Металлист - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.03.2023

Столкновение двух кризисных команд. Об "Александрии" уместнее говорить как о команде с черной полосой, но суть понятна. Подопечные Руслана Ротаня не выигрывают уже три тура подряд. "Металлист" имеет серию из десяти матчей без побед. Величины упадка несколько разные, но и спросы с команд разные. Харьковчанам просто нужно спастись от вылета (ведь нужно же, не правда ли?), тогда как "Александрия" стремится закончить соревнования в зоне еврокубков. Учитывая такие расклады, и будем строить предматчевые ожидания. "Металлист" – аутсайдер, "Александрия" – фаворит.

УПЛ. 18-й тур. 17.03.2023.

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Юрий Иванов

"Металлист" 13:00 "Александрия"

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Новости "Металлиста"

Трудно говорить что-либо о перспективах харьковчан. На поверхности – спортивный кризис. Команда, которая в последних десяти турах чемпионата Украины завоевала всего три очка, не выиграв ни одного поединка, не может оцениваться как грозная сила. Но СМИ говорят и о структурном кризисе. Мол, есть задержки по зарплате, непонятна ситуация с главным тренером…

В день матча кое-что прояснится. Если Перица Огненович действительно не выведет харьковчан на игру, то увидим уже пятого тренера / исполняющего обязанности тренера в течение одного сезона (Призетко, Ратий, Кобин, Огненович и …). Хотя есть вариант, что спасать ситуацию позовут кого-то из предшественников. Как бы то ни было, это точно признаки нездоровой атмосферы. И в такой ситуации "Металлисту" необходимо брать очки.

Желательно – все три, хотя, наверное, учитывая статус соперника, неплохим достижением будет считаться и ничья. "Металлисту" точно не поможет дисквалифицированный Пати. Но это не определяющая потеря. Еще на матч прошлого тура вернулся после дисквалификации Егор Демченко, но это команде не помогло не проиграть.

Ориентировочный состав: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Картушов – Ралюченко, Демченко, Чидомере – Бойчук, Наумец – Прядун

Новости "Александрии"

Ни разу в каденции Руслана Ротаня "Александрия" еще не проиграла. Но три ничьи – это то же самое, что одна победа и два поражения в трех играх. Тоже три очка. Поэтому серия априори не может считаться успешной.

Собственно, Руслан Ротань после ничьей с "Минаем" (1:1) и не излучал удовлетворенности (в отличие от Сергея Кравченко после ничьей с "Днепром-1"). Тогда тренер больше всего жаловался на склонность своих подопечных создавать себе проблемы самостоятельно. Это действительно правда, ведь такие голы, как привез Никита Шевченко – самоубийство. Зато уже после этого вратарь получил вызов в сборную Украины.

"Александрия" последний матч провела в Минае, сейчас играет в Ужгороде. То есть, на Закарпатье уже неделю. Такой календарь немного облегчил команде логистику, позволив время, не потраченное на переезды, направить на тренировочный процесс. С кадрами у Ротаня тоже полный порядок – нет дисквалифицированных, нет новых травм. Все условия для того, чтобы наконец-то победить.

Ориентировочный состав: Шевченко – Мирошниченко, Бондаренко, Бабогло, Цуриков – Рыбалка, Михайленко, Мустафаев – Калитвинцев, Третьяков – Кулаков

"Металлист" – "Александрия". Статистика личных встреч

"Старый" "Металлист", который был еще до реорганизации "Металла", имел с "Александрией" довольно богатую историю личных встреч. Было сыграно между командами около двадцати матчей. Уже после ребрендинга "Металла" команды сыграли между собой один официальный поединок: в первом круге текущего чемпионата. Харьковчане тогда победили 3:1 (голы забивали Панасенко, Прядун и Мизюк).

"Металлист" – "Александрия". Последние матчи команд

О серии харьковчан уже было сказано предостаточно. Десять матчей без побед – это глубокий кризис. Из последних пяти туров "Металлисту" удалось не проиграть только "Черноморцу" в гостях. Примечательно, что в последних двух поединках команда забивала, но проиграла.

Ничейный синдром проявился у "Александрии" еще до назначения Руслана Ротаня. Последний матч 2022-го календарного года тоже закончился мировой – 1:1 с "Рухом". В общей сложности четыре ничьи и одно поражение в последних пяти турах. "Александрии" следует побеждать, если она надеется сохранить за собой еврокубковое место.

"Металлист" – "Александрия". Турнирное положение команд

Нельзя говорить, что сейчас кто-то особенно дерзко давит на позицию горожан. Отрыв от шестого места – четыре очка. И это при условии, что у "Александрии" еще один матч в запасе. Преследователи нестабильны. Однако без побед развеется по ветру любой гандикап при любых условиях.

"Металлист" лишь на один балл опережает прямую зону вылета. И на одно очко отстает от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки (но у "Руха", который впереди – матч в запасе). В общем, в таблице движения возможны – нужно только брать очки.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 16 12 3 1 43-12 +31 39 0 2 СК Днепр-1 16 11 3 2 33-13 +20 36 0 3 Заря 17 10 4 3 38-25 +13 34 0 4 Динамо 17 10 3 4 25-15 +10 33 0 5 ФК Александрия 16 7 6 3 29-25 +4 27 0 6 Колос 17 6 5 6 15-19 -4 23 0 7 Кривбасс 17 6 3 8 12-19 -7 21 0 8 Металлист 1925 17 4 8 5 17-28 -11 20 0 9 Ворскла 17 5 4 8 22-25 -3 19 0 10 Ингулец 16 5 4 7 16-19 -3 19 0 11 Верес 17 5 3 9 20-25 -5 18 0 12 Рух 16 4 5 7 19-24 -5 17 0 13 Металлист 17 4 4 9 17-27 -10 16 0 14 Черноморец 17 3 6 8 14-22 -8 15 0 15 ФК Минай 17 3 6 8 12-21 -9 15 0 16 ФК Львов 16 3 3 10 11-24 -13 12 0

"Металлист" – "Александрия". Ставка и коэффициенты

"Металлист" – "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Александрии" 2:1. Похоже, что второй раз на те же грабли "Александрия" не наступит. Если удастся не привезти гол в начале встречи, вполне вероятно, что команда Ротаня выиграет этот матч. Ставку можно сделать на первый гол в игре – он будет от номинальных гостей. После конфуза с "Минаем" "Александрия" будет внимательно действовать в защите. А впереди у команды все хорошо, забивать она умеет.