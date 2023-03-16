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Металлист - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.03.2023
Металлист - Александрия: Прогноз и анонс матча ⋉ 17.03.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
Столкновение двух кризисных команд. Об "Александрии" уместнее говорить как о команде с черной полосой, но суть понятна. Подопечные Руслана Ротаня не выигрывают уже три тура подряд. "Металлист" имеет серию из десяти матчей без побед. Величины упадка несколько разные, но и спросы с команд разные. Харьковчанам просто нужно спастись от вылета (ведь нужно же, не правда ли?), тогда как "Александрия" стремится закончить соревнования в зоне еврокубков. Учитывая такие расклады, и будем строить предматчевые ожидания. "Металлист" – аутсайдер, "Александрия" – фаворит.
- "Металлист" 13:00 "Александрия"
- Новости "Металлиста"
- Новости "Александрии"
- "Металлист" – "Александрия". Статистика личных встреч
- "Металлист" – "Александрия". Последние матчи команд
- "Металлист" – "Александрия". Турнирное положение команд
- "Металлист" – "Александрия". Ставка и коэффициенты
- "Металлист" – "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. 18-й тур. 17.03.2023.
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Юрий Иванов
"Металлист" 13:00 "Александрия"
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Новости "Металлиста"
Трудно говорить что-либо о перспективах харьковчан. На поверхности – спортивный кризис. Команда, которая в последних десяти турах чемпионата Украины завоевала всего три очка, не выиграв ни одного поединка, не может оцениваться как грозная сила. Но СМИ говорят и о структурном кризисе. Мол, есть задержки по зарплате, непонятна ситуация с главным тренером…
В день матча кое-что прояснится. Если Перица Огненович действительно не выведет харьковчан на игру, то увидим уже пятого тренера / исполняющего обязанности тренера в течение одного сезона (Призетко, Ратий, Кобин, Огненович и …). Хотя есть вариант, что спасать ситуацию позовут кого-то из предшественников. Как бы то ни было, это точно признаки нездоровой атмосферы. И в такой ситуации "Металлисту" необходимо брать очки.
Желательно – все три, хотя, наверное, учитывая статус соперника, неплохим достижением будет считаться и ничья. "Металлисту" точно не поможет дисквалифицированный Пати. Но это не определяющая потеря. Еще на матч прошлого тура вернулся после дисквалификации Егор Демченко, но это команде не помогло не проиграть.
Ориентировочный состав: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Картушов – Ралюченко, Демченко, Чидомере – Бойчук, Наумец – Прядун
Новости "Александрии"
Ни разу в каденции Руслана Ротаня "Александрия" еще не проиграла. Но три ничьи – это то же самое, что одна победа и два поражения в трех играх. Тоже три очка. Поэтому серия априори не может считаться успешной.
Собственно, Руслан Ротань после ничьей с "Минаем" (1:1) и не излучал удовлетворенности (в отличие от Сергея Кравченко после ничьей с "Днепром-1"). Тогда тренер больше всего жаловался на склонность своих подопечных создавать себе проблемы самостоятельно. Это действительно правда, ведь такие голы, как привез Никита Шевченко – самоубийство. Зато уже после этого вратарь получил вызов в сборную Украины.
"Александрия" последний матч провела в Минае, сейчас играет в Ужгороде. То есть, на Закарпатье уже неделю. Такой календарь немного облегчил команде логистику, позволив время, не потраченное на переезды, направить на тренировочный процесс. С кадрами у Ротаня тоже полный порядок – нет дисквалифицированных, нет новых травм. Все условия для того, чтобы наконец-то победить.
Ориентировочный состав: Шевченко – Мирошниченко, Бондаренко, Бабогло, Цуриков – Рыбалка, Михайленко, Мустафаев – Калитвинцев, Третьяков – Кулаков
"Металлист" – "Александрия". Статистика личных встреч
"Старый" "Металлист", который был еще до реорганизации "Металла", имел с "Александрией" довольно богатую историю личных встреч. Было сыграно между командами около двадцати матчей. Уже после ребрендинга "Металла" команды сыграли между собой один официальный поединок: в первом круге текущего чемпионата. Харьковчане тогда победили 3:1 (голы забивали Панасенко, Прядун и Мизюк).
"Металлист" – "Александрия". Последние матчи команд
О серии харьковчан уже было сказано предостаточно. Десять матчей без побед – это глубокий кризис. Из последних пяти туров "Металлисту" удалось не проиграть только "Черноморцу" в гостях. Примечательно, что в последних двух поединках команда забивала, но проиграла.
Ничейный синдром проявился у "Александрии" еще до назначения Руслана Ротаня. Последний матч 2022-го календарного года тоже закончился мировой – 1:1 с "Рухом". В общей сложности четыре ничьи и одно поражение в последних пяти турах. "Александрии" следует побеждать, если она надеется сохранить за собой еврокубковое место.
"Металлист" – "Александрия". Турнирное положение команд
Нельзя говорить, что сейчас кто-то особенно дерзко давит на позицию горожан. Отрыв от шестого места – четыре очка. И это при условии, что у "Александрии" еще один матч в запасе. Преследователи нестабильны. Однако без побед развеется по ветру любой гандикап при любых условиях.
"Металлист" лишь на один балл опережает прямую зону вылета. И на одно очко отстает от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки (но у "Руха", который впереди – матч в запасе). В общем, в таблице движения возможны – нужно только брать очки.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|16
|12
|3
|1
|43-12
|+31
|39
|0
|2
|СК Днепр-1
|16
|11
|3
|2
|33-13
|+20
|36
|0
|3
|Заря
|17
|10
|4
|3
|38-25
|+13
|34
|0
|4
|Динамо
|17
|10
|3
|4
|25-15
|+10
|33
|0
|5
|ФК Александрия
|16
|7
|6
|3
|29-25
|+4
|27
|0
|6
|Колос
|17
|6
|5
|6
|15-19
|-4
|23
|0
|7
|Кривбасс
|17
|6
|3
|8
|12-19
|-7
|21
|0
|8
|Металлист 1925
|17
|4
|8
|5
|17-28
|-11
|20
|0
|9
|Ворскла
|17
|5
|4
|8
|22-25
|-3
|19
|0
|10
|Ингулец
|16
|5
|4
|7
|16-19
|-3
|19
|0
|11
|Верес
|17
|5
|3
|9
|20-25
|-5
|18
|0
|12
|Рух
|16
|4
|5
|7
|19-24
|-5
|17
|0
|13
|Металлист
|17
|4
|4
|9
|17-27
|-10
|16
|0
|14
|Черноморец
|17
|3
|6
|8
|14-22
|-8
|15
|0
|15
|ФК Минай
|17
|3
|6
|8
|12-21
|-9
|15
|0
|16
|ФК Львов
|16
|3
|3
|10
|11-24
|-13
|12
|0
"Металлист" – "Александрия". Ставка и коэффициенты
"Металлист" – "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Александрии" 2:1. Похоже, что второй раз на те же грабли "Александрия" не наступит. Если удастся не привезти гол в начале встречи, вполне вероятно, что команда Ротаня выиграет этот матч. Ставку можно сделать на первый гол в игре – он будет от номинальных гостей. После конфуза с "Минаем" "Александрия" будет внимательно действовать в защите. А впереди у команды все хорошо, забивать она умеет.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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