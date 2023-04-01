Заря - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 апреля 2023

Пожалуй, один из самых потенциально интересных матчей 19-го тура УПЛ, в котором "Заря" сыграет с "Рухом". И интересен он даже не столько фаворитизмом и нынешними претензиями в чемпионате луганчан, сколько сменой главного тренера у "Руха". Пока между собой рубились сборные, руководство львовян все-таки отправило в отставку Леонида Кучука, ну а команду принял коуч молодежки U-19 Виталий Пономарев.

Смогут ли данные внутренние тренерские перестановки встряхнуть команду, либо все это будет лишь "перестановкой мебели" - начнем смотреть уже в матче с "Зарей".

"Заря"(Луганск) - "Рух" (Львов)

VBET-лига. 19-й тур

2 апреля, Киев, стадион "Динамо" имени Лобановского

Арбитр: Виталий Романов

ТВ-трансляция: Канал "УНИАН"

Интернет-трансляция: Youtube-канал FootballHub

Текстовую онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Заря": последние новости

"Заря" всегда была довольно закрытой командой в плане новостей. Пресс-служба никогда особо СМИ и болельщиков витиеватыми россыпями не баловала, и сейчас эта тенденция сохраняется.

За длительную международную паузу новостей из стана луганчан немного. Тихо и комфортно. Команда готовится, ван Леувен работает, то есть все идет по плану. Еще и после победы над "Динамо" игрокам были обещаны повышенные премиальные а ван Леувен был признан тренером тура. Так что у луганчан перед "Рухом" все в порядке.

"Рух": последние новости

У "Руха" же случился дворцовый переворот. После поражения в предыдущем туре от "Шахтера" (0:2), руководство клуба все-таки отправило в отставку главного тренера Леонида Кучука, а на его место взошел наставник команды U-19 Виталий Пономарев.

Это главная и основная новость, которая обсасывалась как болельщиками, так и СМИ.

Стоили ли увольнять Кучука сразу после "Шахтера", в матче с которым взять очки было практически нереально? Стоило ли назначать Пономарева перед "Зарей", где шансы львовян также выглядят не очень высокими? Потянет ли Пономарев работу с первой командой после юношей?

Но, в свете результатов, делать что-то нужно было. Решение принято, Пономарев, как заявляют в клубе, остается как минимум до конца сезона. Вот и будем посмотреть уже в матче с "Зарей, " что из этого получится.

Еще в общую группу "Руха" вернулись ранее травмированные Остап Притула, Марьян Мысик и Денис Слюсар, так что у Пономарева будет дополнительный выбор.

Ну а сам тренер настроен оптимистически и по-боевому:

"Ребята очень хорошо готовятся, они находятся в эмоционально приподнятом состоянии. Я доволен их самоотдачей на тренировках. Волнений как таковых нет. У нас серьезный соперник, но мы готовимся в штатном режиме. Видим по результатам "Зари", что это очень хорошая команда, которая обыграла Динамо. Их тренер пропагандирует атакующий футбол, "Заря" – одна из самых сильных команд в нашем чемпионате.

Турнирная таблица

Тут все с первого взгляда просто у нас и зеркально. "Заря" третья с начала, "Рух" третий с конца. Задачи прямо противоположные – львовянам спастись, у луганчан – борьба за второе место, от которой нужно отцепить "Динамо" и "Днепр-1".

Но, с другой стороны – "Заря", при всем уважении, пусть даже и из-за кризиса "Динамо", все-таки до сих пор не воспринимается как солидный боец за второе место, а "Рух" не воспринимается, как борец за выживание, еще и с новым тренером. Так что именно перед этим матчем смотреть в таблицу вот совершенно не нужно.

Также стоит отметить, что в первом круге львовяне одолели луганчан, но тогда все было с точностью до наоборот: "Рух" был на ходу

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 17 13 3 1 45-12 +33 42 2 СК Днепр-1 17 12 3 2 34-13 +21 39 3 Заря 18 11 4 3 39-25 +14 37 4 Динамо 18 10 3 5 25-16 +9 33 5 ФК Александрия 18 8 7 3 32-25 +7 31 6 Кривбасс 19 7 4 8 16-22 -6 25 7 Колос 18 6 5 7 15-20 -5 23 8 Ингулец 18 6 4 8 19-22 -3 22 9 Металлист 1925 18 4 9 5 17-28 -11 21 10 Ворскла 19 5 5 9 22-28 -6 20 11 Черноморец 18 4 6 8 16-23 -7 18 12 Верес 19 5 3 11 21-28 -7 18 13 ФК Минай 19 4 6 9 14-23 -9 18 14 Рух 17 4 5 8 19-26 -7 17 15 Металлист 18 4 5 9 17-27 -10 17 16 ФК Львов 17 3 4 10 13-26 -13 13

Последние матчи

"Заря" не проигрывает в чемпионате на протяжении 7 игр: 4 победы и 3 ничьи.

"Рух" не выигрывает в чемпионате на протяжении 7 игр: 4 поражения и 3 ничьи.

Кажется, тут тоже все зеркально, но снова же, этот фактаж может перечеркнуть аргумент с назначением главного тренера. Хватит ли этой встряски львоянам для того, чтобы отобрать очки у "Зари" – будем посмотреть.

Последние матчи "Зари" в УПЛ:

Последний матчи "Руха" в УПЛ:

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Коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч Заря – Рух от UA-Футбол

"Заря" сейчас напоминает маневровый локомотив, который тянет от луганской шахты вверх хоть и небольшой, но тяжелый состав с углем. И под руководством опытного машиниста этот хорошо скрепленный товарняк очень тяжело остановить – луганчане этой весной переехали всех, в том числе и "Динамо" в прошлом туре.

Конечно, Виталий Пономарев будет искать варианты, чтобы остановить ход этого паровоза, но сейчас, кажется, что сил "Руху" для этого не хватит.

Думается, эмоционального фактора смены тренера вряд ли хватит, чтобы вырвать в этом поединке хотя бы ничью.

Проблемы создать сопернику "Рух" будет способен, но "Заря" переедет и их. Ну а новому тренеру львовян придется начинать свои позитивные дела со следующего тура с кризисным "Вересом".

Прогноз: 2:1 в пользу Зари.

Данный прогноз – один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша