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Кривбасс - Шахтер. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 12.03.2023

Украина
(1 голосов)

Чего ждать от матча Кривбасс – Шахтер, Украинская Премьер-лига, 12 марта 2023

Кривбасс - Шахтер. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 12.03.2023

фото - ФК Шахтар

Олександр Сапожніков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтеру" сейчас не позавидуешь. В четверг – матч против "Фейеноорда", в котором откровенно пришлось страдать. Из Варшавы автобусом нужно добраться до Кривого Рога, сыграть в воскресенье и сразу отправляться обратно в Польшу, чтобы оттуда лететь в Нидерланды. Важно понимать, что шансы в противостоянии с роттердамцами есть. Учитывая факт возвращения нескольких основных игроков, они существенно увеличились, чем перед первым матчем. Но ведь и лидерство в УПЛ маячит на горизонте очень четко – нужно лишь победить "Кривбасс", который в свою очередь выиграл пять из шести последних официальных поединков. Способен ли Йовичевич правильно распределить силы, чтобы обыграть такого опытного оппонента, как Юрий Вернидуб?

Содержание

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Кривбасс - Шахтер. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 12.03.2023 - изображение 112 марта. Кривой Рог. Стадион "Горняк"Кривбасс - Шахтер. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 12.03.2023 - изображение 2
Арбитр: Екатерина Монзуль

"Кривбасс" 14:00 "Шахтер"

Телетрансляция – Setanta Sports+
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Новости команд

"Кривбасс"

В прошлом туре криворожцы обыграли "Колос" 1:0. Эта победа стала третьей для команды Юрия Вернидуба в чемпионате Украины. Интересно, что вторую часть сезона "Кривбасс" начинал без легионеров Дибанго и По, которые не смогли вовремя оформить визы и задержались в Молдове. Сейчас они присоединились к команде, но не факт, что они получат место в основе. У Дибанго шансов все же больше, учитывая его скорость и выносливость. Он в этом случае заменит на левом фланге обороны Стецькова. По хорошо известен Вернидубу по выступлениям в Беларуси, где у него была неплохая статистика. Но в Египте откровенно не пошло, так что 2022-й у Жана-Мореля выпал. Поэтому в игре против "Шахтера" спрогнозируем на правом фланге атаки Микитишина, тогда как ивуариец может выйти на замену.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Сарнавский – Якимец, В. Вернидуб, Бескоровайный, Дибанго – Капич, Банада – Микитишин, Татарков, Хомченовский – Устименко

"Шахтер"

"Шахтер" до Кривого Рога добирался более 14 часов. Это действительно утомительно, но вряд ли может быть оправданием для фаворита. В игре с "Фейенордом" не участвовали Конопля, Михайличенко и Бондарь – все трое должны выйти в основе, чтобы не терять игрового тонуса перед Роттердамом.

Траоре не будет играть из-за дисквалификации, значит, будет шанс для Сикана. Джурасек должен поменять Степаненко – кому-кому, а Тарасу отдых не помешает. Много натерпелся Судаков, ему альтернативой будет Назарина. Ну и Келси и Петряк (или Швед с Очеретько) всегда готовы подстраховать Зубкова и Крыськива.

Ориентировочный состав "Шахтера": Трубин – Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко – Джурасек – Келси, Бондаренко, Назарина, Петряк – Сикан

Последние матчи

"Кривбасс":

  • 03.03.2023. УПЛ. "Кривбасс" – "Колос" 1:0
  • 02.12.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Кривбасс" 0:1
  • 28.11.2022. УПЛ. "Кривбасс" – "Днепр1" 2:1
  • 20.11.2022. УПЛ. "Кривбасс" – "Металлист 1925" 0:2
  • 14.11.2022. УПЛ. "Металлист" – "Кривбасс" 0:1

"Шахтер":

  • 09.03.2023. ЛЕ. "Шахтер" – "Фейеноорд" 1:1
  • 05.03.2023. УПЛ. "Металлист 1925" – "Шахтер" 0:7
  • 28.02.2023. УПЛ. "Минай" – "Шахтер" 1:4
  • 23.02.2023. ЛЕ. "Ренн" - "Шахтер" 2:1
  • 16.02.2023. ЛЕ. "Шахтер" - "Ренн" 2:1

Статистика личных встреч

С нынешней версией "Кривбасса" "Шахтер" играл только раз – в первом круге чемпионата. Тогда команда Йовичевича дожала соперника только после удаления Татаркова, победный гол забил Бондаренко на 77-й минуте.

В Кривой Рог горняки приезжали 21 раз (в рамках чемпионата Украины), выиграли 12 матчей, но и тот "Кривбасс" (пропавший в 2013-м) регулярно давал бой – 6 раз побеждал, еще трижды фиксировалась ничья.

Турнирное положение

В настоящее время "Шахтер" имеет равное количество очков с "Днепром-1", но уступает по дополнительным показателям (по результату личной встречи). При этом команда Кучера на час раньше начнет матч с "Динамо". Но и следует отметить, что в случае поражения горняков отставание "Зари" по итогам тура сократится до двух очков.

"Кривбасс" пока шестой, его может обойти "Колос", а "Ворскла" может сравняться по очкам.

# Команда И В Н П М РМ О
1 СК Днепр-1 15 11 3 1 33-12 +21 36
2 Шахтер 15 11 3 1 40-12 +28 36
3 Заря 17 10 4 3 38-25 +13 34
4 Динамо 16 9 3 4 24-15 +9 30
5 ФК Александрия 16 7 6 3 29-25 +4 27
6 Кривбасс 16 6 3 7 12-16 -4 21
7 Металлист 1925 17 4 8 5 17-28 -11 20
8 Колос 16 5 5 6 14-19 -5 20
9 Ингулец 16 5 4 7 16-19 -3 19
10 Ворскла 16 5 3 8 20-23 -3 18
11 Рух 15 4 5 6 19-23 -4 17
12 Верес 16 5 2 9 18-23 -5 17
13 Металлист 17 4 4 9 17-27 -10 16
14 Черноморец 17 3 6 8 14-22 -8 15
15 ФК Минай 17 3 6 8 12-21 -9 15
16 ФК Львов 16 3 3 10 11-24 -13 12

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Прогноз на матч

Сопутствующие факторы подсказывают, что матч будет непростым для горняков. Не надо говорить, что "Кривбасс" будет настраиваться очень серьезно – на кону подтверждение его амбиций. Учитывая желание Йовичевича сохранить силы на Роттердам, ожидаем широкую ротацию, а это всегда имеет последствия. Конечно, в победу "Кривбасса" верят заядлые поклонники своей команды, но почему бы не рискнуть с вариантом 1Х. Для тех, кто все же осторожнее, предлагаем присмотреться к варианту, что хозяина забьют гол.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Прогнозы
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Комментарии (1)
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Жажа the best (Харьков)
11.03.2023 в 23:06
Вся страна завтра за Кривбасс против монголо-татарской орды во главе с ватником сракицким! Вперед Кривбасс! Вперед Вернидуб! Напихай в рот сепарам тачку залуп!
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