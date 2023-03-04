Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 марта 2023
У команды Григорчука ныне немало проблем
Фото: НК Верес
Последние года - далеко не самые успешные в славной карьере одесского "Черноморца". Клуб тяжело возвращался в УПЛ из Первой Лиги, а когда таки смог это сделать, выбрал поначалу не самый верный путь с приглашением воспитанников "Динамо", а после того, как курс был изменен, в стране началась война, легионеры разъехались, а "моряки" остались в яме. И даже легендарный Роман Григорчук не может исправить положение - команда завершила полугодие предпоследней, не показав при этом слаженной игры осенью. Иногда кажется, что набор игроков не очень подходит стилю Григорчука, однако сам коуч прогибаться так же не хочет.
"Верес" - куда более стабильный проект, который изначально делал ставку на средних футболистов, объединенных вокруг персоны тренера. С Виртом ровенчане прошли и вторую, и первую лигу, а год назад хорошо показали себя в УПЛ, по делу закрепившись в середине таблицы. Там же они находятся и сейчас, и вряд ли хотят отдавать свое. А потому одесситам на чужом поле придется очень несладко.
"Верес" 14:00 "Черноморец"
VBET-лига. 16-й тур
4 марта, Ровно, стадион "Авангард"
Арбитр: В.Романов
Трансляция: "Setanta Sport+"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Setanta Sport"/OTT-платформа "Setanta Sport"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
-
"Верес":
Ровенчане не сильно изменились за время войны. Да, в команде произошли некоторые кадровые перестановки, однако они остались верны своему стилю, благодаря чему и ушли зимовать десятым, имея один из самых дешевых составах в лиге. Стоит, правда, констатировать тот факт, что временами "Верес" плохо, как для себя, играл в обороне, из-за чего терял очки против команд, с которыми ранее не имел проблем. Наверняка из-за этого клуб так активно зимой усилял заднюю линию, подписав двух правых и двух центральных защитников.
Среди потерь можно выделить уход Сергийчука, Мирошника и Сергея Шестакова, которым точно можно найти замену. А вот продажа Евгения Пасича в "Днепр-1" еще скажется - один из двух близнецов был самым универсальным в команде, и мог сыграть не только на флангах атаки, но и обороны. В субботу Вирт не сможет рассчитывать на двух игроков - Владислава Шарая и Семена Вовченко. Оба дисквалифицированы, а их места должны будут занять Пасич и Маткобожик. На позиции форварда ждем не юного Гайдучика, а опытного Шестакова, который чаще забивал на сборах.
Ориентировочный состав: Когут - Гагун, Курко, Маткобожик, Квасный - Кучеров, Клец - Дахновский, С.Шарай, Пасич - Шестаков
-
"Черноморец":
Одесситы в первом круге провели 15 игр, набрав в сумме лишь 11 балов. По потерянным очкам коллектив Григорчука - худший в УПЛ, опережая "Львов" благодаря тому, что пока удалось провести на один матч больше. Особенно сильно удручала игра в атаке, ведь "моряки" отличились всего десять раз. Лишь в последнем туре осени смог забить Юсов (дубль "Руху"), провалился Гладкий, временами старались Брагару и Наумец. Последний, к слову, покинул команду, перейдя в "Металлист".
"Черноморец" немного усилился зимой, подписав в центр поля Задою и Демченко. Не факт, что оба будут играть много, но точно смогут расширить скамейку запасных. Как и юный Алефиренко, не сумевший прижиться в "Заре". Учитывая проблемы в атаке, свой шанс Даниил точно получит. Ну а главным трансфером для всей Одессы стало возвращение Авагимяна, которого арендовали у "Александрии". Артур может стать спасителем для Григорчука, и лично у нас нет никаких сомнений, что он сыграет в старте уже против "Вереса".
Ориентировочный состав: Непогодов - Путря, Ермаков, Белый, Селин - Войтиховский, Задоя, Политыло - Брагару, Юсов, Авагимян
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|10
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17-20
|-3
|17
|15
|Черноморец
|15
|2
|5
|8
|10-20
|-10
|11
Статистика команд
-
"Верес":
-
"Черноморец":
Очные встречи
"Верес" - "Черноморец": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Верес" - "Черноморец" от UA-Football
Победа "Вереса" 1:0. У нас нет сомнений, что на стадионе "Авангард" в субботу не будет феерии. Одесситы ныне в непростом положении, в то время как ровенчане в принципе предпочитают надежность, а не яркости. Шансов на победу больше у хозяев - "Верес" куда больше похож на цельную команду, Вирт давно работает с игроками и имеет длинную скамейку запасных. А потому поставим на то, что команды повторят результат первого круга. Тогда минимальный триумф был за "Вересом".
Популярное сейчас
- Украинскому дерби не быть. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.03.23
- Источник: ФИФА может разрешить легионерам в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами из Украины
- 17-летний украинский голкипер подписал контракт с бразильским Атлетико Паранаэнсе
- Динамо – Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 04.03.2023
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО