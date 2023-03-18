Шахтер - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 марта 2023

Донецкий "Шахтер" провел противоречивую неделю. В прошедшее воскресенье клуб на выезде разгромил "Кривбасс", сумев возглавить таблицу УПЛ впервые в сезоне, однако спустя четыре дня вылетел из еврокубков. Ладно, не просто вылетел, а был разгромлен в Роттердаме со счетом 1:7. Серьезный удар по еще достаточно молодой команде Игоря Йовичевича, которой никак нельзя вешать нос и грустить. Ибо конкуренты (хотя в этом сезоне конкурент только один) не дремлют.

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Прийти в себя после голландского фиаско "Шахтер" может во Львове, где номинально будет принимать "Рух". Коллектив Кучука очень нестабилен по ходу нынешнего сезона и даже в 2023-м году успел как выиграть на выезде, так и проиграть у себя дома. И такое с ними случается постоянно, что делает будущий только более интересным. Особенно, если андердог сумеет наладить игру у своих ворот.

"Шахтер" 15:00 "Рух"

VBET-лига. 18-й тур

19 марта, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: Н.Балакин

Трансляция: Канал "Setanta Sport+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

Мы знаем, что "горняки" в УПЛ и "горняки" в Европе - это две разные команды. В рамках украинского первенства особо вторым номером не поиграешь, приходится много владеть мячом и взламывать автобус, что пока у коллектива Йовичевича неплохо получается. "Шахтер" увереннее других смотрится весной, добыв три победы кряду с общим счетом 14:1. Но поражение в Роттердаме, конечно, чуть портит общую картину, учитывая неплохую игру "горняков" в Европе в целом. С другой стороны, вылет из еврокубков поможет "оранжево-черным" сконцентрировать на УПЛ все силы и довести дело до конца. Шансы на чемпионство у них неплохие.

???? Наступна гра – у Львові з «Рухом» ????



⚽️ #ШахтарРух

???? Прем’єр-ліга, 18-й тур

???? 19 березня ⏰ 15:00

???? «Арена Львів», Львів

???? Setanta Sports

⚒ #Shakhtar pic.twitter.com/0pXiQil0Sg — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 17, 2023

Игор Йовичевич в последних играх не ротировал состав, однако в воскресенье ему точно придется пойти на данный шаг, ибо не сыграют Зубков и Конопля. Оба, к слову, пропустят и будущий матч украинской сборной. Однако вряд ли ротация коуча этим ограничится. Своими выходами на замену форвард Келси точно заслужил выйти с первых минут, также в старт стучится Марьян Швед, уже восстановившийся после травмы, да и Ракицкому с Гочолейшвили игровая практика точно бы не помешала.

Ориентировочный состав: Трубин - Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко - Степаненко, Джурасек - Швед, Судаков, Петряк - Келси

"Рух":

Львовяне Кучука вторую игру кряду проведут в родном городе, правда на этот раз они будут считаться номинальным гостями. Неделю назад "руховцы" проиграли "Колосу", отыграв, если так можно назвать, "нулевой поединок". Обе стороны создали минимальный минимум моментов, а единственный гол был забит после нелучшей игры львовян в своей штрафной после стандарта. Кучуку стоит обратить на это внимание, ибо "Шахтер" точно не простит подобного рода ошибки.

У "Руха" есть серьезная кадровая потеря - из-за дисквалификации в воскресенье точно не будет доступен основной центрбек Дидык. С большой долей вероятности его заменит менее опытный Веремиенко, что может сказаться на качестве игры сзади. Также под вопросом остается выход Сапуги. С недавних пор капитан "Руха" отсутствовал в заявке команды на игру против "Колоса" и далеко не факт, что вернется к будущему матчу. Но есть и хорошая новость - на острие вновь сможет сыграть основной форвард Климчук, скорость которого должна будет помочь при игре вторым номером. Да и Карабин в качестве основного в прошедшем туре не впечатлил.

Ориентировочный состав: Панькив - Роман, Слюбик, Веремиенко, Лях - Довгий, Слюсар - Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга - Климчук

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 2 Шахтер 16 12 3 1 43-12 +31 39 12 Рух 16 4 5 7 19-24 -5 17

Статистика команд

"Шахтер":

"Рух":

Очные встречи

"Шахтер" - "Рух": трансляция матча

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"Шахтер" - "Рух": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Рух" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:0. Так уж вышло, что закрывать программу 18-го тура будут одни из самых молодых команд лиги. Правда ныне они находятся на разном уровне развития. "Шахтер" в форме и точно захочет поквитаться за разгром от "Фейеноорда", пускай и против другой команды. "Рух" местами неплохо смотрится в атаке, однако в каждой игре допускает много моментов у своих ворот, за что "горняки" любят наказывать соперников.

Главная задача "Руха" - постараться не пропустить в первые полчаса, а лучше даже в первом тайме. После этого появится шанс увидеть нервного соперника, которого можно будет подловить на контрах. Правда данная задача в целом для гостей будет очень сложной, а потому мы поставим на скучный триумф фаворита, который уйдет на международную паузу в качестве единоличного лидера.