Металлист - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.03.2023

Обе команды имели довольно насыщенный зимний перерыв. "Металлист" отдавал игроков "Днепру-1", приглашая им на замену новых исполнителей. А "Рух" жил, прежде всего, предчувствием матчей юношеской команды в Юношеской лиге УЕФА.

Там львовяне успели в этом году пережить и безумные эмоции радости (от победы над "Интером") и горькие чувства уныния (из-за поражения от "Интера"). А "Металлист", кроме игроков, обновил состав и на тренерском мостике, доверив управление Перице Огненовичу. Все это суммарно дает немало вводных данных, но не дает решения. Решение возможно только на футбольном поле.

В воскресенье, пятого марта, "Металлист" и "Рух" (основная команда) наконец-то продемонстрируют все свои зимние достояния (или, наоборот, потери).

УПЛ. 16-й тур. 05.03.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Игорь Пасхал

"Металлист" 13:00 "Рух"

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Новости "Металлиста"

Таким как раньше "Металлист" точно не будет. Это априори невозможно, ведь зимой харьковчане потеряли многих игроков. В "Днепр-1" перешли Танковский, Подлепенец, Каплиенко и Федорив. В другом направлении были отправлены Даниил Кныш и Александр Рыбка. Это шесть игроков, которые формировали основной или приближенный к основному состав.

Единственное, что радует харьковских болельщиков – это тот факт, что, по крайней мере, количественно клуб сумел компенсировать потери. Причем пришли на замену ушедшим не только украинцы, но и легионеры. Защитник Вернаттус, полузащитники Пати и Мишелс уже заявлены за команду на УПЛ. Как и новички-украинцы Бойчук, Александр Николишин, Владислав Наумец, Даниил Ермолов. Осталось всего ничего: определить, как этот набор футболистов будет действовать на поле.

В спаррингах мы видели разный "Металлист". Вряд ли есть смысл моделировать результаты товарищеских игр – на официальные. Но точно есть смысл поглядывать на спарринги при формировании ориентировочного состава на "Рух". Здесь ждем нескольких новичков, но не легионеров.

С примечанием, что Егор Демченко дисквалифицирован.

Ориентировочный состав: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Картушов – Ралюченко, Чидомере – Коркишко, Бойчук, Наумец – Прядун

Новости "Руха"

Юношеская команда – не взрослая, но выступлениями своих юношей в еврокубках жил весь клуб. Нельзя сказать, что раздел между U19 и взрослой командой у львовян условный, но некоторые лидеры юношеского коллектива уже очень уверенно чувствуют себя среди основных игроков "Руха". В частности, Марко Сапуга, Виталий Роман, Богдан Слюбик имеют с полдесятка - десяток матчей УПЛ в этом сезоне, а ряд других игроков – с немного меньшим, но тоже опытом.

С одной стороны, вылет из Юношеской лиги УЕФА разгружает команду, снимает с нее дополнительное физическое бремя. С другой, непонятно, в каком моральном состоянии подойдут молодые игроки к чемпионату после этой неудачи. Но у "Руха" есть на кого положиться и кроме этих игроков. Уже опытному и забивному Таллесу попытается помочь новичок Эдсон. Есть еще один бразильский новичок, но он будет помогать не в нападении, а в защите – Джефферсон Винисиус.

На одного из своих столбов в этом матче "Рух" все-таки положиться не сможет. Речь об Алексее Довгом, заработавшем дисквалификацию в первой части сезона. Довольно ощутимая потеря.

Ориентировочный состав: Панькив – Роман, Слюбик, Сапуга, Мысык – Притула, Рунич, Таллес, Альваренга, Соломон-Отабор – Климчук

"Металлист" – "Рух". Статистика личных встреч

Для "Металлиста" и "Руха" это будет вторая личная встреча на официальном уровне. Первая состоялась, как нетрудно догадаться, в первом круге текущего чемпионата. Тогда победили харьковчане со счётом 2:1.

Личные встречи :

24.08.2022. УПЛ

"Рух" – "Металлист" 1:2

Голы: Климчук 41 – Подлепенец 37, Прядун 66

"Металлист" – "Рух". Последние матчи команд

"Металлист" неудачно закончил первую часть сезона. И безвыигрышная серия охватила более пяти матчей. Восемь, если быть точным. Примечательно, что в последних пяти официальных матчах "Металлист" не забивал.

Совершенно логично, что болельщики ожидают от команды выступления "с чистой страницы". Новый этап можно приурочить к дебюту нового главного тренера.

"Рух" недалеко убежал: победил только однажды в последних шести официальных поединках взрослой команды. Хотя у львовян в последнее время не так уж много поражений, однако ничейный синдром, учитывая турнирное положение, команде Леонида Кучука не на руку. Надо побеждать.

"Металлист" – "Рух". Турнирное положение команд

А турнирное положение таково, что "Рух" ненамного опережает прямую зону вылета. И находится точно в зоне переходных матчей. А "Металлист" – сосед "Руха", хотя в первой части первого круга команды вроде бы были на разных полюсах. И казалось, что выполняют разные задачи. Но нет…

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 15 11 3 1 33-12 +21 36 0 2 Шахтер 14 10 3 1 33-12 +21 33 0 3 Динамо 15 9 3 3 24-13 +11 30 0 4 Заря 15 8 4 3 32-22 +10 28 0 5 ФК Александрия 15 7 5 3 28-24 +4 26 0 6 Кривбасс 16 6 3 7 12-16 -4 21 0 7 Колос 16 5 5 6 14-19 -5 20 0 8 Металлист 1925 15 4 7 4 16-20 -4 19 0 9 Ворскла 15 5 3 7 18-20 -2 18 0 10 Верес 16 5 2 9 18-23 -5 17 0 11 Металлист 15 4 4 7 15-23 -8 16 0 12 Черноморец 16 3 5 8 13-21 -8 14 0 13 Рух 14 3 5 6 17-22 -5 14 0 14 ФК Минай 15 3 5 7 11-19 -8 14 0 15 Ингулец 14 3 4 7 12-18 -6 13 0 16 ФК Львов 14 2 3 9 9-21 -12 9 0

"Металлист" – "Рух". Ставка и коэффициенты

"Металлист" – "Рух". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Трудно прогнозировать победу какой-либо из команд. У "Металлиста" произошло очень много изменений, что априори не позволит сразу поймать свой ритм. Надо сначала сыграться. А "Рух" в гостевых матчах обычно не раскрывается, тем более после долгого зимнего перерыва. Будет хорошо, если хотя бы по одному голу команды забьют. На это и поставим – тотал меньше 2,5.