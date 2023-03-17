Львов – Кривбасс. Анонс и прогноз на матч УПЛ 18.03.2023

Во Львове последняя команда чемпионата будет принимать претендента на еврокубки. Команды в прошлом туре не набирали зачетных пунктов, но стоит учитывать уровень соперников. "Львов" уступил "Заре" (1:3), а "Кривбасс" - "Шахтеру" (0:3). Для хозяев сейчас каждое очко на вес золота, если учитывать их турнирное положение.

ФК "Львов" - "Кривбасс" (Кривой Рог)

Vbet Лига. 18-й тур

18 марта. Львов. "СКИФ"

Начало в 14:00

Трансляция – OTT-платформа "Setanta Sport"

Текстовая трансляция - UA-Футбол

"Львов": последние новости

Подопечные Олега Дулуба в первом тайме против "Зари" смотрелись уверенно. Львовяне организованно защищались и не боялись выбегать в атаку. Аутсайдер УПЛ должен был даже открывать счет, но Эсеола свой момент не реализовал. Начало второго тайма "сине-золотые" провалилы и это не позволило им побороться за положительный результат. Стоит отметить Ярослава Богунова, вышедшего в середине второй половины встречи и прибавившего игре своей команды ярких красок. Заметно, что львовянам не хватает концентрации в завершающей стадии атаки. Также стоит отметить главного тренера Дулуба, который своими заменами оказывает положительное влияние на ход матча.

"Кривбасс": последние новости

Коллектив Юрия Вернидуба в прошлом туре играл до первого пропущенного мяча. После гола Судакова "Кривбасс" посыпался и заслуженно проиграл. Напомним, что ранее претендент на еврокубки выиграл три матча подряд. В атаке криворожцы вообще не впечатлили. Казалось, что команда не знает, что делать с мячом в заключительной трети поля. В матче со "Львовом" гости должны играть первым номером, а с позиционным футболом у них проблемы. Возможно, в субботу с первых минут выйдут Дибанго и По, которые не смогли вовремя оформить визы. Напомним, что Дибанго только на 87-й минуте вышел на поле в прошлом туре.

Турнирная таблица

Команды решают совершенно разные задачи весной. "Кривбасс" борется за еврокубки, а вот "Львов" делает все возможное, чтобы остаться в УПЛ на следующий сезон. Пока львовяне на три очка отстают от "Миная", но имеют игру в запасе.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 16 12 3 1 43-12 +31 39 0 2 СК Днепр-1 16 11 3 2 33-13 +20 36 0 3 Заря 17 10 4 3 38-25 +13 34 0 4 Динамо 17 10 3 4 25-15 +10 33 0 5 ФК Александрия 16 7 6 3 29-25 +4 27 0 6 Колос 17 6 5 6 15-19 -4 23 0 7 Кривбасс 17 6 3 8 12-19 -7 21 0 8 Металлист 1925 17 4 8 5 17-28 -11 20 0 9 Ворскла 17 5 4 8 22-25 -3 19 0 10 Ингулец 16 5 4 7 16-19 -3 19 0 11 Верес 17 5 3 9 20-25 -5 18 0 12 Рух 16 4 5 7 19-24 -5 17 0 13 Металлист 17 4 4 9 17-27 -10 16 0 14 Черноморец 17 3 6 8 14-22 -8 15 0 15 ФК Минай 17 3 6 8 12-21 -9 15 0 16 ФК Львов 16 3 3 10 11-24 -13 12 0

Последние матчи

ФК "Львов"

"Кривбасс"

Личные встречи

Команды трижды встречались между собой: победа "Кривбасса", победа "Львова" и ничья. В первой команде соперники победителя не выявили – 0:0.

Интересные факты

В прошлом туре "Кривбасс" пропустил 800-й гол в УПЛ (1-й мяч в игре);

Прервалась безголевая выездная серия "Львова", длившаяся 472 минуты;

В защите команды Олега Дулуба дебютировал игрок национальной сборной Буркина-Фасо Оула Траоре, сыгравший 180 минут. Это четвертый легионер из этой страны, игравший в УПЛ.

"Львов" - "Кривбасс": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Львов" – "Кривбасс" от UA-Футбол

С турнирной точки зрения матч очень важен для команд, решающих свои задачи. Ожидаем, что гости будут играть первым номером, но у львовян будут шансы в контригре. Все зависит от реализации, а с этим у коллективов есть существенные проблемы. Полагаем, что вратари все же не смогут оставить свои ворота "сухими". Прогноз – обе команды забьют – 2.10.