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Кривбасс - Шахтер. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 12.03.2023
Чего ждать от матча Кривбасс – Шахтер, Украинская Премьер-лига, 12 марта 2023
фото - ФК Шахтар
"Шахтеру" сейчас не позавидуешь. В четверг – матч против "Фейеноорда", в котором откровенно пришлось страдать. Из Варшавы автобусом нужно добраться до Кривого Рога, сыграть в воскресенье и сразу отправляться обратно в Польшу, чтобы оттуда лететь в Нидерланды. Важно понимать, что шансы в противостоянии с роттердамцами есть. Учитывая факт возвращения нескольких основных игроков, они существенно увеличились, чем перед первым матчем. Но ведь и лидерство в УПЛ маячит на горизонте очень четко – нужно лишь победить "Кривбасс", который в свою очередь выиграл пять из шести последних официальных поединков. Способен ли Йовичевич правильно распределить силы, чтобы обыграть такого опытного оппонента, как Юрий Вернидуб?
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12 марта. Кривой Рог. Стадион "Горняк"
Арбитр: Екатерина Монзуль
"Кривбасс" 14:00 "Шахтер"
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
Новости команд
"Кривбасс"
В прошлом туре криворожцы обыграли "Колос" 1:0. Эта победа стала третьей для команды Юрия Вернидуба в чемпионате Украины. Интересно, что вторую часть сезона "Кривбасс" начинал без легионеров Дибанго и По, которые не смогли вовремя оформить визы и задержались в Молдове. Сейчас они присоединились к команде, но не факт, что они получат место в основе. У Дибанго шансов все же больше, учитывая его скорость и выносливость. Он в этом случае заменит на левом фланге обороны Стецькова. По хорошо известен Вернидубу по выступлениям в Беларуси, где у него была неплохая статистика. Но в Египте откровенно не пошло, так что 2022-й у Жана-Мореля выпал. Поэтому в игре против "Шахтера" спрогнозируем на правом фланге атаки Микитишина, тогда как ивуариец может выйти на замену.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Сарнавский – Якимец, В. Вернидуб, Бескоровайный, Дибанго – Капич, Банада – Микитишин, Татарков, Хомченовский – Устименко
"Шахтер"
"Шахтер" до Кривого Рога добирался более 14 часов. Это действительно утомительно, но вряд ли может быть оправданием для фаворита. В игре с "Фейенордом" не участвовали Конопля, Михайличенко и Бондарь – все трое должны выйти в основе, чтобы не терять игрового тонуса перед Роттердамом.
Траоре не будет играть из-за дисквалификации, значит, будет шанс для Сикана. Джурасек должен поменять Степаненко – кому-кому, а Тарасу отдых не помешает. Много натерпелся Судаков, ему альтернативой будет Назарина. Ну и Келси и Петряк (или Швед с Очеретько) всегда готовы подстраховать Зубкова и Крыськива.
Ориентировочный состав "Шахтера": Трубин – Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко – Джурасек – Келси, Бондаренко, Назарина, Петряк – Сикан
Последние матчи
"Кривбасс":
- 03.03.2023. УПЛ. "Кривбасс" – "Колос" 1:0
- 02.12.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Кривбасс" 0:1
- 28.11.2022. УПЛ. "Кривбасс" – "Днепр1" 2:1
- 20.11.2022. УПЛ. "Кривбасс" – "Металлист 1925" 0:2
- 14.11.2022. УПЛ. "Металлист" – "Кривбасс" 0:1
"Шахтер":
- 09.03.2023. ЛЕ. "Шахтер" – "Фейеноорд" 1:1
- 05.03.2023. УПЛ. "Металлист 1925" – "Шахтер" 0:7
- 28.02.2023. УПЛ. "Минай" – "Шахтер" 1:4
- 23.02.2023. ЛЕ. "Ренн" - "Шахтер" 2:1
- 16.02.2023. ЛЕ. "Шахтер" - "Ренн" 2:1
Статистика личных встреч
С нынешней версией "Кривбасса" "Шахтер" играл только раз – в первом круге чемпионата. Тогда команда Йовичевича дожала соперника только после удаления Татаркова, победный гол забил Бондаренко на 77-й минуте.
В Кривой Рог горняки приезжали 21 раз (в рамках чемпионата Украины), выиграли 12 матчей, но и тот "Кривбасс" (пропавший в 2013-м) регулярно давал бой – 6 раз побеждал, еще трижды фиксировалась ничья.
Турнирное положение
В настоящее время "Шахтер" имеет равное количество очков с "Днепром-1", но уступает по дополнительным показателям (по результату личной встречи). При этом команда Кучера на час раньше начнет матч с "Динамо". Но и следует отметить, что в случае поражения горняков отставание "Зари" по итогам тура сократится до двух очков.
"Кривбасс" пока шестой, его может обойти "Колос", а "Ворскла" может сравняться по очкам.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|15
|11
|3
|1
|33-12
|+21
|36
|2
|Шахтер
|15
|11
|3
|1
|40-12
|+28
|36
|3
|Заря
|17
|10
|4
|3
|38-25
|+13
|34
|4
|Динамо
|16
|9
|3
|4
|24-15
|+9
|30
|5
|ФК Александрия
|16
|7
|6
|3
|29-25
|+4
|27
|6
|Кривбасс
|16
|6
|3
|7
|12-16
|-4
|21
|7
|Металлист 1925
|17
|4
|8
|5
|17-28
|-11
|20
|8
|Колос
|16
|5
|5
|6
|14-19
|-5
|20
|9
|Ингулец
|16
|5
|4
|7
|16-19
|-3
|19
|10
|Ворскла
|16
|5
|3
|8
|20-23
|-3
|18
|11
|Рух
|15
|4
|5
|6
|19-23
|-4
|17
|12
|Верес
|16
|5
|2
|9
|18-23
|-5
|17
|13
|Металлист
|17
|4
|4
|9
|17-27
|-10
|16
|14
|Черноморец
|17
|3
|6
|8
|14-22
|-8
|15
|15
|ФК Минай
|17
|3
|6
|8
|12-21
|-9
|15
|16
|ФК Львов
|16
|3
|3
|10
|11-24
|-13
|12
Котировки букмекеров
Прогноз на матч
Сопутствующие факторы подсказывают, что матч будет непростым для горняков. Не надо говорить, что "Кривбасс" будет настраиваться очень серьезно – на кону подтверждение его амбиций. Учитывая желание Йовичевича сохранить силы на Роттердам, ожидаем широкую ротацию, а это всегда имеет последствия. Конечно, в победу "Кривбасса" верят заядлые поклонники своей команды, но почему бы не рискнуть с вариантом 1Х. Для тех, кто все же осторожнее, предлагаем присмотреться к варианту, что хозяина забьют гол.
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