Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов – Кривбасс. Анонс и прогноз на матч УПЛ 18.03.2023
Обе команды проиграли в прошлом туре
Фото: ФК Львів
Во Львове последняя команда чемпионата будет принимать претендента на еврокубки. Команды в прошлом туре не набирали зачетных пунктов, но стоит учитывать уровень соперников. "Львов" уступил "Заре" (1:3), а "Кривбасс" - "Шахтеру" (0:3). Для хозяев сейчас каждое очко на вес золота, если учитывать их турнирное положение.
ФК "Львов" - "Кривбасс" (Кривой Рог)
Vbet Лига. 18-й тур
18 марта. Львов. "СКИФ"
Начало в 14:00
Трансляция – OTT-платформа "Setanta Sport"
Текстовая трансляция - UA-Футбол
"Львов": последние новости
Подопечные Олега Дулуба в первом тайме против "Зари" смотрелись уверенно. Львовяне организованно защищались и не боялись выбегать в атаку. Аутсайдер УПЛ должен был даже открывать счет, но Эсеола свой момент не реализовал. Начало второго тайма "сине-золотые" провалилы и это не позволило им побороться за положительный результат. Стоит отметить Ярослава Богунова, вышедшего в середине второй половины встречи и прибавившего игре своей команды ярких красок. Заметно, что львовянам не хватает концентрации в завершающей стадии атаки. Также стоит отметить главного тренера Дулуба, который своими заменами оказывает положительное влияние на ход матча.
"Кривбасс": последние новости
Коллектив Юрия Вернидуба в прошлом туре играл до первого пропущенного мяча. После гола Судакова "Кривбасс" посыпался и заслуженно проиграл. Напомним, что ранее претендент на еврокубки выиграл три матча подряд. В атаке криворожцы вообще не впечатлили. Казалось, что команда не знает, что делать с мячом в заключительной трети поля. В матче со "Львовом" гости должны играть первым номером, а с позиционным футболом у них проблемы. Возможно, в субботу с первых минут выйдут Дибанго и По, которые не смогли вовремя оформить визы. Напомним, что Дибанго только на 87-й минуте вышел на поле в прошлом туре.
Турнирная таблица
Команды решают совершенно разные задачи весной. "Кривбасс" борется за еврокубки, а вот "Львов" делает все возможное, чтобы остаться в УПЛ на следующий сезон. Пока львовяне на три очка отстают от "Миная", но имеют игру в запасе.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|16
|12
|3
|1
|43-12
|+31
|39
|0
|2
|СК Днепр-1
|16
|11
|3
|2
|33-13
|+20
|36
|0
|3
|Заря
|17
|10
|4
|3
|38-25
|+13
|34
|0
|4
|Динамо
|17
|10
|3
|4
|25-15
|+10
|33
|0
|5
|ФК Александрия
|16
|7
|6
|3
|29-25
|+4
|27
|0
|6
|Колос
|17
|6
|5
|6
|15-19
|-4
|23
|0
|7
|Кривбасс
|17
|6
|3
|8
|12-19
|-7
|21
|0
|8
|Металлист 1925
|17
|4
|8
|5
|17-28
|-11
|20
|0
|9
|Ворскла
|17
|5
|4
|8
|22-25
|-3
|19
|0
|10
|Ингулец
|16
|5
|4
|7
|16-19
|-3
|19
|0
|11
|Верес
|17
|5
|3
|9
|20-25
|-5
|18
|0
|12
|Рух
|16
|4
|5
|7
|19-24
|-5
|17
|0
|13
|Металлист
|17
|4
|4
|9
|17-27
|-10
|16
|0
|14
|Черноморец
|17
|3
|6
|8
|14-22
|-8
|15
|0
|15
|ФК Минай
|17
|3
|6
|8
|12-21
|-9
|15
|0
|16
|ФК Львов
|16
|3
|3
|10
|11-24
|-13
|12
|0
Последние матчи
ФК "Львов"
"Кривбасс"
Личные встречи
Команды трижды встречались между собой: победа "Кривбасса", победа "Львова" и ничья. В первой команде соперники победителя не выявили – 0:0.
Интересные факты
В прошлом туре "Кривбасс" пропустил 800-й гол в УПЛ (1-й мяч в игре);
Прервалась безголевая выездная серия "Львова", длившаяся 472 минуты;
В защите команды Олега Дулуба дебютировал игрок национальной сборной Буркина-Фасо Оула Траоре, сыгравший 180 минут. Это четвертый легионер из этой страны, игравший в УПЛ.
"Львов" - "Кривбасс": коэффициенты и ставки на матч
Прогноз на матч "Львов" – "Кривбасс" от UA-Футбол
С турнирной точки зрения матч очень важен для команд, решающих свои задачи. Ожидаем, что гости будут играть первым номером, но у львовян будут шансы в контригре. Все зависит от реализации, а с этим у коллективов есть существенные проблемы. Полагаем, что вратари все же не смогут оставить свои ворота "сухими". Прогноз – обе команды забьют – 2.10.
Популярное сейчас
- Встреча Мудрика и Лунина, Пеп против бывшей команды. Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финалов ЛЧ
- Орбан уничтожил клуб Эрдогана. В Нигерии нашелся самородок - он уже переписал историю еврокубков
- Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов: когда и где смотреть церемонию
- Металлист - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.03.2023
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
Новости по теме
- 17:00 Украинские Вице-президент Кривбасса: У Шахтера плюс три очка, учитывая те плюс три, которые мы им заработали в матче с Днепром-1
- 11:17 Lifestyle "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
- 20:06 Украинские Срна: Кривбасс в итоге не согласился на перенос игры. Это некрасивое футбольное решение