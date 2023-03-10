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Черноморец - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 марта 2023

Украина
(1 голосов)

Новая дуэль Одессы и Харькова

Черноморец - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 марта 2023

Фото: ФК Металлист 1925

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В одном из поединков 17-го тура украинского чемпионата сойдутся две команды, которые очень по-разному начали 2023-й год. "Черноморец" многие списали со счетов после ужасного первого круга и блеклой трансферной кампании, однако выездной победой против крепкого "Вереса", коллектив Григорчука показал, что считаться с ними все-таки нужно. "Металлист 1925" уходил зимовать в середине таблицы, после неплохо смотрелся против "Александрии" (итоговые 3:3), но последующие 0:7 против "Шахтера" не только заставили смеяться хейтеров, но и поставили под вопрос тренерский талант Эдмара и Голодюка. Думается, дуэт молодых наставников должен приготовить достойный ответ на недавнее фиаско.

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"Черноморец" 15:00 "Металлист 1925"

VBET-лига. 17-й тур
11 марта, Одесса, стадион "Черноморец"
Арбитр: А.Соловьян
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Содержание

Последние новости и составы

  • "Черноморец":

Одесситы более чем удачно стартовали во втором круге. К игре против "Вереса", которая ко всему прочему проходила на поле соперника, команда Григорчука подходила в статусе андердога, однако сумела не только надежно сыграть у своих ворот, что они ранее делали осенью, но и качественно реализовать свои моменты. С этим часто возникали трудности. По итогу, "моряки" впервые в сезоне забили трижды, по делу обыграв крепкого соперника. Это привело к мгновенному подъему из зоны вылета.

У "Черноморца" минимум проблем перед субботней игрой, однако это не означает, что Григорчук не освежит состав. Даниил Алефиренко отлично вышел на замену против "Вереса", забив решающий гол во втором тайме. Вероятно, с первых минут он заменит Штогрина, который снова не впечатлил. Есть вопросы касательно левого крыла атаки. Если Авагимян набрал форму, то его место в основе сомнению не поддается. Если ему все еще нужно время, то вместо него слева могут сыграть Юсов или Плакса.

Ориентировочный состав: Непогодов - Путря, Салюк, Гучек, Брагару - Васильев, Политыло, Кузык - Бадибанга, Алефиренко, Авагимян

  • "Металлист 1925":

Любой клуб переживает взлеты и падения. На прошедших выходных харьковчане были униженны "Шахтером", пропустив от украинского гранда семь безответных голов. Больно, согласны, но это всего один матч. "Металлист 1925" остался в середине таблицы, где, вероятнее всего, и планирует завершить сезон. Задача тренерского тандема - минимизировать последствия обидного фиаско, вернув команде душевное равновесие. Ну и немного "напихать" защитникам так же не помешало бы, ибо в некоторых моментах матча против "Шахтера" они играли откровенно плохо.

Без замен в будущем матче Эдмар и Голодюк не обойдутся. Благо травмированные понемногу возвращаются в строй. Против "Шахтера" во втором тайме вернулся Кравченко, а посреди недели снова начали работать в общей группе Габелок и Мозиль. Каждого из тройки ожидаем с первых минут. Как и Капинуса, который не вышел против "Шахтера" из-за арендного соглашения. Вероятнее всего, Дмитрий сыграет слева в обороне.

Ориентировочный состав: Мозиль - Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус - Русин, Габелок, Мартынюк, Кравченко, Бычек - Чирук

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
8 Металлист 1925 16 4 5 7 16-27 -11 19
14 Черноморец 16 3 5 8 13-21 -8 14

Статистика команд

  • "Черноморец":

Черноморец - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 марта 2023 - изображение 1

  • "Металлист 1925":

Черноморец - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 марта 2023 - изображение 2

Очные встречи

Черноморец - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 марта 2023 - изображение 3

"Черноморец" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты

Parimatch
2.70
3.45
2.55
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2.71
3.40
2.56
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2.81
3.55
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Прогноз на матч "Черноморец" - "Металлист 1925" от UA-Football

Ничья 1:1. После яркой победы, одесский клуб находится на моральном подъеме и точно захочет закрепить успех, поднявшись еще на несколько позиций в таблице. Это, вероятно, делает для кого-то их небольшим фаворитом будущего матча, однако мы бы не советовали недооценивать харьковский коллектив. Если Эдмар и Голодюк смогли быстро привести своих подопечных в чувства после 0:7, то шансы зацепиться за очки в субботу у команды точно будут. Они умеют играть на контрах и если минимизируют ошибки, то смогут навязать бой "Черноморцу". А потому ожидаем очень конкурентный матч.

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В статье: Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков) Прогнозы
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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
10.03.2023 в 20:29
8:0
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