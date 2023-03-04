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Металлист - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.03.2023
Металлист - Рух: Прогноз и анонс матча ⋉ 05.03.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
Обе команды имели довольно насыщенный зимний перерыв. "Металлист" отдавал игроков "Днепру-1", приглашая им на замену новых исполнителей. А "Рух" жил, прежде всего, предчувствием матчей юношеской команды в Юношеской лиге УЕФА.
Там львовяне успели в этом году пережить и безумные эмоции радости (от победы над "Интером") и горькие чувства уныния (из-за поражения от "Интера"). А "Металлист", кроме игроков, обновил состав и на тренерском мостике, доверив управление Перице Огненовичу. Все это суммарно дает немало вводных данных, но не дает решения. Решение возможно только на футбольном поле.
В воскресенье, пятого марта, "Металлист" и "Рух" (основная команда) наконец-то продемонстрируют все свои зимние достояния (или, наоборот, потери).
УПЛ. 16-й тур. 05.03.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Игорь Пасхал
"Металлист" 13:00 "Рух"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция – УНИАН, FootballHab
Новости "Металлиста"
Таким как раньше "Металлист" точно не будет. Это априори невозможно, ведь зимой харьковчане потеряли многих игроков. В "Днепр-1" перешли Танковский, Подлепенец, Каплиенко и Федорив. В другом направлении были отправлены Даниил Кныш и Александр Рыбка. Это шесть игроков, которые формировали основной или приближенный к основному состав.
Единственное, что радует харьковских болельщиков – это тот факт, что, по крайней мере, количественно клуб сумел компенсировать потери. Причем пришли на замену ушедшим не только украинцы, но и легионеры. Защитник Вернаттус, полузащитники Пати и Мишелс уже заявлены за команду на УПЛ. Как и новички-украинцы Бойчук, Александр Николишин, Владислав Наумец, Даниил Ермолов. Осталось всего ничего: определить, как этот набор футболистов будет действовать на поле.
В спаррингах мы видели разный "Металлист". Вряд ли есть смысл моделировать результаты товарищеских игр – на официальные. Но точно есть смысл поглядывать на спарринги при формировании ориентировочного состава на "Рух". Здесь ждем нескольких новичков, но не легионеров.
С примечанием, что Егор Демченко дисквалифицирован.
Ориентировочный состав: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Картушов – Ралюченко, Чидомере – Коркишко, Бойчук, Наумец – Прядун
Новости "Руха"
Юношеская команда – не взрослая, но выступлениями своих юношей в еврокубках жил весь клуб. Нельзя сказать, что раздел между U19 и взрослой командой у львовян условный, но некоторые лидеры юношеского коллектива уже очень уверенно чувствуют себя среди основных игроков "Руха". В частности, Марко Сапуга, Виталий Роман, Богдан Слюбик имеют с полдесятка - десяток матчей УПЛ в этом сезоне, а ряд других игроков – с немного меньшим, но тоже опытом.
С одной стороны, вылет из Юношеской лиги УЕФА разгружает команду, снимает с нее дополнительное физическое бремя. С другой, непонятно, в каком моральном состоянии подойдут молодые игроки к чемпионату после этой неудачи. Но у "Руха" есть на кого положиться и кроме этих игроков. Уже опытному и забивному Таллесу попытается помочь новичок Эдсон. Есть еще один бразильский новичок, но он будет помогать не в нападении, а в защите – Джефферсон Винисиус.
На одного из своих столбов в этом матче "Рух" все-таки положиться не сможет. Речь об Алексее Довгом, заработавшем дисквалификацию в первой части сезона. Довольно ощутимая потеря.
Ориентировочный состав: Панькив – Роман, Слюбик, Сапуга, Мысык – Притула, Рунич, Таллес, Альваренга, Соломон-Отабор – Климчук
"Металлист" – "Рух". Статистика личных встреч
Для "Металлиста" и "Руха" это будет вторая личная встреча на официальном уровне. Первая состоялась, как нетрудно догадаться, в первом круге текущего чемпионата. Тогда победили харьковчане со счётом 2:1.
Личные встречи:
24.08.2022. УПЛ
"Рух" – "Металлист" 1:2
Голы: Климчук 41 – Подлепенец 37, Прядун 66
"Металлист" – "Рух". Последние матчи команд
"Металлист" неудачно закончил первую часть сезона. И безвыигрышная серия охватила более пяти матчей. Восемь, если быть точным. Примечательно, что в последних пяти официальных матчах "Металлист" не забивал.
Совершенно логично, что болельщики ожидают от команды выступления "с чистой страницы". Новый этап можно приурочить к дебюту нового главного тренера.
"Рух" недалеко убежал: победил только однажды в последних шести официальных поединках взрослой команды. Хотя у львовян в последнее время не так уж много поражений, однако ничейный синдром, учитывая турнирное положение, команде Леонида Кучука не на руку. Надо побеждать.
"Металлист" – "Рух". Турнирное положение команд
А турнирное положение таково, что "Рух" ненамного опережает прямую зону вылета. И находится точно в зоне переходных матчей. А "Металлист" – сосед "Руха", хотя в первой части первого круга команды вроде бы были на разных полюсах. И казалось, что выполняют разные задачи. Но нет…
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|15
|11
|3
|1
|33-12
|+21
|36
|0
|2
|Шахтер
|14
|10
|3
|1
|33-12
|+21
|33
|0
|3
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|24-13
|+11
|30
|0
|4
|Заря
|15
|8
|4
|3
|32-22
|+10
|28
|0
|5
|ФК Александрия
|15
|7
|5
|3
|28-24
|+4
|26
|0
|6
|Кривбасс
|16
|6
|3
|7
|12-16
|-4
|21
|0
|7
|Колос
|16
|5
|5
|6
|14-19
|-5
|20
|0
|8
|Металлист 1925
|15
|4
|7
|4
|16-20
|-4
|19
|0
|9
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|-2
|18
|0
|10
|Верес
|16
|5
|2
|9
|18-23
|-5
|17
|0
|11
|Металлист
|15
|4
|4
|7
|15-23
|-8
|16
|0
|12
|Черноморец
|16
|3
|5
|8
|13-21
|-8
|14
|0
|13
|Рух
|14
|3
|5
|6
|17-22
|-5
|14
|0
|14
|ФК Минай
|15
|3
|5
|7
|11-19
|-8
|14
|0
|15
|Ингулец
|14
|3
|4
|7
|12-18
|-6
|13
|0
|16
|ФК Львов
|14
|2
|3
|9
|9-21
|-12
|9
|0
"Металлист" – "Рух". Ставка и коэффициенты
"Металлист" – "Рух". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Трудно прогнозировать победу какой-либо из команд. У "Металлиста" произошло очень много изменений, что априори не позволит сразу поймать свой ритм. Надо сначала сыграться. А "Рух" в гостевых матчах обычно не раскрывается, тем более после долгого зимнего перерыва. Будет хорошо, если хотя бы по одному голу команды забьют. На это и поставим – тотал меньше 2,5.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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