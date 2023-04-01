Металлист 1925 – Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.04.2023

В Ковалевке восьмая команда чемпионата будет принимать вторую. В этом противостоянии есть очевидный фаворит, но рассчитывать на легкую прогулку днепрянам все же не стоит.

"Металлист 1925" 14:00 "Днепр-1"

VBET лига. 19-й тур

2 апреля, Ковалевка, "Колос"

Трансляция: Канал "Setanta Sport"

Інтернет-трансляція: OTT-платформа "Setanta Sport"

4500 грн Ставка без риска Получить бонус 1500 грн Бонус на первый депозит Получить бонус

"Металлист 1925": последние новости

После разгромного поражения от "Шахтера" (0:7) харьковчане два матча не проиграют (ничьи против "Черноморца" и "Ворсклы"). Стоит отметить работу тренеров Эдмара и Голодюка, которые смогли привести своих подопечных в чувство. У "Металлиста 1925" есть проблемы в нападении - не хватает конструктива в заключительной трети поля. Чтобы подниматься вверх в таблице, стоит более разнообразно играть в атаке. Пока никак не может себя найти Владислав Дмитренко, который в этом сезоне забил только однажды.

Сейчас лидером команды является хавбек Бека Вачиберадзе, без которого сложно представить нынешний "Металлист 1925 ". Во время паузы ФК "Металлист 1925" заключил контракт с 35-летним украинским полузащитником Андреем Ткачуком.

Исполняющий обязанности главного тренера команды Эдмар плодотворно провел международную паузу, пройдя стажировку в "Арсенале".

"Днепр-1": последние новости

Днепряне все еще надеются побороться за чемпионство. Подопечные Кучера уступают три зачетные пункты "Шахтеру". Учитывая турнирное положение, "Днепру-1" нельзя терять очки. Коллектив из Днепра неудачно начал 2023 год, но победа над "Вересом" должна придать им уверенность в собственных силах. По игре у второй команды УПЛ есть существенные проблемы, но постепенно можно отметить прогресс лидера Александра Пихаленко, забившего победный мяч в прошлом туре. Возвращение Сарапия положительно сказалось на игре днепрян в защите.

Зимний новичок "Днепра-1" Рональд Матаррита уже вернулся в общую группу и сыграл 90 минут в контрольном матче против "Металлиста". Кстати, Рональд в этой игре отличился голом. Ожидаем, что он уже в это воскресенье сможет дебютировать в УПЛ.

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 17 13 3 1 45-12 +33 42 0 2 СК Днепр-1 17 12 3 2 34-13 +21 39 0 3 Заря 18 11 4 3 39-25 +14 37 0 4 Динамо 18 10 3 5 25-16 +9 33 0 5 ФК Александрия 17 7 7 3 29-25 +4 28 0 6 Колос 18 6 5 7 15-20 -5 23 0 7 Кривбасс 18 6 4 8 14-21 -7 22 0 8 Металлист 1925 18 4 9 5 17-28 -11 21 0 9 Ворскла 18 5 5 8 22-25 -3 20 0 10 Ингулец 17 5 4 8 17-21 -4 19 0 11 Черноморец 18 4 6 8 16-23 -7 18 0 12 Верес 18 5 3 10 20-26 -6 18 0 13 ФК Минай 18 4 6 8 13-21 -8 18 0 14 Рух 17 4 5 8 19-26 -7 17 0 15 Металлист 18 4 5 9 17-27 -10 17 0 16 ФК Львов 17 3 4 10 13-26 -13 13 0

Последние матчи

"Металлист 1925"

"Днепр-1"

Личные встречи

За всю историю противостояний команды между собой сыграли восемь матчей: пять побед днепрян и только в одном случае выиграли харьковчане. В первом круге "Днепр-1" разгромил своего соперника – 3:0.

Интересные факты

Гостевая голевая серия "Днепра-1" в чемпионатах длится 12 матчей – 25 голов;

"Металлист 1925" в десятый раз в УПЛ сыграл вничью;

20-й гол во всех турнирах забил Александр Пихаленок: 16-й – в УПЛ, 1 – в Кубке и 3 – в еврокубках;

"Днепр-1" - единственная команда в УПЛ, футболистов которой не удаляли с поля.



"Металлист 1925" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Металлист 1925" – "Днепр-1" от UA-Football

Безусловно, фаворитом противостояния являются гости. Однако, "Днепр-1" сейчас не имеет права на ошибку и это может повлиять на психологическое состояние команды. К тому же, харьковчане постепенно добавляют от игры к игре, поэтому имеют все шансы дать бой подопечным Кучера. Этот матч должен подарить болельщикам забитые мячи. Полагаем, что обе команды забьют. Прогноз – обе забьют за 1.93.