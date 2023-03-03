Александрия - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 марта 2023

Игра первой и пятой команды априори претендует на статус центральной в туре. Однако матч "Александрии" и "Днепра-1" богат и на другие факторы, один из которых - персона главного тренера "горожан" Руслана Ротаня. Днепр для него точно не чужой город, ведь в составе тогда еще "Днепра" Руслан Петрович провел более 400 матчей и даже претендовал на победу в УПЛ и Лиге Европы. Да, нынешний "Днепр-1" - это немного о другом, однако будущий матч все равно будет очень важен для молодого тренера "Александрии".

Читайте также Мотивация Луческу на фоне ухода лидеров и амбиции Днепра-1. Как зимовали топы УПЛ

Днепрян так же возглавляет молодой наставник, который в первой половине сезона удивил больше остальных. Коллектив Кучера уверенно прошелся почти по всем командам УПЛ осенью, выиграв 11 матчей из 14-ти. Ныне "Днепр-1" - лидер таблицы и один из главных претендентов на золото, вот только конкуренты днепрян не дремлют, а значит удерживать лидерство будет очень непросто.

"Александрия" 12:00 "Днепр-1"

VBET-лига. 16-й тур

4 марта, Александрия, стадион "Ника"

Арбитр: М.Козыряцкий

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Александрия":

Посвящение Руслана Ротаня в наставники "горожан" прошло весело. Менее недели назад "Александрия" на своем поле принимала "Металлист 1925" в рамках перенесенного поединка первого круга. Игра подарила немало эмоций и закончилась с боевым счетом 3:3. "Александрия" забила первой, однако после пропустила трижды, сумев лишь под конец взять хотя бы один бал на своем поле. Бросилось в глаза, что пока "горожане" далеки от звания "самой слаженной команды Украины", однако характер никуда не делся. Несмотря на омоложение состава.

Одним из антигероев игры против "Металлиста 1925" стал молодой кипер Горох. Он вряд ли сыграет в субботу, ведь "Александрия" таки сумела заявить на сезон более опытного Никиту Шевченко, на которого и будет делаться основная ставка. Также под конец трансферного окна клуб договорился с "Шахтером" о полноценном трансфере форварда Кулакова. Андрей точно укрепит команду, однако пока неизвестно готов ли он выйти с первых минут. Вероятно, матч в субботу в основе начнет Кобзар, забивший гол в ворота "Металлиста 1925".

Ориентировочный состав: Шевченко - Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Цуриков - Михайленко, Рыбалка, Мустафаев - Калитвинцев, Кобзар, Волошин

"Днепр-1":

Днепряне тоже успели сыграть в официальных матчах в 2023-м году, причем сделали это дважды. Клуб впервые в своей истории вышел в евровесну, однако долго там не задержался, проиграв по сумме двух встреч "АЕКу" из Ларнаки (0:1, 0:0). В обоих матчах лидер УПЛ слабо смотрелся в игре на атаку, однако учитывая травму Артема Довбика, который пропускал второй поединок, ничего странного в этом нет. Проблема скорее в том, что "Днепр-1" так и не нашел адекватного сменщика для главного футболиста.

Завтра, 4 березня, дніпряни проведуть матч у Прем'єр-лізі

⚽️ Прем'єр-ліга, 16-й тур

⚔️ Олександрія ???? #Дніпро1

???? 4/3, 12:00

???? Стадіон Ніка, Олександрія

???? Сетанта pic.twitter.com/cqFK5TarNN — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) March 3, 2023

Руководство днепрян неплохо поработало на трансферном рынке, дабы решить проблему с короткой скамейкой запасных, мешавшей Кучеру в первой части сезона. Хайнер, Пеглоу и Матаррита точно были взяты под основу, а Евгений Пасич, Каплиенко, Подлепенец и Танковский усилят резерв и точно пригодятся по ходу всего второго круга. Главный вопрос перед будущим матчем - готов ли вернуться в строй Артем Довбик. В СМИ говорилось, что форвард сможет сыграть против "Александрии", однако если он готов не будет, то впереди снова вынужденно выйдет Алексей Гуцуляк.

Ориентировочный состав: Валеф - Хайнер, Сваток, Сарапий, Амаш - Бабенко, Рубчинский - Гуцуляк, Пихаленок, Пеглоу - Довбик

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Днепр-1 14 11 2 1 31-10 +21 35 5 Александрия 14 7 4 3 26-22 +4 25

Статистика команд

"Александрия":

"Днепр-1":

Очные встречи

"Александрия" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" - "Днепр-1" от UA-Football

Победа "Днепра-1" 2:0. В первой игре года "горожане" показали две вещи: первая, команда только начинает строится; вторая, у команды много проблем в обороне. "Металлист 1925" не сильно часто атакуя сумел забил трижды, а теперь представьте, что будет, когда ворота хозяев начнут штурмовать Довбик и компания. "Днепр-1" так же неидеально показал себя в 2023-м году, однако если лидеры будут в форме, а Кучеру удастся успокоить и настроить своих подопечных, им мало что может помешать побеждать. Тем более, что в обороне днепряне играют очень добротно.