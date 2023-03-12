Рух - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 марта 2023

Молодой и дико нестабильный "Рух" качественно показал себя неделю назад. Команда Кучука, средний возраст которой является наиболее юным в лиге, уверенно обыграл "Металлист". Пускай счет оставил вопросы (2:1), однако в плане моментов "Рух" показал себя отлично. Однако львовяне все еще крайне близки к зоне переходных матчей (всего плюс один от того же "Металлиста"), а потому им нужно укреплять положение в таблице. Впереди - домашний поединок против "Колоса", который неделю назад проиграл "Кривбассу". Маловероятно, что клуб планирует бороться за еврокубковую зону, однако при неудачных результатах даже место в середине таблицы может оказаться под вопросом.

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"Рух" 15:00 "Колос"

VBET-лига. 17-й тур

12 марта, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: А.Омельченко

Трансляция: канал "Setanta Sport+"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Setanta Sport"/OTT-платформа "Setanta Sport"

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Последние новости и составы

"Рух":

Львовяне весь сезон целенаправленно делают ставку на молодых игроков. И местами это работает. Клуб не проседает в плане результатов, немалое количество молодежи уже играет в основе взрослой команды, что оказывает положительно влияние на успехи юниорского коллектива в Юношеской лиге УЕФА. В первой игре 2023-го "Рух" по делу обыграл "Металлист", создав моментов на два матча вперед. Команду Кучука подводила лишь реализация, и кто знает, как завершился бы поединок, если бы не спасительный гол от 20-летнего форварда Карабина.

Ярослав точно выйдет в основе против "Колоса". И дело даже не в том, что это будет по-людски. Его главный конкурент в лице Климчука перебрал с желтыми карточками, а потому в воскресенье будет недоступен. В опорной зоне ожидается камбек опытного Довгого, забившего уже три гола в этом сезоне. Алексей пропустил прошлый матч из-за дисквалификации, однако теперь он готов снова сыграть в центре поля в паре с молодым Сапугой. Последний, к слову, уже дослужился до капитанской повязки.

Ориентировочный состав: Панькив - Лях, Дидык, Веремиенко, Мысык - Сапуга, Довгий - Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга - Карабин

"Колос":

Ковалевцы провели спорный матч против "Кривбасса". С одной стороны, мы увидели типичный "Колос" - боевой, достаточно скупой в атаке, однако компактный в обороне. Более того, еще при счете 0:0 коллектив Вышняка имел два достойных шанса, не сумев ни один из них конвертировать в забитый гол. За это и поплатились, пропустив после стандарта. Больше всего тренера и болельщиков клуба должна была напугать пассивность "бело-черных" после пропущенного. Клуб не создал ничего стоящего у чужих ворот, мог пропускать еще раз, что указывает на один факт - "Колос" поплыл. И вот это тревожный звонок. Интересно также, что уже на следующий день после матча УПЛ, "Колос" провел товарищеский матч против винницкой "Нивы", в котором вышли игроки, не сыгравшие или сыгравшие недостаточно против "Кривбасса".

У ковалевцев минимум кадровых проблем перед ближайшим поединком, однако вряд ли Ярослав Вышняк обойдется без замен. В прошедшем матче коуч опробовал схему с двумя центральными нападающими, правда ни один из них особо не удивил. Ставим на то, что против "Руха" как минимум Лысенко отправится в запас, вследствие чего его место займет юный Исаенко. Есть вероятность появления Ильина, который добавит движения на правом фланге. Не забываем и про Милько, который может освежить центр поля гостей.

Ориентировочный состав: Волынец - Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Емец - Ильин, Ореховский, Милько, Болбат - Исаенко, Безбородько

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 8 Колос 16 5 5 6 14-19 -5 20 11 Рух 15 4 5 6 19-23 -4 17

Статистика команд

"Рух":

"Колос":

Очные встречи

"Рух" - "Колос": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Рух" - "Колос" от UA-Football

Ничья 1:1. Львовяне сильнее понравились в первом матче 2023-го года, однако нельзя забывать об их нестабильности, которая сильно мешала "Руху" увереннее набирать очки осенью. Данный симптом быстро не лечится, а значит стоит ожидать переменчивых результатов. "Колос" остается достаточно опытной командой, большинство игроков которой не первый год играют вместе. Этот опыт и сыгранность могут помочь команде в воскресенье, а потому мы ставим на итоговую ничью, которая не станет проблемой ни для одного из коллективов.