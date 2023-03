Ингулец - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 марта 2023

Не так много клубов в текущем сезоне УПЛ имеют серию из четырех побед кряду. Очень неожиданно, что к ним присоединился петровский "Ингулец", который идеально завершил первое полугодие при Бартуловиче, а теперь не менее классно смотрится уже при Сергее Ковальце. Да, пока что между тренером и командой идет период ранних отношений, на смену которого всегда приходит рутина, однако команде нужно жить сегодняшним днем. Пока у них все идет слишком хорошо.

Одесский "Черноморец" так же не страдает в 2023-м году. Команда Романа Григорчука весной не проигрывает, добыв четыре бала из шести возможных. Все еще неидеальные показатели, однако это помогло отдалиться от зоны вылета и получить неплохие шансы взобраться еще дальше. Главное брать очки против себе подобных. "Ингулец" подходит под данное описание, а потому воскресный день 18-го тура стартует весьма интригующим матчем.

"Ингулец" 13:00 "Черноморец"

VBET-лига. 18-й тур

19 марта, Петрово, стадион "Ингулец"

Арбитр: Р.Блавацкий

Трансляция: Канал "Setanta Sport+"

Интернет-трансляция: Youtube-канала "Setanta Sport"/OTT-платформа "Setanta Sport"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Ингулец":

Четыре победы кряду - это не только красивая цифра, но и историческое достижение для клуба, который ранее не имел столь внушительной серии триумфов в рамках высшего дивизиона. Кто-то может сказать, что "Верес", "Львов" и "Металлист" - не самые топовые украинские команды, однако все они находятся в одной зоне с "желто-красными", а потому занижать их достижения не стоит. Да и о победе над "Динамо" забывать не нужно, ибо "Ингулец" не каждый день обыгрывает гранда на его поле.

У команды Ковальца одна потеря перед будущим поединком - из-за перебора желтых на поле не выйдет Ченбай, игравший в обоих весенних матчах. Его отсутствие заставит коуча немного пересобрать оборону, однако вряд ли поставит перед неразрешимой задачей. Игры против "Динамо" и "Металлиста" пропускал основной хавбек Запорожец, который не факт, что сможет сыграть и против одесситов. Ожидаем выхода в старте форварда Марусича, который заменит Ситало.

Ориентировочный состав: Паламарчук - Нагиев, Ковалев, Кучеренко, Смоляков - Клименко, Кухарук - Одарюк, Козыренко, Козак - Марусич

"Черноморец":

Одесситы в 2023-м году идут без поражений, забив в двух матчах четыре гола. И данный факт очень важен, ибо осенью у "Черноморца" были конкретные проблемы в атаке. Команда создавала мало, забивала и того меньше, а все форварды команды провалились. Благо зимой удалось подписать Алефиренко, который отличился и против "Вереса", и против "Металлиста 1925". Кажется, Роман Григорчук нашел своего страйкера.

В отличие от матчей осени, коуч "моряков" почти не тасует состав. Это хороший знак, означающий, что Григорчук наконец-то определился с основным набором игроков, чего очень не хватало ранее. Если какие-то изменения в составе гостей и будут, то касаться они могут линии центра поля. К примеру, в старт может вернуться опытный Политыло, дабы заменить Кузыка или Демченко. Есть вопросы по Авагимяну, пропускавшего последний матч команды. Возможно, вингер все еще не набрал идеальную форму.

Ориентировочный состав: Непогодов - Путря, Салюк, Гучек, Брагару - Васильев, Демченко, Политыло - Бадибанга, Алефиренко, Юсов

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 10 Ингулец 16 5 4 7 16-19 -3 19 14 Черноморец 17 3 6 8 14-22 -8 15

Статистика команд

"Ингулец":

"Черноморец":

Очные встречи

"Ингулец" - "Черноморец": трансляция матча

Прогноз на матч "Ингулец" - "Черноморец" от UA-Football

Победа "Ингульца" 2:1. Show must go on? "Казаки" ныне находятся в неплохой форме, но самое главное, что они на эмоциональном подъеме. Аутсайдеры лиги редко имеют столь затяжные серии побед, а потому этим нужно пользоваться, как можно дальше отрываясь от зоны вылета. "Черноморец" - опасный соперник, однако Сергей Ковалец должен будет настроить своих подопечных, тем более, что свои счеты с бывшим клубом у него точно есть. Рискнем поставить на минимальный триумф хозяев поля.