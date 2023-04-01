Металлист - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 апреля 2023

Харьковский "Металлист" на данный момент кажется одной из самых нестабильных команд в сезоне. Клуб чаще других тасует наставников, лидеры уходят в более статусные клубы, а последний свой триумф игроки "желто-синих" праздновали еще в середине октября. Об удачном старте сезона многие давно успели забить и ныне "Металлист" довольствуется 15-м место. И далеко не факт, что впереди их ждет лучшая жизнь.

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"Колос" - более стабильная величина в рамках украинской элиты, правда и у них в последнее время хватает проблем. Главная из них - игра в атаке. За три весенних матча футболисты Вышняка забили лишь один гол, проиграв в двух играх из трех. Борьба за выживание ковалевцам точно не страшна, однако и битву за еврокубки придется отложить до лучших времен. "Колос" теперь середняк, что не так и плохо.

"Металлист" 13:00 "Колос"

VBET-лига. 19-й тур

1 апреля, Ужгород, стадион "Авангард"

Арбитр: А.Дердо

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

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Последние новости и составы

"Металлист":

А вы ведь помните тот самый "Металлист"? Ну, тот, который на старте нынешнего сезона удивил всех приятной игрой даже без легионеров, который добыл несколько побед и в составе которого круто зажигали Прядун, Мизюк, Танковский... Его больше нет. Увы, но сейчас "Металлист" кажется одной из наименее защищенных команд в сезоне, а учитывая поражения прямым конкурентам за выживание ("Ингульцу" и "Руху"), в положительный исход в борьбе за сохранения места в элите верится с трудом.

Во время международной паузы "Металлист" провел неожиданно яркий товарняк против "Днепра-1", сыграв вничью 3:3. Наконец-то забил Прядун, причем сразу дважды, вследствие чего болельщики харьковчан стали чуть более воодушевленно ожидать будущей встречи. Ибо от формы Максима осенью зависело многое. Точно против "Колоса" не сыграет Ралюченко, вынужденный отсиживать дисквалификацию. Не исключается и несколько других изменений в старте.

Ориентировочный состав: Ермолов - Романюк, Николишин, Мизюк, Картушов - Чайковский, Демченко - Бойчук, Панасенко, Наумец - Прядун

"Колос":

Как и субботний соперник, "Колос" после зимнего перерыва не встречался с топ-командами, проведя матч против прямого конкурента ("Кривбасс"), а также еще два против аутсайдеров ("Минай", "Рух"). Но даже относительно облегченный календарь на старте не позволил команде Вышняка сильно разжиться балами. Лишь три очка из девяти, лишь один забитый, но два пропущенных. Надежная оборона остается визитной карточкой "бело-черных".

Ярослав Вышняк продолжает последовательно доверять схеме 4-4-2, постоянно тасуя двойку форвардов. Не помогает. Ни Безбородько с Лысенко, ни менее опытные Попов и Исаенко не могут забить в нынешнем году, правда вина за это лежит не только на страйкерах. Полузащита и фланги также играют максимально вяло, а потому именно на этих позициях должны случиться изменения в составе. Оборону как раз таки трогать не нужно.

Ориентировочный состав: Волынец - Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Емец - Ильин, Богданов, Ореховский, Болбат - Лысенко, Безбородько

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 6 Колос 18 6 5 7 15-20 -5 23 15 Металлист 18 4 5 9 19-26 -7 17

Статистика команд

"Металлист":

"Колос":

Очные встречи

"Металлист" - "Колос": трансляция матча

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"Металлист" - "Колос": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Металлист" - "Колос" от UA-Football

Победа "Колоса" 1:0. Обе команды ныне не в лучшей форме, а потому ждать от них хлеба и зрелищ не стоит. Не в тех кондициях. По составу и по опыту чуть выигрышнее смотрятся гости, которые, ко всему прочему, свою единственную победу в этом году добыли как раз в выездной встрече. На них мы и поставим, однако от самого матча получить удовольствие вряд ли получится. Хотя иногда УПЛ умеет удивлять.