Верес – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.04.2023

Чемпионат Украины возобновляется после паузы на матчи сборных. На стадионе "Авангард" двенадцатая команда будет принимать седьмую. У хозяев есть все шансы опуститься в зону вылета в случае поражения.

"Верес" 14:00 "Кривбасс"

VBET лига. 19-й тур

1 апреля, Ровно, "Авангард"

Трансляция: Канал "Setanta Sport+"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Setanta Sport"/OTT-платформа "Setanta Sport"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

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"Верес": последние новости

Подопечные Юрия Вирта семь подряд матчей не могут выиграть. В последний раз команда побеждала еще в ноябре прошлого года. Такие результаты оказывают негативное влияние на психологическое состояние в коллективе. Футболистам "Вереса" не хватает уверенности в собственных силах.

Ровенский коллектив моментами играет неплохо, но стабильности не хватает. В противостоянии с "Днепром-1" не удалось набрать зачетные пункты, но нельзя сказать, что двенадцатая команда УПЛ провалила эту игру. По меньшей мере, на один забитый мяч "Верес" наиграл, но не хватило концентрации в ключевых эпизодах. На 69-й минуте вместо травмированного Кучерова вышел 18-летний хавбек Дмитрий Шух. Для Дмитрия это дебют в УПЛ.

Президент "Вереса" Игорь Надеин, несмотря на последние игровые неудачи команды, имеет вотум доверия к главному тренеру Юрию Вирту.

"Кривбасс": последние новости

Подопечные Юрия Вернидуба в прошлом туре заставили понервничать своих болельщиков. В противостоянии со "Львовом" все началось очень хорошо для коллектива из Кривого Рога, но удаление Татаркова существенно отразилось на перспективах команды. "Кривбасс" дважды выходил вперед, но удержать победу не смог.

Криворожский коллектив своей игрой не впечатлил. Седьмой команде УПЛ не хватало нестандартных действий в заключительной трети поля. Футболисты "Кривбасса" играли достаточно однообразно, поэтому у защитников "Львова" особых проблем не было. Следует отметить Рифета Капича, который выделялся на фоне своих партнеров. Рифет пытался постоянно заострять игру, не боялся брать на себя инициативу.

Вместо дисквалифицированного Татаркова может в старте выйти универсал Задерака.

Турнирная таблица

Для "Вереса" сейчас каждый зачетный пункт на вес золота. Если команда продолжит свою серию без побед, то есть все шансы опуститься в зону вылета. Подопечные Вернидуба продолжают сражаться за топ-6.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 17 13 3 1 45-12 +33 42 0 2 СК Днепр-1 17 12 3 2 34-13 +21 39 0 3 Заря 18 11 4 3 39-25 +14 37 0 4 Динамо 18 10 3 5 25-16 +9 33 0 5 ФК Александрия 17 7 7 3 29-25 +4 28 0 6 Колос 18 6 5 7 15-20 -5 23 0 7 Кривбасс 18 6 4 8 14-21 -7 22 0 8 Металлист 1925 18 4 9 5 17-28 -11 21 0 9 Ворскла 18 5 5 8 22-25 -3 20 0 10 Ингулец 17 5 4 8 17-21 -4 19 0 11 Черноморец 18 4 6 8 16-23 -7 18 0 12 Верес 18 5 3 10 20-26 -6 18 0 13 ФК Минай 18 4 6 8 13-21 -8 18 0 14 Рух 17 4 5 8 19-26 -7 17 0 15 Металлист 18 4 5 9 17-27 -10 17 0 16 ФК Львов 17 3 4 10 13-26 -13 13 0

Последние матчи

"Верес"

"Кривбасс"

Личные встречи

Команды между собой встречались всего однажды. В сентябре прошлого года "Верес" на выезде минимально обыграл подопечных Юрия Вернидуба - 1:0. Победный мяч забил Виталий Дахновский.

Интересные факты

"Кривбасс" пропустил 500-й гостевой гол в УПЛ (2 мяча за игру);

Прервалась серия "Кривбасса" без ничьих, которая длилась в УПЛ 11 матчей: 6 побед и 5 поражений;

"Верес" не побеждает в чемпионате на протяжении 7 игр: ничья и 6 поражений;

Первый дубль в УПЛ оформляет Рифет Капич (в 13-й игре), ставший автором 20-го гостевого дубля "Кривбасса";

Юрий Вирт во главе разных клубов потерпел 20-е поражение в чемпионатах;

Два из двух пенальти реализовал Рифет Капич ("Кривбасс");

Третье у УПЛ удаление Никиты Татаркова ("Кривбасс").

"Верес" - "Кривбасс": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Верес" - "Кривбасс" от UA-Футбол

Букмекеры не могут определить фаворита противостояния. Действительно, если не учитывать место команд в таблице, то это игра на три результата. Можно не сомневаться, что хозяева сделают все возможное, чтобы набрать зачетные пункты. Полагаем, что в этом матче будут забиты мячи. Рассчитываем, что обе команды забьют. Прогноз – обе команды забьют – 1,89.