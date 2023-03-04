Верес - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 марта 2023

Последние года - далеко не самые успешные в славной карьере одесского "Черноморца". Клуб тяжело возвращался в УПЛ из Первой Лиги, а когда таки смог это сделать, выбрал поначалу не самый верный путь с приглашением воспитанников "Динамо", а после того, как курс был изменен, в стране началась война, легионеры разъехались, а "моряки" остались в яме. И даже легендарный Роман Григорчук не может исправить положение - команда завершила полугодие предпоследней, не показав при этом слаженной игры осенью. Иногда кажется, что набор игроков не очень подходит стилю Григорчука, однако сам коуч прогибаться так же не хочет.

"Верес" - куда более стабильный проект, который изначально делал ставку на средних футболистов, объединенных вокруг персоны тренера. С Виртом ровенчане прошли и вторую, и первую лигу, а год назад хорошо показали себя в УПЛ, по делу закрепившись в середине таблицы. Там же они находятся и сейчас, и вряд ли хотят отдавать свое. А потому одесситам на чужом поле придется очень несладко.

"Верес" 14:00 "Черноморец"

VBET-лига. 16-й тур

4 марта, Ровно, стадион "Авангард"

Арбитр: В.Романов

Трансляция: "Setanta Sport+"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Setanta Sport"/OTT-платформа "Setanta Sport"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Верес":

Ровенчане не сильно изменились за время войны. Да, в команде произошли некоторые кадровые перестановки, однако они остались верны своему стилю, благодаря чему и ушли зимовать десятым, имея один из самых дешевых составах в лиге. Стоит, правда, констатировать тот факт, что временами "Верес" плохо, как для себя, играл в обороне, из-за чего терял очки против команд, с которыми ранее не имел проблем. Наверняка из-за этого клуб так активно зимой усилял заднюю линию, подписав двух правых и двух центральных защитников.

Среди потерь можно выделить уход Сергийчука, Мирошника и Сергея Шестакова, которым точно можно найти замену. А вот продажа Евгения Пасича в "Днепр-1" еще скажется - один из двух близнецов был самым универсальным в команде, и мог сыграть не только на флангах атаки, но и обороны. В субботу Вирт не сможет рассчитывать на двух игроков - Владислава Шарая и Семена Вовченко. Оба дисквалифицированы, а их места должны будут занять Пасич и Маткобожик. На позиции форварда ждем не юного Гайдучика, а опытного Шестакова, который чаще забивал на сборах.

Ориентировочный состав: Когут - Гагун, Курко, Маткобожик, Квасный - Кучеров, Клец - Дахновский, С.Шарай, Пасич - Шестаков

"Черноморец":

Одесситы в первом круге провели 15 игр, набрав в сумме лишь 11 балов. По потерянным очкам коллектив Григорчука - худший в УПЛ, опережая "Львов" благодаря тому, что пока удалось провести на один матч больше. Особенно сильно удручала игра в атаке, ведь "моряки" отличились всего десять раз. Лишь в последнем туре осени смог забить Юсов (дубль "Руху"), провалился Гладкий, временами старались Брагару и Наумец. Последний, к слову, покинул команду, перейдя в "Металлист".

"Черноморец" немного усилился зимой, подписав в центр поля Задою и Демченко. Не факт, что оба будут играть много, но точно смогут расширить скамейку запасных. Как и юный Алефиренко, не сумевший прижиться в "Заре". Учитывая проблемы в атаке, свой шанс Даниил точно получит. Ну а главным трансфером для всей Одессы стало возвращение Авагимяна, которого арендовали у "Александрии". Артур может стать спасителем для Григорчука, и лично у нас нет никаких сомнений, что он сыграет в старте уже против "Вереса".

Ориентировочный состав: Непогодов - Путря, Ермаков, Белый, Селин - Войтиховский, Задоя, Политыло - Брагару, Юсов, Авагимян

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 10 Верес 15 5 2 8 17-20 -3 17 15 Черноморец 15 2 5 8 10-20 -10 11

Статистика команд

"Верес":

"Черноморец":

Очные встречи

"Верес" - "Черноморец": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Верес" - "Черноморец" от UA-Football

Победа "Вереса" 1:0. У нас нет сомнений, что на стадионе "Авангард" в субботу не будет феерии. Одесситы ныне в непростом положении, в то время как ровенчане в принципе предпочитают надежность, а не яркости. Шансов на победу больше у хозяев - "Верес" куда больше похож на цельную команду, Вирт давно работает с игроками и имеет длинную скамейку запасных. А потому поставим на то, что команды повторят результат первого круга. Тогда минимальный триумф был за "Вересом".