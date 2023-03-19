  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Ингулец - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 марта 2023
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 марта 2023

Украина
(1 голосов)

"Казаки" набрали идеальный ход

Ингулец - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 марта 2023

Фото: Аліна Єрофеєва

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Не так много клубов в текущем сезоне УПЛ имеют серию из четырех побед кряду. Очень неожиданно, что к ним присоединился петровский "Ингулец", который идеально завершил первое полугодие при Бартуловиче, а теперь не менее классно смотрится уже при Сергее Ковальце. Да, пока что между тренером и командой идет период ранних отношений, на смену которого всегда приходит рутина, однако команде нужно жить сегодняшним днем. Пока у них все идет слишком хорошо.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Одесский "Черноморец" так же не страдает в 2023-м году. Команда Романа Григорчука весной не проигрывает, добыв четыре бала из шести возможных. Все еще неидеальные показатели, однако это помогло отдалиться от зоны вылета и получить неплохие шансы взобраться еще дальше. Главное брать очки против себе подобных. "Ингулец" подходит под данное описание, а потому воскресный день 18-го тура стартует весьма интригующим матчем.

Содержание

"Ингулец" 13:00 "Черноморец"

VBET-лига. 18-й тур
19 марта, Петрово, стадион "Ингулец"
Арбитр: Р.Блавацкий
Трансляция: Канал "Setanta Sport+"
Интернет-трансляция: Youtube-канала "Setanta Sport"/OTT-платформа "Setanta Sport"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Ингулец":

Четыре победы кряду - это не только красивая цифра, но и историческое достижение для клуба, который ранее не имел столь внушительной серии триумфов в рамках высшего дивизиона. Кто-то может сказать, что "Верес", "Львов" и "Металлист" - не самые топовые украинские команды, однако все они находятся в одной зоне с "желто-красными", а потому занижать их достижения не стоит. Да и о победе над "Динамо" забывать не нужно, ибо "Ингулец" не каждый день обыгрывает гранда на его поле.

У команды Ковальца одна потеря перед будущим поединком - из-за перебора желтых на поле не выйдет Ченбай, игравший в обоих весенних матчах. Его отсутствие заставит коуча немного пересобрать оборону, однако вряд ли поставит перед неразрешимой задачей. Игры против "Динамо" и "Металлиста" пропускал основной хавбек Запорожец, который не факт, что сможет сыграть и против одесситов. Ожидаем выхода в старте форварда Марусича, который заменит Ситало.

Ориентировочный состав: Паламарчук - Нагиев, Ковалев, Кучеренко, Смоляков - Клименко, Кухарук - Одарюк, Козыренко, Козак - Марусич

  • "Черноморец":

Одесситы в 2023-м году идут без поражений, забив в двух матчах четыре гола. И данный факт очень важен, ибо осенью у "Черноморца" были конкретные проблемы в атаке. Команда создавала мало, забивала и того меньше, а все форварды команды провалились. Благо зимой удалось подписать Алефиренко, который отличился и против "Вереса", и против "Металлиста 1925". Кажется, Роман Григорчук нашел своего страйкера.

В отличие от матчей осени, коуч "моряков" почти не тасует состав. Это хороший знак, означающий, что Григорчук наконец-то определился с основным набором игроков, чего очень не хватало ранее. Если какие-то изменения в составе гостей и будут, то касаться они могут линии центра поля. К примеру, в старт может вернуться опытный Политыло, дабы заменить Кузыка или Демченко. Есть вопросы по Авагимяну, пропускавшего последний матч команды. Возможно, вингер все еще не набрал идеальную форму.

Ориентировочный состав: Непогодов - Путря, Салюк, Гучек, Брагару - Васильев, Демченко, Политыло - Бадибанга, Алефиренко, Юсов

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
10 Ингулец 16 5 4 7 16-19 -3 19
14 Черноморец 17 3 6 8 14-22 -8 15

Статистика команд

  • "Ингулец":

Ингулец - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 марта 2023 - изображение 1

  • "Черноморец":

Ингулец - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 марта 2023 - изображение 2

Очные встречи

Ингулец - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 марта 2023 - изображение 3

"Ингулец" - "Черноморец": трансляция матча

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Інгулець - Чорноморець
Смотреть трансляцию

"Ингулец" - "Черноморец": Ставки и коэффициенты

Favbet
2.36
3.35
3.00
Сделать ставку
VBET
2.50
3.26
3.14
Сделать ставку

Прогноз на матч "Ингулец" - "Черноморец" от UA-Football

Победа "Ингульца" 2:1. Show must go on? "Казаки" ныне находятся в неплохой форме, но самое главное, что они на эмоциональном подъеме. Аутсайдеры лиги редко имеют столь затяжные серии побед, а потому этим нужно пользоваться, как можно дальше отрываясь от зоны вылета. "Черноморец" - опасный соперник, однако Сергей Ковалец должен будет настроить своих подопечных, тем более, что свои счеты с бывшим клубом у него точно есть. Рискнем поставить на минимальный триумф хозяев поля.

По теме
yellow-arrow
Колос - Минай. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 19.03.2023
yellow-arrow
Шахтер - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 марта 2023
yellow-arrow
Львов – Кривбасс. Анонс и прогноз на матч УПЛ 18.03.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kukarekin (Одесса)
19.03.2023 в 09:34
Штогрин балласт. Ставлю на победу ЧО 2:1. Только прессинг с такой командой как у "дружбана" гордончика
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
19.03.2023 в 09:10
ГРИ --Брагару атакующий игрок а не защитник --ставь Авагимяна у них хорошая связка --где Вой тиховский--Штогрина не ставь лучше избавься от него -занимает чужое место и определись уже составом
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде