Ворскла - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18 марта 2023

Матч "Ворсклы" и "Металлиста 1925" априори не должен быть скучным. Стоит только пересмотреть тот захватывающий боевик, в котором команды приняли участие в первом круге (3:2 в пользу харьковчан с голом Борячука перед финальным свистком), дабы понять атакующий потенциал команд. Проблема лишь в том, что за этой "веселостью" обе стороны никак не могут найти стабильность. И если от "Металлиста 1925" и не ждали больших свершений, а нынешнее восьмое место команды можно назвать вполне добротным, то "ворскляне" явно проваливаются, ибо ожидания были завышены. Увы, но команда Скрипника не потянула, часто теряла очки и вряд ли сможет зацепиться за зону еврокубков. Или не спешим делать выводы на основе 17-ти игр? Вдруг еще нагонят.
Большой футбол возвращается в Полтаву. В последний раз "ворскляне" играли на родном газоне 21-го ноября 2021-го. С тех пор сменился главный тренер, почти весь состав... Да многое изменилось. И если судить по "Ворскле", не в лучшую сторону. При Максимове команда была стабильным борцом за еврокубки и даже за медали, в то время как при Скрипнике прочно засела в середине таблицы, а в 2023-м году пока не может победить, набрав лишь один бал в двух встречах. И даже форма легионера Сефери, забившего четыре гола за 180 минут, сильно не спасает.
И против "Зари", и против "Вереса" полтавчане далеко не лучшим образом играли у своих ворот, однако если изменения в этой линии и будут, то минимальные. Вполне вероятно вернется Рамирес, отсидевший дисквалификацию, который заменит в центре защиты Хрипчука, проведшего недавно не лучший поединок. Не обошлось без потерь - в Полтаве не сыграют Кравец и Юрченко, перебравшие желтых карточек. Вместо первого слева вновь вынужденно появится Скляр, а его позицию в центре закроет Челядин. Со сменщиком Владлена все куда сложнее, возможно даже увидим на поле Кане.
Харьковчане двумя неделями ранее пропустили семь голов от "Шахтера", однако смогли не посыпаться после данного удара. Тандем юных тренеров, в лице Эдмара и Голодюка, быстро привел подопечных в чувства, благодаря чему те добротно смотрелись против "Черноморца". Да, не победили, однако и один бал помог им немного укрепиться в середине таблицы.
Против одесситов тренерский штаб команды провел небольшую ротацию, убрав в запас главного форварда - 22-летнего Чирука, который в этом сезоне пока не забивал. Именно позиция центрального нападающего наиболее остро нуждается в усилении, ибо каким бы старательным не был Бычек, дать максимум на непрофильном месте он не может. А потому ожидаем возвращения в основу Чирука, которому дадут еще один шанс. Точно не сыграет Ткачук, который пока работает индивидуально, остаются вопросы и по Кравченко. Он лишь недавно вернулся в общую группу.
Прогноз на матч "Ворскла" - "Металлист 1925" от UA-Football
Ничья 2:2. Назвать однозначного фаворита в будущей игре очень сложно. Почти невозможно. С одной стороны, харьковчане лучше смотрятся в обороне, что звучит, конечно, забавно, учитывая недавние 0:7 против "Шахтера". Правда Сефери в 2023-м году в отличной форме и способен единолично забить любой команде. Атака "Ворсклы" кадрово точно выглядит интереснее соперника, однако сзади действия защитников заставляют всех хвататься за голову и кричать из-за местами банальных ошибок. За примерами можно далеко не ходить, достаточно вспомнить два пенальти против "Вереса" в компенсированное время.
А потому мы ставим на ничью. Яркую и безудержную. Мы немного покритиковали атакующую линию гостей встречи, однако это не помешало им забить трижды "Александрии". Ждем веселой игры и немалого количества голов, обе стороны способны явить миру шоу.