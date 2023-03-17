Верес - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18 марта 2023

Путь от любимчиков нейтральных зрителей до разочарования обычно очень короткий. В ситуации с "Днепром-1", например, хватило всего четырех матчей весны, в которых команда дважды проиграла и дважды сыграла вничью. Это привело к вылету из Лиги Конференций, а после и потери лидерства в УПЛ. И теперь некогда хваленная всеми команда имеет статус андердога в битве за титул. Возможно, данная метаморфоза заставит днепрян проснуться, так как свой лучший футбол "Днепр-1" показывал тогда, когда в них мало кто верил.

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Свой новый путь коллектив Кучера может начать в городе Ровно. Почва, при всем уважении к "Вересу", подходящее. Ровенчане ни разу не побеждали в родных стенах в текущем сезоне, да и на выезде в последнее время берут очки крайне редко. Виден небольшой кризис, правда недавняя ничья против "Ворсклы" показала, что ситуация вроде как контролируемая. Посмотрим на что способен "Верес" против еще более серьезного оппонента.

"Верес" 15:00 "Днепр-1"

VBET-лига. 18-й тур

18 марта, Ровно, стадион "Авангард"

Арбитр: Д.Шурман

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Setanta Sport"/OTT-платформа "Setanta Sport"/

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Последние новости и составы

"Верес":

Шесть матчей без побед, именно такая серия достижений со знаком минус преследует команду Юрия Вирта. В последний раз "Верес" побеждал пятого ноября, когда удалось разгромить "Металлист 1925", прервав серию из двух поражений кряду. В общем, данный сезон у "красно-черных" не столь успешен, как предыдущий, правда руководство команды старается исправить положение. Недавно президент даже пообещал призовые на команду в размере пяти миллионов гривен, если удастся занять пятое место. Глядя на нынешнее положение дел (11-я строчка), кажется, что Иван Надеин ничем не рискует.

Стоит отдать "Вересу" должное за прошедший матч с "Ворсклой". Команда смотрелась очень добротно, переломив непростой поединок и перевернув счет с 0:1 на 2:1. Да, после пропустили, а в конце еще и не реализовали два пенальти из-за чудо-кипера из Полтавы. Однако тенденция явно положительная, и сильно менять состав коучу особого смысла нет. Точно не сыграет Клец из-за дисквалификации, однако его позицию способен закрыть Лебеденко.

Ориентировочный состав: Когут - Балан, Курко, Вовченко, Гагун - Кучеров, Лебеденко - Дахновский, С.Шарай, Пасич - Гайдучик

"Днепр-1":

Еще зимой были опасения, что днепряне не смогут удержать заданную собой же планку. Пока эти опасения, увы, оправдываются. Нельзя сказать, что коллектив Кучера сильно провалился в игровом плане против "Динамо" или "Александрии", однако куда-то пропала самая надежная оборона чемпионата, Пихаленок находится далеко не в лучшей форме, а Довбик в одиночку не может постоянно тащить команду. Даже несмотря на все усилия.

В поединке против "Динамо" еще в первом тайме был заменен Гуцуляк, на место которого Кучер выпустил Подлепенца. Он же, а может и Назаренко, который не пользуется популярностью в последнее время, заменит Алексея на правом фланге атаки. Точно вернется в основу Сарапий, не игравший против киевлян из-за дисквалификации. Его камбек позволит Адамюку вернутся на правое крыло обороны, что вернет команде то самое надежное сочетание обороны, которое было осенью. Не исключаем и камбэк Амаша, который может сыграть как в атаке, так и защите.

Ориентировочный состав: Рыбак - Адамюк, Сваток, Сарапий, Амаш - Бабенко, Бланко - Подлепенец, Пихаленок, Пеглоу - Довбик

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 2 Днепр-1 16 11 3 2 33-13 +20 36 11 Верес 17 5 3 9 20-25 -5 18

Статистика команд

"Верес":

"Днепр-1":

Очные встречи

"Верес" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Верес" - "Днепр-1" от UA-Football

Победа "Днепра-1" 2:1. Обе команды подходят к игре не в лучшем своем состоянии, однако стоит понимать, что даже сейчас днепряне выглядят интереснее - и по игре, и по кадровому наполнению. Более того, лидеры "Днепра-1" достаточно злые, а значит точно захотят вернуться на победный путь как можно быстрее. "Верес" в последнее время потерял свою непроходимую оборону, а потому поставим на победу гостей. Она, как вы понимаете, продлит домашнюю неутешительную серию ровенчан.