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Металлист 1925 – Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.04.2023
Испытания для харьковчан
Фото: СК Дніпро-1
В Ковалевке восьмая команда чемпионата будет принимать вторую. В этом противостоянии есть очевидный фаворит, но рассчитывать на легкую прогулку днепрянам все же не стоит.
"Металлист 1925" 14:00 "Днепр-1"
VBET лига. 19-й тур
2 апреля, Ковалевка, "Колос"
Трансляция: Канал "Setanta Sport"
Інтернет-трансляція: OTT-платформа "Setanta Sport"
"Металлист 1925": последние новости
После разгромного поражения от "Шахтера" (0:7) харьковчане два матча не проиграют (ничьи против "Черноморца" и "Ворсклы"). Стоит отметить работу тренеров Эдмара и Голодюка, которые смогли привести своих подопечных в чувство. У "Металлиста 1925" есть проблемы в нападении - не хватает конструктива в заключительной трети поля. Чтобы подниматься вверх в таблице, стоит более разнообразно играть в атаке. Пока никак не может себя найти Владислав Дмитренко, который в этом сезоне забил только однажды.
Сейчас лидером команды является хавбек Бека Вачиберадзе, без которого сложно представить нынешний "Металлист 1925 ". Во время паузы ФК "Металлист 1925" заключил контракт с 35-летним украинским полузащитником Андреем Ткачуком.
Исполняющий обязанности главного тренера команды Эдмар плодотворно провел международную паузу, пройдя стажировку в "Арсенале".
"Днепр-1": последние новости
Днепряне все еще надеются побороться за чемпионство. Подопечные Кучера уступают три зачетные пункты "Шахтеру". Учитывая турнирное положение, "Днепру-1" нельзя терять очки. Коллектив из Днепра неудачно начал 2023 год, но победа над "Вересом" должна придать им уверенность в собственных силах. По игре у второй команды УПЛ есть существенные проблемы, но постепенно можно отметить прогресс лидера Александра Пихаленко, забившего победный мяч в прошлом туре. Возвращение Сарапия положительно сказалось на игре днепрян в защите.
Зимний новичок "Днепра-1" Рональд Матаррита уже вернулся в общую группу и сыграл 90 минут в контрольном матче против "Металлиста". Кстати, Рональд в этой игре отличился голом. Ожидаем, что он уже в это воскресенье сможет дебютировать в УПЛ.
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|17
|13
|3
|1
|45-12
|+33
|42
|0
|2
|СК Днепр-1
|17
|12
|3
|2
|34-13
|+21
|39
|0
|3
|Заря
|18
|11
|4
|3
|39-25
|+14
|37
|0
|4
|Динамо
|18
|10
|3
|5
|25-16
|+9
|33
|0
|5
|ФК Александрия
|17
|7
|7
|3
|29-25
|+4
|28
|0
|6
|Колос
|18
|6
|5
|7
|15-20
|-5
|23
|0
|7
|Кривбасс
|18
|6
|4
|8
|14-21
|-7
|22
|0
|8
|Металлист 1925
|18
|4
|9
|5
|17-28
|-11
|21
|0
|9
|Ворскла
|18
|5
|5
|8
|22-25
|-3
|20
|0
|10
|Ингулец
|17
|5
|4
|8
|17-21
|-4
|19
|0
|11
|Черноморец
|18
|4
|6
|8
|16-23
|-7
|18
|0
|12
|Верес
|18
|5
|3
|10
|20-26
|-6
|18
|0
|13
|ФК Минай
|18
|4
|6
|8
|13-21
|-8
|18
|0
|14
|Рух
|17
|4
|5
|8
|19-26
|-7
|17
|0
|15
|Металлист
|18
|4
|5
|9
|17-27
|-10
|17
|0
|16
|ФК Львов
|17
|3
|4
|10
|13-26
|-13
|13
|0
Последние матчи
"Металлист 1925"
"Днепр-1"
Личные встречи
За всю историю противостояний команды между собой сыграли восемь матчей: пять побед днепрян и только в одном случае выиграли харьковчане. В первом круге "Днепр-1" разгромил своего соперника – 3:0.
Интересные факты
Гостевая голевая серия "Днепра-1" в чемпионатах длится 12 матчей – 25 голов;
"Металлист 1925" в десятый раз в УПЛ сыграл вничью;
20-й гол во всех турнирах забил Александр Пихаленок: 16-й – в УПЛ, 1 – в Кубке и 3 – в еврокубках;
"Днепр-1" - единственная команда в УПЛ, футболистов которой не удаляли с поля.
"Металлист 1925" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Металлист 1925" – "Днепр-1" от UA-Football
Безусловно, фаворитом противостояния являются гости. Однако, "Днепр-1" сейчас не имеет права на ошибку и это может повлиять на психологическое состояние команды. К тому же, харьковчане постепенно добавляют от игры к игре, поэтому имеют все шансы дать бой подопечным Кучера. Этот матч должен подарить болельщикам забитые мячи. Полагаем, что обе команды забьют. Прогноз – обе забьют за 1.93.
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