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Динамо - Марибор. Анонс и прогноз контрольного матча на 28 января 2023

Украина
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Встреча самых титулованных клубов Украины и Словении

Динамо - Марибор. Анонс и прогноз контрольного матча на 28 января 2023

Фото: ФК Динамо

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает свою подготовку на турецких сборах. Да, первая игра у представителя Украины не задалась, однако результаты в контрольных играх - вещь своеобразная и очень противоречивая. Потому и разгром от "Рапида" близко к сердцу принимать не стоит, тем более что скоро столичная команда проведет еще несколько встреч в рамках подготовки к весенней части сезона. Ближайшим соперником команды Луческу станет титулованный словенский "Марибор".

Содержание

"Динамо" 16:00 "Марибор"

28 января, УТС, Турция
Трансляция: Youtube-канал "Динамо"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Динамо":

0:4 от "Рапида" шокировали рядовых болельщиков, однако последующие комментарии игроков "Динамо" должны были немного успокоить общественность. Все же киевляне ныне играют под серьезными нагрузками, а потому вряд ли готовы показывать содержательную игру. С другой стороны, 0:4 - это всегда неприятно, особенно учитывая игру украинской команды в атаке.

Против "Рапида" на месте экс-лидера Цыганкова вышел Александр Караваев, и вполне возможно, именно своего главного универсала Луческу видит первым выбором на этой позиции. Вне игры остаются Шапаренко, Беседин, Бенито, также к ним добавился Лонвейк. Помимо этого, есть вопросы и касательно Виталия Буяльского, который давно работает в общей группе, но прошлый матч пропустил. Точно не сыграет Владислав Кулач, который днями покинул "Динамо".

Ориентировочный состав: Нещерет - Кравченко, Забарный, Попов, Дубинчак - Сидорчук, Шепелев - Караваев, Буяльский, Диалло - Ванат

  • "Марибор":

У 16-кратного чемпиона Словении (рекордный показатель среди всех команд) этот сезон получается непростым. Клуб поочередно вылетел из квалификации ЛЧ (0:1 против "Шерифа), ЛЕ (0:3 против "ХИКа") и ЛК (0:1 против "Клужа"), после чего невнятно стартовал в чемпионате и даже сменил главного тренера. По итогу, зимовать "Марибор" ушел лишь четвертым, отстав от "Омонии" на 15 очков.

Киевское "Динамо" станет далеко не первым оппонентом "Марибора" на текущих сборах. Ранее коллектив Дамира Крзнара успел обыграть "Алюминий" и "Чукарички", а также сыграть вничью против "Славии". Также интересно, что уже через несколько дней словенцам играть против другого украинского гранда - контрольная встреча с "Шахтером" состоится первого февраля.

Ориентировочный состав: Юг - Милец, Ватсон, Ускокович, Сикошек - Кронаветер, Антолич - Божич, Лаушич, Брниц - Випотник

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Расписание на сборах

На данный момент известны имена трех соперников "Динамо" на сборах. В первой игре коллектив Луческу проиграл.

  • "Динамо" - "Рапид" (Вена, Австрия) 0:4
  • "Динамо" - "Марибор" (Словения). 28.01.2023, 16:00
  • "Динамо" - "Аустрия Лустенау" (Австрия). 31.01.2023, 16:00

"Динамо" - "Марибор": Ставки и коэффициенты

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3.60
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3.75
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3.85
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Прогноз на матч "Динамо" - "Марибор" от UA-Football

Победа "Марибора" 2:1. Наш прогноз основан не столько на силе двух команд в идеальном состоянии, сколько на текущих кондициях. Как мы писали перед игрой "Динамо" против "Рапида" - киевский клуб лишь вначале своего пути на сборах, к тому же, команда Луческу стала хуже играть сзади и теперь позволяет сопернику создавать гораздо больше моментов у своих владений. А потому поставим на то, что минимальный триумф в будущей встрече останется за представителями Словении.

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В статье: Марибор Динамо (Киев) Прогнозы
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