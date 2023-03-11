Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 марта 2023

"Верес" и "Ворскла" одинаково начали свой путь во втором круге, проиграв первые поединки в 2023-м году. Особенно обидно должно быть полтавчанам, которые в 16-м туре смогли выжать максимум из стартового отрезка, забив два в ворота "Зари". И куда их это привело? К поражению, причем с решающим голом, пропущенным уже на 90+5-й. Часто случается, что подобные результаты сильно бьют по команде, однако если коллектив Скрипника все еще хочет в еврокубки, то оступаться им нельзя. Все попытки "Ворскла" использовала ранее.

"Верес" 13:00 "Ворскла"

VBET-лига. 17-й тур

12 марта, Ровно, стадион "Авангард"

Арбитр: Ю.Иванов

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Последние новости и составы

"Верес":

Жребий, как казалось изначально, сопутствовал команде Вирта, ведь сразу два стартовых матча в 2023-м году ровенчане проводят дома. Однако, кто внимательно следил за УПЛ в первой части сезона, должен помнить, что как раз таки дома "Верес" играет тяжело, особенно после возвращения на родной "Авангард". В шести домашних играх "красно-черные" набрали мизерный один бал. Хотя в матче против "Черноморца" они смотрелись бодренько, однако несколько провалов в обороне (после дальнего заброса и стандарта) привели к катастрофе - 1:3.

Вероятнее всего, поражение одесситам заставит Вирта немного изменить стартовый набор игроков. Есть все предпосылки полагать, что в запас отправится Гагун, проваливший игру против "Черноморца". Вместо него может появиться Квасный. Также после отсидки дисквалификации ждем в центре обороны Вовченко, а Лебеденко должен будет сменить в центре поля Станислава Шарая.

Ориентировочный состав: Когут - Балан, Вовченко, Маткобожик, Квасный - Клец, Кучеров - Дахновский, Лебеденко, Пасич - Гайдучик

"Ворскла":

Нынешний сезон складывается для полтавчан максимально неприятно. Мало того, что игрокам тяжело принять идеи нового наставника, а руководство (почетный президент Жеваго) имеет околофутбольные проблемы, из-за чего клуб для него отходит на второй план, так еще и полтавчане раз за разом теряют очки в концовках играх. Взять матч недельной давности - к 90-й минуте "Ворскла" вела 2:1 против "Зари", однако умудрился потерять все, пропустив два гола в компенсированное время. Явные проблемы - игровые и психологические.

В игре против "Зари" мы увидели немного обновленный состав полтавчан, в котором нашлось место зимним новичкам. Вероятно, Рикардо Лопес снова сыграет с первых минут, а вот шансов на появление у Лукаса Рамиреса ровно ноль - он заработал две желтые уже в дебютной игре за "зелено-белых". Нет точной информации касательно тех игроков "Ворсклы", которые не играли против "Зари". Если судить по официальному фото отчету тренировок, снова в общей группе работает Кравец, и если это так, то его выход слева в обороне очень бы помог команде. Особенно универсальному Скляру, который с фланга сможет вернуться на родную позицию в центре поля.

Ориентировочный состав: Исенко - Пердута, Чеснаков, Яворский, Кравец - Скляр, Юрченко - Родригес, Лопес, Сефери - Степанюк

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 9 Ворскла 16 5 3 8 20-23 -3 18 11 Верес 16 5 2 9 18-23 -5 17

Статистика команд

"Верес":

"Ворскла":

Очные встречи

"Верес" - "Ворскла": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Верес" - "Ворскла" от UA-Football

Победа "Ворсклы" 1:0. Против статистики идти сложно. Ровенчане добыли лишь одно очко в рамках домашних матчей в нынешнем сезоне, о чем нельзя не вспомнить в преддверие будущего матча. Но "Ворсклу" мы выделили фаворитом не только из-за этого. Команда Скрипника местами неплохо смотрелась в игре против "Зари", а положение в таблицы намекает на то, что нужно срочно начать побеждать. Если "Ворскла" забьет первой и не будет полностью отдавать инициативу, как было в концовке матча прошлого тура, то шансы взять три бала у них будут очень высокими.