Ворскла - Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ за 5.03.2023

Неудачный старт "Динамо" и "Днепра-1" в весенней части сезона открывает перед "Зарей" широкие перспективы. Луганская команда может неожиданно вклиниться в борьбу за место в Лиге Чемпионов не на словах, а на деле. Но амбиции следует подтвердить убедительной игрой в противостоянии с командой своего бывшего тренера. Виктор Скрипник шел в "Ворсклу" с целью вести борьбу за медали, но первая часть сезона откровенно не удалась полтавчанам. Поэтому он в свою очередь будет доказывать, что для построения конкурентного коллектива ему просто требовалось время, которое он получил зимой.

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5 марта. Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр – Евгений Арановский

"Ворскла" 13:00 "Заря"

Телетрансляция – OTT-платформа Setanta Sports

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Новости "Ворсклы"

Главная новость полтавчан этой зимой – трансфер Дмитрия Ризныка в "Шахтер". Излишне объяснять, каким важным для команды был голкипер. На замену пришел Пономаренко из "Львова", но более вероятно, что наконец-то свой шанс закрепиться в основе получит Исенко. Что касается других кадровых вопросов, то ушли легионеры Тотре, Толи и Зайков, а также украинские игроки, не игравшие определяющей роли в команде.

С другой стороны, пришли два неизвестных бразильца – центрбек Лукас Рамирес и вингер Рикарду Лопес. Оценить их уровень сможем уже прямо на поле, но тот факт, что в выходной для всей команды они штурмовали тренажерный зал на базе, обнадеживает. Важным дополнением в состав может стать вернувшийся из аренды из Китая Ибрахим Кане.

Во время сборов "Ворскла" не поражала результативностью – всего 9 забитых голов в 10 матчах. Как следствие полтавчане шесть раз играли вничью со своими оппонентами. Но как раз в последнем перед отъездом из Турции матче команда Скрипника уверенно победила крепкую "Ригу" (2:0).

Заметим, что в этом матче из-за дисквалификации не сыграет Артем Челядин, осенью стабильный игрок основы. В центре поля его может заменить, например, Скляр, или Юрченко сыграет ниже, а в качестве атакующего хавбека выйдет Кане или Олийнык.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Пердута, Яворский, Рамирес, Кравец – Скляр, Павлюк – Лопес, Юрченко, Сефери – Степанюк

Новости "Зари"

Интересно, что и "Заря", и "Ворскла" завершали заграничные сборы поединком с одним и тем же соперником – "Ригой". Если полтавчане победили 2:0, то луганчане проиграли 2:4. В общем, команда Патрика ван Леувена проводила контрольные поединки не слишком убедительно – проиграла 6 из 10, в частности, последние 4. Понятно, что команда играла под нагрузками, а тренер экспериментировал с составом, но результат настораживает.

Между тем, "Заря" провела достаточно активную трансферную кампанию. Луганчане простились с семью игроками, среди которых более или менее регулярно играл только Максим Лунев. На их место пришли девять новичков. Наиболее заметный, конечно, Никита Бурда, который должен реанимировать собственную карьеру и помочь в защите луганчанам. Не лишним на фланг будет Павел Полегенько. Кирилл Дришлюк из "Александрии" и Алексей Хахлев из "Миная" добавят выбор в центре поля. Эдуарду Геррейру из тель-авивского "Маккаби" станет альтернативой Русину и Нагнойному в атаке.

Впрочем, в первом после перерыва матчи вряд ли будут серьезные изменения в стартовом составе – скорее всего мы увидим тех самых игроков, которые добывали результат в прошлом году. Под вопросом только позиция голкипера – Александр Сапутин на сборах навязал серьезную конкуренцию Мацапуре. Ну и нельзя не упомянуть отсутствие Олега Данченко, у которого возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Вантух – Бражко, Мышнев – Антюх, Булеца, Кирюханцев – Русин

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Статистика противостояния

После провозглашения Независимости "Ворскла" и "Заря" сыграли между собой 34 поединка. Статистика почти равна: 10 побед полтавчан, 12 ничьих и 12 побед луганцев. Общий счет 35:41. Интересно, что ровно 6 лет назад - 5 марта 2017-го - "Ворскла" уступила "Заре" 1:2. В марте команды встречались четыре раза и полтавчане ни разу не выиграли - два поражения и два ничьих.

Матч первого круга завершился победой "Зари" со счетом 3:1. Тогда дублем отличился Безбородько, еще один гол у Назарины, обоих в команде давно нет. За "Ворсклу" забивал Олийнык.

Последние пять матчей (официальных)

"Ворскла":

23.11.2022. УПЛ. "Шахтер" – "Ворскла" 3:2

19.11.2022. УПЛ. "Колос" – "Ворскла" 1:2

13.11.2022. УПЛ. "Ворскла" – "Днепр-1" 1:1

09.11.2022. УПЛ. "Кривбасс" – "Ворскла" 1:0

04.11.2022. УПЛ. "Ворскла" – "Львов" 1:0

"Заря":

01.12.2022. УПЛ. "Заря" – "Колос" 2:2

27.11.2022. УПЛ. "Заря" – "Минай" 1:1

18.11.2022. УПЛ. "Заря" – "Александрия" 4:1

13.11.2022. УПЛ. "Шахтер" – "Заря" 2:2

08.11.2022. УПЛ. "Ингулец" – "Заря" 1:0

Положение в турнирной таблице

"Ворскла" занимает девятую строчку, но в случае победы поднимется на шестую. "Заря" же сможет обойти "Динамо", если получит три очка.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 15 11 3 1 33-12 +21 36 2 Шахтер 14 10 3 1 33-12 +21 33 3 Динамо 16 9 3 4 24-15 +9 30 4 Заря 15 8 4 3 32-22 +10 28 5 ФК Александрия 15 7 5 3 28-24 +4 26 6 Кривбасс 16 6 3 7 12-16 -4 21 7 Колос 16 5 5 6 14-19 -5 20 8 Металлист 1925 15 4 7 4 16-20 -4 19 9 Ворскла 15 5 3 7 18-20 -2 18 10 Верес 16 5 2 9 18-23 -5 17 11 Ингулец 15 4 4 7 14-18 -4 16 12 Металлист 15 4 4 7 15-23 -8 16 13 Черноморец 16 3 5 8 13-21 -8 14 14 Рух 14 3 5 6 17-22 -5 14 15 ФК Минай 15 3 5 7 11-19 -8 14 16 ФК Львов 14 2 3 9 9-21 -12 9

Котировки букмекеров

Прогноз на матч "Ворскла" – "Заря"

Игра состоится в Александрии, таким образом, стадион "Ника" примет третий матч за неделю. Первый поединок этой серии проходил в условиях большого количества осадков. Почему это важно? Потому что есть подозрение, что качество газона будет не самым высоким. После турецких полей командам нужно время на адаптацию. Это наталкивает на мысль, что много голов мы не увидим. Ну и всегда трудно определить фаворита после столь длительного перерыва. Более стабильный состав у "Зари", но на отдельных позициях преимущество может быть у "Ворсклы". Рискнем предположить, что в итоге будет зафиксирована ничья 1:1.