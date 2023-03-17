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Динамо – Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ 17.03.2023
Будет ли месть от киевлян за поражение в первом круге?
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
В текущем сезоне "Заре" пришлось отказаться от "Славутич Арены" и перебраться в столицу Украины. Новым домашним стадионом для луганчан стал как раз стадион имени Валерия Лобановского, находящаяся в собственности "Динамо". Здесь же ныне выступает и команда Мирчи Луческу, оставив дорогую аренду "Олимпийского" тем, кто имеет на это деньги. Итак, можем говорить, что в субботу нас ожидает почти дерби. Горячее не только по турнирной составляющей, но и по последним очным матчам. "Заря" в последнее время становится очень неприятным соперником для "бело-синих" и стабильно отбирает у них очки. А еще очные встречи почти всегда завершаются не скучными нулями, а с голами. Из десяти крайних игр только в одной обошлось вообще без голов, у всех остальных забивали не менее двух.
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"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск)
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18 марта. Киев. Стадион им. В.Лобановского. Начало в 14:00
Главный арбитр – Ярослав Козык
Ассистенты: Максим Чертоляс и Александр Беркут
Арбитр ВАР - Игорь Пасхал
Ассистент ВАР – Семен Шлончак
Трансляция на ТВ - "2+2"
Интернет-трансляция – Youtube-канал FootballHub
Текстовая трансляция -
"Динамо": последние новости
Шок от игры против "Ингульца" и поражение. Неприятные эмоции от поединка против "Днепра-1", но победа. Киевляне начинают вторую часть текущего сезона очень тяжело и без особого понимания, нужна ли команда с такой игрой в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Потеря Цыганкова и Забарного очень сильно ударила по коллективу. А в ближайшее время не поможет "бело-синим" еще и Буяльский: у хавбека после финального свистка в предыдущем туре не сошлись во взглядах с арбитром, что вылилось в красную карточку.
Кроме Буяльского вне игры остаются Бущан, Бойко, Шапаренко, Леднев, Супряга, добавился также дисквалифицированный Караваев. Кто заменит последнего – интрига среди интриг. В заявке есть Тымчик, однако он даже не играл в заключительных поединках сборов, не говоря об УПЛ.
Ориентировочный состав "Динамо" (слева – направо): Нещерет – Дубинчак, Дячук, Попов, Вивчаренко – Сидорчук – Кабаев, Лонвейк, Гармаш, Бенито – Ванат.
"Заря": последние новости
Луганчане продолжают эксплуатировать академию "Динамо", приглашая футболистов из киевского клуба. Однако сами же из-за этого страдают в очных встречах. На данный момент под крылом ван Леувена выступает трое "бело-синих": Булеца, Бурда и Бражко. Накануне игры инсайдеры начали гонку, кто точнее предвидит, кто из арендованных у "Динамо" игроков "Зари" не выйдут в субботу на поле. Некоторые говорили, что под баном киевлян вся тройка. Кто-кто, что последний к игре готовится. В любом случае, середина поля в "Заре" в эти выходные точно будет не в оптимальном варианте.
Также Ван Леувен все еще не может рассчитывать на Шахова, Данченко, Кирюханцева и Мацапуру. Однако в предыдущем туре вернулся Чурко. Если он уже готов играть, то должен вытеснить из основы еще одного экс-киевлянина Русина и выйти на правом фланге.
Ориентировочный состав "Зари" (слева – направо): Сапутин – Вантух, Батагов, Имереков, Бутко – Дрышлюк, Мишнев – Антюх, Хахлев, Чурко – Герреро.
Турнирная таблица
"Заря" еще после осечки "Динамо" в игре против "Ингульца" обошла киевлян и вышла на третье место. Благодаря удачной для себя безвыигрышной серии "Днепра-1" луганчане могут заглядываться даже на вторую строчку, ведь до команды Александра Кучера всего два балла. Подопечные Мирчи Луческу в случае своей победы в субботу обойдут "Зарю" и могут сравниться по очкам с тем же "Днепром-1".
Завязка очень серьезная. Хотелось, чтобы она сохранилась до финальных туров.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|16
|12
|3
|1
|43-12
|+31
|39
|2
|СК Днепр-1
|16
|11
|3
|2
|33-13
|+20
|36
|3
|Заря
|17
|10
|4
|3
|38-25
|+13
|34
|4
|Динамо
|17
|10
|3
|4
|25-15
|+10
|33
|5
|ФК Александрия
|17
|7
|7
|3
|29-25
|+4
|28
Последние матчи
Рассказывать о тенденциях по итогам всего двух официальных матчей обеих команд в календарном году было бы неправильно. К примеру, на "Динамо" почти все поставили крест после поражения в первой игре 2023-го от "Ингульца". Удар по киевлянам действительно был болезненным. Однако команда не развалилась и смогла уже через неделю победить прямого конкурента за место в зоне Лиги чемпионов, "Днепр-1". Не помогла днепрянам даже лояльная работа арбитра Дмитрия Кривушкина, который показал пример бесполезного судьи для украинского футбола, побоявшись удалить Бланко.
В активе "Зари" на старте две победы. С "Ворсклой" пришлось серьезно понервничать и отыгрываться с 0:2. Однако гораздо проще было в минувшие выходные против "Львова", когда к 70 минуте счет уже был 3:0 в пользу луганчан. Но по остальной части встречи у Патрика ван Леувена были вопросы.
Личные встречи
Было время, когда "Заря" для "Динамо" была проходным соперником, для которого за счастье отобрать очки у гранда. Однако в последнее время луганчане активно работают над тем, чтобы выровнять статистику личных встреч, хотя до этого им еще очень далеко. Из пяти последних встреч "черно-белые" не уступили в трех, а в поединке первого круга одержали результативную победу 3:2. Кстати, два из трех голов в составе "Зари" тогда забили бывшие "динамовцы": Русин и Бражко.
"Динамо" - "Заря": онлайн-трансляция матча
"Динамо" – "Заря": коэффициенты и ставки на матч
Прогноз на матч "Динамо" – "Заря" от UA-Футбол
"Заря" – самая интересная команда текущего чемпионата. Она способна убить любому, она способна пропустить от кого угодно. Потеря Буяльского для киевлян будет очень ощутима, однако периодические проблемы луганцев в защите должны позволить хозяевам отличиться в субботу хотя бы раз. Что касается фаворита, то хотелось бы поверить в интригу и сделать прогноз гостей. Однако "Динамо" при каденции Мирчи Луческу уже доказывало, что способно завоевать очки в наименее очевидных ситуациях. Поэтому ставить против киевлян нелепо. Но и ждать их победы не менее наивно.
Ставка: обе забьют за 1.7
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыш.
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