудогорец". (31 января, 16:30)

(31 января, 16:30) "Шахтер" – "Сараево". (1 февраля, 16:30)

(1 февраля, 16:30) "Шахтер" – "Динамо" (Тбилиси). (8 февраля, 10:00)

"Шахтер" - "Копер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Копер" от UA-Football

Ничья 2:2. На турецких сборах "Копер" запомнился несколькими веселыми матчами, в которых команда много атаковала сама, и давала атаковать сопернику. Для "Шахтера", когда тот находится в идеальной форме, такой соперник подходит просто идеально, однако пока игроки под нагрузками, магии и конструктива от них ждать не стоит. Да и отсутствие Михаила Мудрика тоже не играет на руку команде Йовичевича. Потому и ставим на ничейный матч, в котором будет забито немало голов.