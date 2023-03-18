Динамо – Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ 18.03.2023

В текущем сезоне "Заре" пришлось отказаться от "Славутич Арены" и перебраться в столицу Украины. Новым домашним стадионом для луганчан стал как раз стадион имени Валерия Лобановского, находящаяся в собственности "Динамо". Здесь же ныне выступает и команда Мирчи Луческу, оставив дорогую аренду "Олимпийского" тем, кто имеет на это деньги. Итак, можем говорить, что в субботу нас ожидает почти дерби. Горячее не только по турнирной составляющей, но и по последним очным матчам. "Заря" в последнее время становится очень неприятным соперником для "бело-синих" и стабильно отбирает у них очки. А еще очные встречи почти всегда завершаются не скучными нулями, а с голами. Из десяти крайних игр только в одной обошлось вообще без голов, у всех остальных забивали не менее двух.

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"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск)

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18 марта. Киев. Стадион им. В.Лобановского. Начало в 14:00

Главный арбитр – Ярослав Козык

Ассистенты: Максим Чертоляс и Александр Беркут

Арбитр ВАР - Игорь Пасхал

Ассистент ВАР – Семен Шлончак

Трансляция на ТВ - "2+2"

Интернет-трансляция – Youtube-канал FootballHub

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Динамо": последние новости

Шок от игры против "Ингульца" и поражение. Неприятные эмоции от поединка против "Днепра-1", но победа. Киевляне начинают вторую часть текущего сезона очень тяжело и без особого понимания, нужна ли команда с такой игрой в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Потеря Цыганкова и Забарного очень сильно ударила по коллективу. А в ближайшее время не поможет "бело-синим" еще и Буяльский: у хавбека после финального свистка в предыдущем туре не сошлись во взглядах с арбитром, что вылилось в красную карточку.

Кроме Буяльского вне игры остаются Бущан, Бойко, Шапаренко, Леднев, Супряга, добавился также дисквалифицированный Караваев. Кто заменит последнего – интрига среди интриг. В заявке есть Тымчик, однако он даже не играл в заключительных поединках сборов, не говоря об УПЛ.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева – направо): Нещерет – Дубинчак, Дячук, Попов, Вивчаренко – Сидорчук – Кабаев, Лонвейк, Гармаш, Бенито – Ванат.

"Заря": последние новости

Луганчане продолжают эксплуатировать академию "Динамо", приглашая футболистов из киевского клуба. Однако сами же из-за этого страдают в очных встречах. На данный момент под крылом ван Леувена выступает трое "бело-синих": Булеца, Бурда и Бражко. Накануне игры инсайдеры начали гонку, кто точнее предвидит, кто из арендованных у "Динамо" игроков "Зари" не выйдут в субботу на поле. Некоторые говорили, что под баном киевлян вся тройка. Кто-кто, что последний к игре готовится. В любом случае, середина поля в "Заре" в эти выходные точно будет не в оптимальном варианте.

Также Ван Леувен все еще не может рассчитывать на Шахова, Данченко, Кирюханцева и Мацапуру. Однако в предыдущем туре вернулся Чурко. Если он уже готов играть, то должен вытеснить из основы еще одного экс-киевлянина Русина и выйти на правом фланге.

Ориентировочный состав "Зари" (слева – направо): Сапутин – Вантух, Батагов, Имереков, Бутко – Дрышлюк, Мишнев – Антюх, Хахлев, Чурко – Герреро.

Турнирная таблица

"Заря" еще после осечки "Динамо" в игре против "Ингульца" обошла киевлян и вышла на третье место. Благодаря удачной для себя безвыигрышной серии "Днепра-1" луганчане могут заглядываться даже на вторую строчку, ведь до команды Александра Кучера всего два балла. Подопечные Мирчи Луческу в случае своей победы в субботу обойдут "Зарю" и могут сравниться по очкам с тем же "Днепром-1".

Завязка очень серьезная. Хотелось, чтобы она сохранилась до финальных туров.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 16 12 3 1 43-12 +31 39 2 СК Днепр-1 16 11 3 2 33-13 +20 36 3 Заря 17 10 4 3 38-25 +13 34 4 Динамо 17 10 3 4 25-15 +10 33 5 ФК Александрия 17 7 7 3 29-25 +4 28

Последние матчи

Рассказывать о тенденциях по итогам всего двух официальных матчей обеих команд в календарном году было бы неправильно. К примеру, на "Динамо" почти все поставили крест после поражения в первой игре 2023-го от "Ингульца". Удар по киевлянам действительно был болезненным. Однако команда не развалилась и смогла уже через неделю победить прямого конкурента за место в зоне Лиги чемпионов, "Днепр-1". Не помогла днепрянам даже лояльная работа арбитра Дмитрия Кривушкина, который показал пример бесполезного судьи для украинского футбола, побоявшись удалить Бланко.

В активе "Зари" на старте две победы. С "Ворсклой" пришлось серьезно понервничать и отыгрываться с 0:2. Однако гораздо проще было в минувшие выходные против "Львова", когда к 70 минуте счет уже был 3:0 в пользу луганчан. Но по остальной части встречи у Патрика ван Леувена были вопросы.

Личные встречи

Было время, когда "Заря" для "Динамо" была проходным соперником, для которого за счастье отобрать очки у гранда. Однако в последнее время луганчане активно работают над тем, чтобы выровнять статистику личных встреч, хотя до этого им еще очень далеко. Из пяти последних встреч "черно-белые" не уступили в трех, а в поединке первого круга одержали результативную победу 3:2. Кстати, два из трех голов в составе "Зари" тогда забили бывшие "динамовцы": Русин и Бражко.

"Динамо" - "Заря": онлайн-трансляция матча

Трансляция матча В эфире Динамо - Зоря дивитися онлайн, пряма відеотрансляція Смотреть трансляцию

"Динамо" – "Заря": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Динамо" – "Заря" от UA-Футбол

"Заря" – самая интересная команда текущего чемпионата. Она способна убить любому, она способна пропустить от кого угодно. Потеря Буяльского для киевлян будет очень ощутима, однако периодические проблемы луганцев в защите должны позволить хозяевам отличиться в субботу хотя бы раз. Что касается фаворита, то хотелось бы поверить в интригу и сделать прогноз гостей. Однако "Динамо" при каденции Мирчи Луческу уже доказывало, что способно завоевать очки в наименее очевидных ситуациях. Поэтому ставить против киевлян нелепо. Но и ждать их победы не менее наивно.

Ставка: обе забьют за 1.7

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыш.