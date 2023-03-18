Ворскла - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18 марта 2023

Матч "Ворсклы" и "Металлиста 1925" априори не должен быть скучным. Стоит только пересмотреть тот захватывающий боевик, в котором команды приняли участие в первом круге (3:2 в пользу харьковчан с голом Борячука перед финальным свистком), дабы понять атакующий потенциал команд. Проблема лишь в том, что за этой "веселостью" обе стороны никак не могут найти стабильность. И если от "Металлиста 1925" и не ждали больших свершений, а нынешнее восьмое место команды можно назвать вполне добротным, то "ворскляне" явно проваливаются, ибо ожидания были завышены. Увы, но команда Скрипника не потянула, часто теряла очки и вряд ли сможет зацепиться за зону еврокубков. Или не спешим делать выводы на основе 17-ти игр? Вдруг еще нагонят.

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"Ворскла" 13:00 "Металлист 1925"

VBET-лига. 18-й тур

18 марта, Полтава, стадион "Ворскла"

Арбитр: А.Романюк

Трансляция: Канал "Setanta Sport+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

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Последние новости и составы

"Ворскла":

Большой футбол возвращается в Полтаву. В последний раз "ворскляне" играли на родном газоне 21-го ноября 2021-го. С тех пор сменился главный тренер, почти весь состав... Да многое изменилось. И если судить по "Ворскле", не в лучшую сторону. При Максимове команда была стабильным борцом за еврокубки и даже за медали, в то время как при Скрипнике прочно засела в середине таблицы, а в 2023-м году пока не может победить, набрав лишь один бал в двух встречах. И даже форма легионера Сефери, забившего четыре гола за 180 минут, сильно не спасает.

И против "Зари", и против "Вереса" полтавчане далеко не лучшим образом играли у своих ворот, однако если изменения в этой линии и будут, то минимальные. Вполне вероятно вернется Рамирес, отсидевший дисквалификацию, который заменит в центре защиты Хрипчука, проведшего недавно не лучший поединок. Не обошлось без потерь - в Полтаве не сыграют Кравец и Юрченко, перебравшие желтых карточек. Вместо первого слева вновь вынужденно появится Скляр, а его позицию в центре закроет Челядин. Со сменщиком Владлена все куда сложнее, возможно даже увидим на поле Кане.

Ориентировочный состав: Исенко - Пердута, Чеснаков, Рамирес, Скляр - Челядин, Павлюк - Родригес, Кане, Сефери - Степанюк

"Металлист 1925":

Харьковчане двумя неделями ранее пропустили семь голов от "Шахтера", однако смогли не посыпаться после данного удара. Тандем юных тренеров, в лице Эдмара и Голодюка, быстро привел подопечных в чувства, благодаря чему те добротно смотрелись против "Черноморца". Да, не победили, однако и один бал помог им немного укрепиться в середине таблицы.

Против одесситов тренерский штаб команды провел небольшую ротацию, убрав в запас главного форварда - 22-летнего Чирука, который в этом сезоне пока не забивал. Именно позиция центрального нападающего наиболее остро нуждается в усилении, ибо каким бы старательным не был Бычек, дать максимум на непрофильном месте он не может. А потому ожидаем возвращения в основу Чирука, которому дадут еще один шанс. Точно не сыграет Ткачук, который пока работает индивидуально, остаются вопросы и по Кравченко. Он лишь недавно вернулся в общую группу.

Ориентировочный состав: Мозиль - Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень - Русин, Габелок, Мартынюк, Вачиберадзе, Бычек - Чирук

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 8 Металлист 1925 17 4 8 5 17-28 -13 20 9 Ворскла 17 5 4 8 22-25 -3 19

Статистика команд

"Ворскла":

"Металлист 1925":

Очные встречи

"Ворскла" - "Металлист 1925": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ворскла - Металіст 1925 Смотреть трансляцию

"Ворскла" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ворскла" - "Металлист 1925" от UA-Football

Ничья 2:2. Назвать однозначного фаворита в будущей игре очень сложно. Почти невозможно. С одной стороны, харьковчане лучше смотрятся в обороне, что звучит, конечно, забавно, учитывая недавние 0:7 против "Шахтера". Правда Сефери в 2023-м году в отличной форме и способен единолично забить любой команде. Атака "Ворсклы" кадрово точно выглядит интереснее соперника, однако сзади действия защитников заставляют всех хвататься за голову и кричать из-за местами банальных ошибок. За примерами можно далеко не ходить, достаточно вспомнить два пенальти против "Вереса" в компенсированное время.

А потому мы ставим на ничью. Яркую и безудержную. Мы немного покритиковали атакующую линию гостей встречи, однако это не помешало им забить трижды "Александрии". Ждем веселой игры и немалого количества голов, обе стороны способны явить миру шоу.