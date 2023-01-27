Динамо - Марибор. Анонс и прогноз контрольного матча на 28 января 2023

Киевское "Динамо" продолжает свою подготовку на турецких сборах. Да, первая игра у представителя Украины не задалась, однако результаты в контрольных играх - вещь своеобразная и очень противоречивая. Потому и разгром от "Рапида" близко к сердцу принимать не стоит, тем более что скоро столичная команда проведет еще несколько встреч в рамках подготовки к весенней части сезона. Ближайшим соперником команды Луческу станет титулованный словенский "Марибор".

"Динамо" 16:00 "Марибор"

28 января, УТС, Турция

Трансляция: Youtube-канал "Динамо"

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Последние новости и составы

"Динамо":

0:4 от "Рапида" шокировали рядовых болельщиков, однако последующие комментарии игроков "Динамо" должны были немного успокоить общественность. Все же киевляне ныне играют под серьезными нагрузками, а потому вряд ли готовы показывать содержательную игру. С другой стороны, 0:4 - это всегда неприятно, особенно учитывая игру украинской команды в атаке.

Робота триває ???? ⚪️???? pic.twitter.com/DgUivlMTp7 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 25, 2023

Против "Рапида" на месте экс-лидера Цыганкова вышел Александр Караваев, и вполне возможно, именно своего главного универсала Луческу видит первым выбором на этой позиции. Вне игры остаются Шапаренко, Беседин, Бенито, также к ним добавился Лонвейк. Помимо этого, есть вопросы и касательно Виталия Буяльского, который давно работает в общей группе, но прошлый матч пропустил. Точно не сыграет Владислав Кулач, который днями покинул "Динамо".

Ориентировочный состав: Нещерет - Кравченко, Забарный, Попов, Дубинчак - Сидорчук, Шепелев - Караваев, Буяльский, Диалло - Ванат

"Марибор":

У 16-кратного чемпиона Словении (рекордный показатель среди всех команд) этот сезон получается непростым. Клуб поочередно вылетел из квалификации ЛЧ (0:1 против "Шерифа), ЛЕ (0:3 против "ХИКа") и ЛК (0:1 против "Клужа"), после чего невнятно стартовал в чемпионате и даже сменил главного тренера. По итогу, зимовать "Марибор" ушел лишь четвертым, отстав от "Омонии" на 15 очков.

Vračanje po bolezni: na četrtkovem treningu v večjem obsegu zraven tudi Jan Repas. Nemanja Mitrović in Luka Uskoković z aktivnostmi predvidoma začenjata v petek.#MiSkupajEnoSmo #PripraveZima2023 pic.twitter.com/q6hKVOFv7P — NK Maribor (@nkmaribor) January 26, 2023

Киевское "Динамо" станет далеко не первым оппонентом "Марибора" на текущих сборах. Ранее коллектив Дамира Крзнара успел обыграть "Алюминий" и "Чукарички", а также сыграть вничью против "Славии". Также интересно, что уже через несколько дней словенцам играть против другого украинского гранда - контрольная встреча с "Шахтером" состоится первого февраля.

Ориентировочный состав: Юг - Милец, Ватсон, Ускокович, Сикошек - Кронаветер, Антолич - Божич, Лаушич, Брниц - Випотник

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Расписание на сборах

На данный момент известны имена трех соперников "Динамо" на сборах. В первой игре коллектив Луческу проиграл.

"Динамо" - "Рапид" (Вена, Австрия) 0:4

"Динамо" - "Марибор" (Словения) . 28.01.2023, 16:00

. 28.01.2023, 16:00 "Динамо" - "Аустрия Лустенау" (Австрия). 31.01.2023, 16:00

"Динамо" - "Марибор": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Динамо" - "Марибор" от UA-Football

Победа "Марибора" 2:1. Наш прогноз основан не столько на силе двух команд в идеальном состоянии, сколько на текущих кондициях. Как мы писали перед игрой "Динамо" против "Рапида" - киевский клуб лишь вначале своего пути на сборах, к тому же, команда Луческу стала хуже играть сзади и теперь позволяет сопернику создавать гораздо больше моментов у своих владений. А потому поставим на то, что минимальный триумф в будущей встрече останется за представителями Словении.