Минай - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.03.2023

Ни "Минай", ни "Александрия" в 2023-м году еще не побеждали. Однако имеют разное настроение. Закарпатцы после разгрома от "Шахтера" (1:4) в очередной раз проиграли в УПЛ своему прямому конкуренту "Львову", тогда как "Александрия" сумела зацепиться за ничью с лидером турнирной таблицы "Днепром-1". Сергей Кравченко после той игры не скрывал положительных эмоций, а Владимир Шаран был разочарован не реализацией голевых моментов своими подопечными. В очном поединке обоим соперникам некуда отступать. Закарпатцам необходимо брать очки в борьбе за выживание, "Александрия" должна добавлять, учитывая желание сохранить за собой еврокубковое место. Кроме того, у этих команд достаточно интересная история личных встреч. Так что вряд ли футбол будет пресным.

УПЛ. 17-й тур

11.03.2023. Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Алексей Деревинский

"Минай" 13:00 "Александрия"

Текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>

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Новости "Миная"

Двух матчей хватило, чтобы резко скатиться из безопасной зоны турнирной таблицы в прямую зону вылета. Более того, по потерянным очкам "Минай" находится на последнем месте, что явно не соответствует амбициям Владимира Шарана. Он продолжает гнуть свою линию, пытаясь организовать свой коллектив и отработать действия до автоматизма. Однако кадровое наполнение не может не сказываться.

Вернее, низкое качество кадрового наполнения. Зимой "Минай" потерял Эльдара Кулиева и Алексея Хахлева – двух системообразующих игроков. Конечно, появились Мельник и Булеза, теоретически как для "Миная" являющиеся игроки весьма приличного уровня. Однако это не прямая замена потерям. А во-вторых, новичкам нужно время для адаптации в команде.

Трудно прогнозировать стартовый состав "Миная". После игры со "Львовом" Владимир Шаран говорил о накрывшей команду эпидемии. В частности, проблемы со здоровьем были у Назария Воробчака, Богдана Чуева, Александра Мельника, Олега Горина, Антона Байдала, Дмитрия Немчанинова, Даниила Колесника, Игоря Гончара, Михаила Шишки, Александра Кемкина. Надолго выпал голкипер Герман Пеньков. Непонятное состояние Дмитрия Трубочкина. На матч с "Шахтером" у него была дисквалификация, на матч со "Львовом" не попал в заявку. Как удалось выяснить, у него проблемы с коленом.

Владимир Шаран вынужден был использовать тактику с тремя центральными защитниками и двумя латералями из-за нехватки фланговых футболистов. Сейчас, очевидно, "Минай" вернется к более традиционной схеме.

Ориентировочный состав: Бандура – Гончар, Горин, Немчанинов, Булеза – Виттенчук, Твердохлеб, Петько – Гечев, Воробчак – Вишневский

Новости "Александрии"

У Руслана Ротаня много хлопот. Уже нужно думать о матчах молодежной и национальной сборных, но и в "Александрии" от тренера требуют результат. В первых двух матчах календарного года горожанам точно хватило характера: команда добыла две ничьи, проигрывая в ходе игр.

С "Днепром-1" ничья весьма почетная, а вот с "Металлистом 1925" нужна была победа. Хотя смягчающим обстоятельством был тот факт, что это был первый матч после долгого зимнего перерыва и первый матч после смены тренерского штаба вообще. Против "Миная" ничья "Александрию" точно не устроит. Но надо быть бдительным, потому что Закарпатье – не очень гостеприимный регион для представителя центральной Украины (в футбольном плане). Два официальных матча (из двух вообще) против "Миная" "Александрия" здесь проиграла.

С составом проблем у Руслана Ротаня вроде бы нет. Как им быть, если тренер может позволять себе держать в запасе такого игрока как Кирилл Ковалец. Против "Днепра-1" не начинал в основе и новичок Андрей Кулаков. Попал под ротацию даже Андрей Цуриков – один из самых стабильных футболистов "Александрии" вообще. На "Минай" прогнозируем оптимальный с посторонней точки зрения состав, но учитываем, что Ротань находится в поиске и не отказывается от экспериментов.

Ориентировочный состав: Шевченко – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков – Михайленко, Рыбалка – Калитвинцев, Мустафаев, Третьяков – Кобзарь

"Минай" - "Александрия". Статистика личных встреч

"Александрия" имеет преимущество в статистике личных встреч, но бросается в глаза статистика матчей горожан именно в Ужгороде: две игры – два поражения. Случились они на "Авангарде" (что в областном центре). В этот раз матч состоится на сельской "Минай-Арене", но не суть важно. С одной стороны, "Александрии" важно отомстить за предыдущие закарпатские неудачи (дважды по 0:1), с другой – важно не терять холодную голову и планомерно доказывать свой класс.

"Минай" - "Александрия". Последние матчи команд

"Минай" проиграл два матча подряд, но перед тем трижды подряд не уступал в УПЛ, установив историческую для себя серию в элите. Но все эти серии уходят на второй план в контексте турнирной таблицы. Просто нужно набирать очки, чтобы на финишной прямой турнира не оказаться в безвыходном положении. Пока что "Минаю" нечем похвастаться в 2023-м году. Возможно, позитив принесет первый фактически (а не формально) домашний поединок года.

У "Александрии" свои проблемы – ни одной победы в последних четырех матчах. Поражение тоже только одно, но ничейный синдром, продолжающийся прямо сейчас, тоже не идет коллективу на пользу. Радует результативность. Пять голов в двух крайних матчах – это очень хороший показатель. Но пять пропущенных – очень плохой. Против "Миная", который в лиге забивает почти меньше всех (меньше только "Львов", но у него на один сыгранный матч меньше), делом чести является не пропустить.

"Минай" - "Александрия". Турнирное положение команд

Если гипотетически допустить, что в отложенном матче "Львов" получит три очка, то "Минай" будет последним в таблице. Хотя даже предпоследнее место, которое имеет место сейчас фактически, - это тоже не шоколад. А хуже всего для "Миная" то, что конкуренты добавляют на глазах: "Черноморец", "Ингулец", "Рух" в этом году уже побеждали при достаточно содержательной игре.

"Александрия" держится за пятую позицию, и если будет брать "свои" очки, то не потеряет места в зоне еврокубков. "Свои" – это такие, как против "Миная", даже с учетом гостевого статуса поединка. По потерянным очкам "Александрия" только на один пункт отстает от четвертого "Динамо", но пока рано говорить о реальной конкуренции с киевлянами.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 15 11 3 1 33-12 +21 36 0 2 Шахтер 15 11 3 1 40-12 +28 36 0 3 Заря 16 9 4 3 35-24 +11 31 0 4 Динамо 16 9 3 4 24-15 +9 30 0 5 ФК Александрия 15 7 5 3 28-24 +4 26 0 6 Кривбасс 16 6 3 7 12-16 -4 21 0 7 Колос 16 5 5 6 14-19 -5 20 0 8 Металлист 1925 16 4 7 5 16-27 -11 19 0 9 Ворскла 16 5 3 8 20-23 -3 18 0 10 Рух 15 4 5 6 19-23 -4 17 0 11 Верес 16 5 2 9 18-23 -5 17 0 12 Ингулец 15 4 4 7 14-18 -4 16 0 13 Металлист 16 4 4 8 16-25 -9 16 0 14 Черноморец 16 3 5 8 13-21 -8 14 0 15 ФК Минай 16 3 5 8 11-20 -9 14 0 16 ФК Львов 15 3 3 9 10-21 -11 12 0

"Минай" - "Александрия". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Александрии" 3:1. "Александрия" не испытывает проблем с созданием моментов и реализацией. По крайней мере, это показали два стартовых матча года. Поэтому "Минаю", линия защиты которого находится в процессе перестройки, вряд ли удастся не пропустить. Есть вероятность, что забьют гости более одного гола. Но и проблем с защитой не скроют. Так что предлагаем ставку на "обе забьют" или "тотал больше 2,5". Это не очевидные варианты, а поэтому привлекательные с точки зрения коэффициентов.