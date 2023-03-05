Металлист 1925 - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5 марта 2023

Донецкий "Шахтер" имеет уникальный шанс возглавить турнирную таблицу уже в это воскресенье. Нужно не так и много - обыграть в номинально гостевой игре харьковский "Металлист 1925", что позволит набрать три бала. Днепряне днем ранее поделили очки с "Александрией" и теперь отрыв равен лишь трем балам. То есть, любая победа "Шахтера" в день воскресный выведет коллектив Йовичевича на вершину. Сумеет ли этому помешать команда Эдмара - Голодюка?

"Металлист 1925" 14:00 "Шахтер"

VBET-лига. 16-й тур

5 марта, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: А.Шандор

Трансляция: "Setanta Sport+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

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Последние новости и составы

"Металлист 1925":

Харьковчане успели стартовать в 2023-м году, причем сделали это в достаточно ярком поединке. Коллектив Эдмара и Голодюка отправился к "Александрии", дабы провести перенесенный матч шестого тура. Вышло познавательно: "1925" пропустил первым, после сумел забить три, однако преимущество не удержал, сыграв по итогу вничью с шестью голами. Главный вывод по итогам 90 минут - харьковчане классно распоряжаются моментами, однако слабо играют у своих ворот. А "Шахтер" давить будет сильно.

Ожидаем возвращения в старт Курило, который после дисквалификации должен укрепить оборону "Металлиста 1925". Наставник команды после матча с "Александрией" говорил о ряде вынужденных замен, особенно в контексте яркого кипера Мозиля. Сам вратарь говорил, что у него несерьезное повреждение, однако далеко не факт, что он выйдет в воскресенье. Как и Габелок, пропустивший недавний матч с "Александрией".

Ориентировочный состав: Сидоренко - Жичиков, Курило, Безуглый, Шершень - Русин, Вачиберадзе, Мартынюк, Бычек, Ременюк - Дудик

"Шахтер":

Ни одна из украинских команд не играла так часто в 2023-м году, как донецкий клуб. Команда Йовичевича провела двухматчевую дуэль против "Ренна" в ЛЕ, сумев пройти дальше благодаря серии пенальти, а после одолела "Минай", забив в их ворота четыре гола. Кажется, что "Шахтер" ныне на ходу, однако в каждом из матчей года "горняки" проваливались в обороне, после чего защиту вынужден был подстраховывать Трубин. Правда и сам голкипер успел отметиться небольшим ляпом .

Швед и Крыськив понемногу возвращаются в общую группу команды, однако маловероятно, что кто-то из них сыграет против харьковчан. Впереди у команды также важный матч Лиги Европы, а потому Йовичевичу придется грамотно распределять силы игроков. Свой шанс, к примеру, могут с первых минут получить Назарина, Топалов или Тейлор. А вот Ризныку остается и дальше ждать своего дебюта - Трубин ныне не подводит.

Ориентировочный состав: Трубин - Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Назарина - Зубков, Судаков, Топалов - Сикан

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 2 Шахтер 14 10 3 1 33-12 +21 33 8 Металлист 1925 15 4 7 4 16-20 -4 19

Статистика команд

"Металлист 1925":

"Шахтер":

Очные встречи

"Металлист 1925" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. Если честно, особой интриги ожидать не стоит. "Горняки" ныне на подъеме, если не игровом, то моральном. Игроки стараются играть красиво и свободно, и у них частенько это получается. Да, "Металлист 1925" с приходом новых тренеров стал очень опасен на контратаках, однако готовы ли они сдерживать натиск гранда на протяжении 90 минут? Мы не уверенны. Ставим на то, что во время одного из выпадов харьковчане забить сумеют, но по итогу победа достанется номинальным гостям.